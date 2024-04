L'oroscopo del 21 aprile 2024 di Branko

ARIETE Gentile Ariete, non perdere tempo… con

persone perditempo, la tua situazione astrale è grandio-

sa per l’attività professionale, è molto promettente per i

soldi. Non potete, però, fare tutto da soli. Più di un aiuto concreto

avreste bisogno di un’assistenza spirituale, un segnale di approva-

zione, la presenza più calda e appassionata di chi amate. Organiz-

zate una festa in serata. Luna in Vergine è indicata anche per le

cure.





TORO Il nuovo, cioè avvenimenti che sono veramente ingrado di cambiare una vita deve ancora venire. Ma oggi potetedire con orgoglio di essere stati all’altezza di tutte le situazioni.Chiarori lunari nel cielo dell’amore. Per una ragione o per un’altra, ilconiuge assorbe molte delle vostre attenzioni, ma riuscite lo stesso a fare ipassi giusti in affari e aggiungere qualche moneta in più al vostropatrimonio. Luna bellissima in amore annuncia l’arrivo prossimo di Venere.

GEMELLI Controllate gli impulsi, la voglia di litigare saràtanta (anche le provocazioni però), perché la Luna si opponeanche oggi a Marte e Saturno. Entrambi gli influssi tolgonoossigeno alle vostre iniziative, accontentatevi di vigilare la situazione.Mercurio porta notizie di persone lontane, voi stessi potete programmareun viaggio, professionale o amoroso. Venere è sempre bellissima ediventa portavoce della fortuna che sta per ritornare. Insonnia

CANCRO Luna in Vergine è razionale, misurata,

attenta e previdente, di grande aiuto per le questioni

scritte e finanziarie. Tuttavia, la sosta di Mercurio e

Venere in Ariete è ancora in grado di provocare disordini nella

professione e non assicura la necessaria disciplina e diplomazia.

Tante cose che sembrano nebulose questa domenica, anche certi

rapporti personali, avranno prestissimo la chiarezza di una grande

Luna, e più ancora di Venere in edizione fortunata.

LEONE Nuove importanti sfide alle porte, dovrete

controllare tutto personalmente, anche le spese del coniuge e

dei figli, ma senza farvi condizionare troppo dalle questioni

economiche, avete sempre molto. La vostra ricchezza vera sono le idee,

il calore interiore, la capacità di donare – a nostro avviso, qualche volta

troppo. Le persone sole approfittino degli ultimi scatti passionali di Venere

in Ariete. Eccitanti conquiste nell’aria.

VERGINE Meravigliosa questa Luna nel segno, porta

verso una fase astrale più adatta al vostro temperamen-

to, propizia rapporti nuovi che danno le certezze che voi

cercate. Marte, primo responsabile di questa ventosa primavera,

sarà tenuto a bada dal Sole e dai pianeti in Toro. Avrete successo

anche in amore. Affascinate con un atteggiamento discreto ed

elegante, le stelle fanno fiorire rose rosse per voi.

BILANCIA È sembrata un po' anomala la vitasentimentale nelle ultime settimane. Marte eradisponibile, Venere invece si è mostrata abbastanzacontraria in Ariete, e questa dissonanza prosegue fino al 29… inpratica, però avrete domani e dopodomani una rotonda Luna nelvostro cielo, in fase di plenilunio, succederà qualcosa di romanticoed eccitante insieme. Troppo concentrati sull’attività e gli affari,rilassatevi un giorno, oggi è domenica

SCORPIONE Un nuovo rapporto professionale è

quasi certo, in maggio. Diciamo quasi perché l’astrologia

fornisce solo indicazioni, suggerimenti, possibilità, il

risultato dipende da noi. Libero arbitrio, insomma. In ogni caso

questa decisa e chiara Luna in Vergine, segno lavoratore per

eccellenza, fa ben sperare. Prima del successo però pensate

all’amore, preparatevi anche fisicamente per le prossime notti di

fine aprile, tutte illuminate da Marte.

SAGITTARIO Luna in Vergine batte contro Marte,

Saturno e Nettuno, dobbiamo obbligatoriamente aprire la pagina

della salute – come vi sentite? In caso di debolezza, controllo.

Cresce l’attenzione nell’ambiente professionale, ma di questo sarete informati

nei prossimi giorni, in ogni caso sono presenti anche elogi e gratifiche. Da

domani un nuovo vento creativo, oggi è importante il confronto diretto con

l’amore. Sentirete dirvi tante cose e non tutte sono campate in aria.

CAPRICORNO Lieti di poter mettere in primo pianoanche oggi il vostro amore, amicizie, incontri moltospeciali. Sole in Toro, con Giove e Urano, Luna in Vergine– bastano queste quattro forze cosmiche per poter prevedere unadomenica importantissima per la vita personale e per la famiglia.Aspirazioni affettive imperiose. È questo vento caldo della passionesoffierà fino al 30 di aprile, che conclude con Luna in Capricorno. Segnali di debolezza nella salute da non trascurare

ACQUARIO Il desiderio di amore e di passione, che

brucia da qualche giorno nel cuore, troverà la risposta

adeguata. Luna ancora in Vergine, posizione silenziosa

ma molto intrigante per il rapporto d’amore. Plutone ha la forza di

risvegliare anche le coppie un po' addormentate. Finalmente

sentite i profumi di primavera, vedete i colori, le luci... bellissisimi i vostri sogni, veri e sinceri, sono stelle danzanti, non fermateli

PESCI Luna in opposizione non è tanto difficile, ma qualche

volta non aiuta a capire e considerare i punti di vista degli altri,

cosa invece necessaria per portare avanti i vostri progetti di

lavoro e studio. Concludete quello che avete iniziato in marzo. Matrimonio o

vita di coppia in generale è al centro, questa domenica, presenza anche in

casa.

Un compito che non vi dispiace, in fondo è un po' la vostra missionequella di far contente le persone care, stimolare anche quelli con cui lavorate.