ARIETE Una primavera così non si può dimenticare, e ci sono ancora due mesi da vivere! Ieri il Sole è uscito dal segno, sentirete ancora un po’ di stanchezza, ma la conclusione del mese sarà molto buona. Partite immediatamente con affari e carriera, organizzate i viaggi, tenendo presente che avrete Mercurio positivo, e anche l’odierna Luna in Vergine è ottima per organizzare incontri con un finanziatore, oppure saranno gli amici a creare occasioni per la vostra espansione.

TORO Un altro futuro. Questo il primo messaggio del Sole che ha aperto ieri insieme a Giove la stagione del compleanno, inizio davvero benaugurante! Il massimo delle influenze positive previsto in maggio ma già oggi cresce l’ambizione, il gusto del denaro, mentre Urano risveglia la passione. Luna bellissima nel settore dell’amore, annuncia l’arrivo di Venere e sollecita Marte… sarà festa. Piacevoli viaggi e nelle riunioni con gli amici mostratevi nella vostra verità.

GEMELLI Luna in Vergine, cercate di avere ancora un po’ di pazienza, anche con voi stessi. Quando vi prende la febbre dell’oro, nel senso del successo e della fama, ogni piccolo ritardo vi manda in tilt. Molte cose sono già state scoperte, non potete pensare che ogni vostra idea sia una grande invenzione, informatevi e aggiornatevi. Ritrovate l’amore. Venere prima di uscire dall’Ariete conferma che in maggio sarà tutto possibile

CANCRO Il nuovo transito in Toro sarà per voi straordinario anche per l’attività professionale, carriera, studio e affari. Qualcosa di nuovo e di molto positivo è annunciato oggi dalla Luna in Vergine, solida e pragmatica, vi aiuta a creare una nuova realtà professionale e anche una nuova famiglia, se avete già qualcuno al vostro fianco. Se invece siete soli, il 24 sarete illuminati da una magica Luna piena in Scorpione, nuovi amori sono certi

LEONE Sole in Toro influenza il vostro successo professionale, nelle prossime quattro settimane avrete altre possibilità di trovare buone occasioni, ma dovrete sapervi fermare al momento giusto perché aumentano avversari, concorrenti, critici. Con le autorità molta diplomazia, dice Giove. Le persone sole possono approfittare dello scatto passionale tra Venere e Luna, conquiste eccitanti. Mercurio ben saldo in Ariete, ottimi incontri lontano, viaggi.

VERGINE Nel periodo del Toro arriverà un amore per le persone sole, propiziato da Giove congiunto al Sole, Venere sarà in quel segno il 29. Intanto oggi partite con una Luna amica per la vostra attività e gli affari, un piccolo boom dopo settimane di instabilità e di promesse non realizzate, ma questa è la magia delle stelle - può succedere tutto all’improvviso, successo e amore. Luna forma ben sei contatti con altrettanti pianeti, che toccano ogni campo della vostra vita in movimento.

BILANCIA Qualche problema con i bronchi, gola. Effetto di Mercurio in Ariete, che mette un forte accento anche sulle associazioni, seguite tutti gli aspetti legali. Sole, autorità, diventa positivo. Un ostacolo cadrà. Un nuovo respiro nel campo professionale e imprenditoriale sarà portato dalla Luna che arriva nel vostro segno domani. Le stelle vi organizzano un finale passionale, una nuova rosa sta per sbocciare nel vostro cielo

SCORPIONE Sole in Toro, opposizione. Aumentano persone che non sono d’accordo con le vostre idee, cosa che si può sopportare, ma si troveranno pure quelli che vanno a rovistare nel vostro passato. Arriva finalmente anche un notevole senso pratico, grazie alla Luna in Vergine. Quello che impostate, anche con perplessità di qualcuno, porterà successo e guadagno. Venere sembra già impazzita per voi, annuncia un grande amore sotto Luna piena in Scorpione, 24 e 25.

SAGITTARIO Ora bisogna approfittare di Venere appassionata per dare linfa a un rapporto che manca di slancio, bisogna lavorare un po’ con la fantasia. Manca oggi l’elemento fuoco, per poter realizzare tante iniziative messe però insieme piuttosto superficialmente, dovete ancora studiare alcune proposte. Ma il nuovo Sole in Toro è un vento creativo per il vostro lavoro. Luna in Vergine faticosa (gambe, stomaco), controllate le vostre allergie.

CAPRICORNO Amore, affetti, amicizie. Tutti i sentimenti vivono un giorno intenso, emozioni forti anche nel mondo esterno, per molti questo sabato è come il risveglio di primavera. Così conferma il Sole in Toro, che illumina Giove e Urano, mentre la Luna risplende in un segno lontano ma molto amico della vostra fortuna, Vergine. Ottimi transiti per le questioni domestiche, per chiarire qualcosa con l’altro sesso. Il caos c’è ma è creativo.

ACQUARIO Qualche noia ogni tanto, qualche taglio qua e là, crisi domestiche e baruffe (anche divertenti, alla Goldoni), prepotenza delle persone vicine, figli e coniuge, prepotenza anche vostra… Insomma, avete inteso: è iniziato il mese del Toro, il vostro nemico-amico. Ma non è assolutamente male un’apertura nel lavoro, affari, probabilmente avrete risultati già lunedì. Visita medica, ma solo per controllare i punti deboli.

PESCI Collaborazioni, matrimonio o vita di coppia, rapporti stretti in generale. Questi sono i punti su cui batte oggi la forte Luna in Vergine; quindi, dovete un attimo mettere in disparte le questioni personali e le vostre solitarie esagerate preoccupazioni, e concentrarvi sugli altri. Un compito che non vi dispiace, questa è la vostra missione - fare contente le persone care, stimolare persone con cui lavorate.

Sole in Toro vi darà forza e fortuna che sorprenderà voi tutti.