L'oroscopo del 14 febbraio 2024 di Branko

ARIETE La vostra vita è piena di progetti intrapresi a varie riprese, controllate a che punto sono. Trasforma- zione creativa nel lavoro. Ma è San Valentino, aprite il cuore. Oggi gli uccellini cominciano a fare un nuovo nido, voi il vostro nuovo futuro. Marte è passionale, Mercurio viaggiatore. Alla fine di un viaggio o dopo una ricerca, troverete rifugio per il vostro cuore che trabocca d’amore e gelosia. Colpo di fulmine: Acquario.

TORO La stella di San Valentino è Venere che vi osserva dalla cima di un batticuore, magnifico il contatto con Nettuno e Luna che arriva nel vostro segno dopo le 15. Dimenticate le noie della vita esterna, lavoro, affari, ritrovate l’amante che è in voi. Giorno ideale per recitare poesie davanti a un fuoco che arde lentamente, come la vostra passione. Giove splendido annuncia nascite, nozze, trasferimenti. Colpo di fulmine: Pesci.

GEMELLI Un San Valentino da ricordare! Da tempo non vediamo un cielo così luminoso, fatto proprio per voi, le stelle dell’amore sono disposte in modo da favorire la nascita di nuovi amori, mentre confermano la bellezza di quelli esistenti. Non si può raccontare il vostro amore, cari coniugi, voi soltanto ne conoscete il segreto. Viaggi da sogno, molto bene anche il settore del lavoro e degli affari. Nuove attrazioni: Acquario.

CANCRO Venere, ancora disarmonica, mette in testa pensieri di gelosia. Riscattatevi questo San Valentino, con un po’ di autocritica. La Luna diventa amica e complice al calar della sera, emozionante per i rapporti esistenti, addirittura sorprendente per i nuovi amori. Che sono speciali perché così diversi. Impulsi istintivi creativi, è possibile una buona occasione di guadagno. Colpo di fulmine: Toro.

LEONE Una bocca come una traccia di scarlatto su una torre d’avorio... Eccitante, così possiamo definire la congiunzione Marte-Plutone. Un’altalena di umori e di situazioni diverse, mutevoli, instabili, cangianti, poi all’improvviso un fascio di rose antiche, disordinate, arruffate, semplici, profuma- tissime, spinose... proprio come piacciono a voi. Momentanea- mente assenti dal lavoro. Segno più: Gemelli.

VERGINE Il denaro può sempre arrivare, però è anche prevista una spesa notevole. Siete in grado di creare una nuova società. Luna in Toro, passionale come non mai, davvero ideale per i giochi d’amore. Arriva a sorpresa un influsso erotico, irresistibile, incontenibile. Un San Valentino segnato dall’avventura. Avventura d’amore, avventura di vita. Tocca a voi sorprendere il coniuge. Segno per voi: Ariete.

BILANCIA Incontri certi, i viaggi, anche a breve distanza, servono per dimenticare le quotidiane lotte professionali e per vivere momenti di completa intimità con chi amate. Notizie scritte, incontri positivi anche per affari. Non potete sottrarvi all’ondata passionale di Marte, Mercurio ispira le parole giuste, gesti romantici, conquisterete ancora una volta colui (colei) che avete già conquistato. Novità deliziosa: Sagittario.

SCORPIONE Mercurio risulta nervoso per i coniugi, provoca ondate emotive, ma dove non arrivate con le parole ci arriverete con i baci. Il segreto d’amore è chiuso in voi, Plutone però suggerisce di rivelarlo alla persona che è oggetto di tanto desiderio. Venere fortunata anche per i soldi, mentre le tempeste professionali proseguono. Sorpresa di San Valentino: Leone.

SAGITTARIO Magnifico San Valentino, un po' sopra le righe, ma pieno di gente, amici, incontri, viaggi... Quando Marte chiama, la passione risponde. Sorprendente per le persone sole che conquistano con una passionalità molto raffinata, insolita, visto che il Sagittario ha la fama di essere un po' rozzo in questo senso. Aspetti astrali validissimi per il lavoro, oggi si guadagna. Colpo di fulmine: Acquario.

CAPRICORNO C’è un treno che parte alle 15:03, ora del passaggio della Luna in Toro, dove incontra Giove e Urano. Transiti fertili, Valentino vestito di nuovo. Dopo 12 anni, questa festa dell’amore è sotto la protezione di Giove, nel punto più bello del vostro cielo, avrete la prova di essere molto amati. Favoriti i nuovi progetti professionali, contatti con autorità, affari. Un Toro vi desidera ardentemente, è nel vostro destino.

ACQUARIO San Valentino con sorpresa soprattutto per le persone sole, Plutone propizia incontri insoliti, inattesi, avventurosi, sessualmente superiori a qualsiasi esperienza vissuta nel passato. Coniugi: amore dopo la tempesta. Vivrete questo giorno particolare secondo la tradizione – prima la poesia, poi il sesso. È un ottimo segnale per il lavoro essere considerati una pecora nera. Splendido incontro con Ariete.

PESCI L’amore non invecchia mai. Pure i nativi di una certa età oggi sognano un momento romantico, assicurato da Nettuno, astro dei Pesci. Molto intrigante Giove in Toro insieme a Urano, fa sbocciare nuove passioni con persone molto diverse da voi, sono le differenze che vi eccitano. Probabilmente è proprio Pesci il segno più acclamato di San Valentino 2024. A proposito di differenze, prendete Gemelli. Auguri!