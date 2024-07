L'oroscopo del 21 luglio 2024 di Branko

ARIETE Siete ancora sotto l’effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi una pausa salutare e vedrete che gli stati d’animo incastranti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna in tarda mattinata diventa leggera e complice in Acquario, Marte è già con voi, fermate la felicità in amore. Adorati dagli amici. Momento astrologico speciale fino a settembre non avrete nessun pianeta contro.

TORO Dopo l’esuberanza della Luna piena, bisognerà rientrare nel tran tran quotidiano - pur restando sempre in contatto con le persone lontane - ed aumentare la vigilanza nell’ambiente domestico. Luna in Acquario si aggiunge alla pressione di due pianeti in Leone che si dirigono verso la famiglia, domani anche il Sole sarà in aspetto contrastante e chiede cautela nella salute. Avete un bel Nettuno, dovreste dare la preferenza ai posti di mare. Tenera la compagnia di animali domestici.

GEMELLI Amore è sensualità: non dovete ricordare solo le esperienze deludenti del passato, questa Luna che va in Acquario, Marte nel vostro segno con Giove, bastano ai separati e alle persone sole per trovare una nuova passione. Venere in Leone sarà di nuovo illuminata dal Sole, insieme a Mercurio. Soddisfazioni saranno registrate nel lavoro, carriera, affari. Un vero “boom”, molti soldi. Viaggi incredibili!

CANCRO Auguri! L’ultimo giorno della vostra stagione, domani alle 9:44 il Sole uscirà dal segno e passerà in Leone, è importante tenere presente l’ora esatta perché i bimbi nati entro domani mattina sono del Cancro, seguiti dai nuovi Leoni. Tutti e due i segni però appartengono al fantastico zoo dello Zodiaco. Continuate perciò a ricevere i buoni auspici dal Toro e dai Pesci. Rilassatevi completamente, dimenticate gli impegni e i doveri, fatevi amare, molto.

LEONE Dopo aver cambiato fase nel campo della salute e del lavoro, Luna entra in mattinata nel campo del matrimonio, Acquario. Probabile una piccola tempesta coniugale, sarete frettolosi e imprudenti anche nel movimento fisico. Ma avrete pure la possibilità di chiarire i punti critici anche in famiglia, per iniziare domani il vostro mese zodiacale. Il Sole, vostro governatore celeste e prima energia di ogni oroscopo, formerà degli aspetti assolutamente nuovi, perfetti e felici.

VERGINE Dal cuore alla borsa, così è questa Luna che passa dal Capricorno all’Acquario, nel punto giusto per allargare l’attività, impostare nuovi affari. Il campo del lavoro è quindi sollecitato da influssi creativi, ma non dimenticate la promessa che avete fatto a voi stessi: relax. La prossima settimana sarà impegnativa per tutti voi. Vivete l’amore senza pensare a domani, senza ricordare ieri, vivete il presente.

BILANCIA Possiamo affermare che gli influssi più pesanti della vostra estate siano giunti al termine con questa già famosa Luna piena bis in Capricorno, che nella seconda parte della domenica entra già in Acquario, allontanando ogni malumore e nervosismo in amore. C’è di più, avete altri cinque pianeti in aspetto decisamente rinnovativo e produttivo per ogni vostra iniziativa, anche la più ambiziosa e che a voi stessi sembra impossibile. Domani, Sole in Leone!

SCORPIONE Del vostro amore le stelle parleranno a lungo, è entrato nella storia. Non si vede perché gli altri debbano essere così interessati e curiosi delle vostre faccende sentimentali, attenti alle vostre famose gaffe quando parlate. Dopo Luna piena che vi ha dato lo sprint, nella seconda parte di questa domenica l’astro d’argento comincerà a guardarvi strano dall’Acquario. Rifugiatevi nella vostra dorata solitudine. Domani Sole in Leone: difendete la casa del padre.

SAGITTARIO Oggi il problema non siete tanto voi, quanto il contorno di persone nervose o non in sintonia con il vostro pensiero. Persino l’amore guarda da un’altra parte, non vede due occhi imploranti, non sente la vostra voce che chiede. Ma in affari vi farete sentire, e come! Notevole aiuto viene dalla Luna che passa in Acquario, segno delle comunicazioni, ma soprattutto dal Sole in Leone, domani mattina. Venere esalta la bellezza della donna Sagittario.

CAPRICORNO Come vi siete svegliati, dopo una notte che sembrava la notte delle fate e delle streghe, con quella vostra spettacolare Luna piena bis? I sogni trasmettono messaggi importanti anche per il lavoro e i vostri affari, che cominciano a liberarsi di persone troppo invadenti. Dispiace interrompere il vostro relax domenicale, ma credeteci che vi conviene agire. Guadagno quasi a sorpresa, un invito amoroso quasi osé. Voi accetterete.

ACQUARIO Nuove fortissime attrazioni amorose, immediato anche il feeling emotivo. Sono riscaldati anche i rapporti esistenti, amori di vecchia data, lietissime novità per le giovani coppie. Il vostro è il segno più stimolato dalla doppietta passionale formata da Marte e Giove che vi seguirà fino al 4 settembre. Naturalmente ci sarà qualche problema con il Sole in Leone da domani mattina. Ma quella sarà una questione di noi tutti, dice Plutone.

PESCI Benvenuti in questa radiosa domenica illuminata dal Sole ancora nel segno del Cancro e dalla Luna piena ancora per qualche ora in Capricorno, transitano entrambi in postazione fortunata per il vostro segno, che si avvale anche dell’aiuto straordinario di Mercurio, nelle

iniziative di affari. Il cuore è tranquillo, i pensieri sono chiari nella mente che produce qualche idea geniale. È questo il marchio del vostro mare, che astrologicamente simboleggia le onde della vita e la profondità dell’anima.