L'oroscopo del 22 aprile 2024 di Branko

ARIETE Quando la Luna va in opposizione (Bilancia) le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare difficili ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. Non potete nemmeno voi, giganti dello Zodiaco, riprendere di colpo tutto quello che è rimasto sospeso dall’inizio dell’anno, ma dovete agire consapevoli di vivere un grande momento astrale. Grande anche il cielo dell’amore. “One of These Nights “, in una di queste notti, cantano gli Eagles, la passione esploderà.

TORO Luna in Bilancia, nel punto giusto per tutte le vostre attività, Giove nel vostro segno rappresenta il massimo impegno professionale e intuito affaristico, assicura fortuna. In settimana vi attende la prova della Luna piena in Scorpione: si vedrà se lontano da voi quell’amore resisterà… Indecisi davanti a un cambiamento che darebbe più gioia alla vita? La valigia blu di Nettuno è pronta, partite.

GEMELLI Luna in Bilancia, vostro segno amato, prepara una festa per l’amore. È come percepire d’improvviso i profumi dei fiori, tutti gli odori della primavera. Allo stesso modo improvvisamente vi sentite romantici, cosa che farà bene anche alla famiglia. Una certa fortuna nelle finanze, una combinazione riuscita in affari durante un viaggio. Attenti però ai medicinali.

CANCRO La settimana avrà importanza soprattutto per la Luna piena di aprile che si verifica tra il 24 e il 25, in Scorpione. Possiamo prevedere che ci sarà un ritorno in amore, una forte passione forse nuova di zecca, tante sorprese per le persone sole. Oggi però bisogna iniziare con passo rallentato, Luna è in Bilancia, richiama un’altra volta l’argomento famiglia, figli, ma anche delle questioni legali e burocratiche, non lanciatevi in affari di cui non siete sicuri, non potete andare un po' avanti e un po' indietro come i gamberi.

LEONE Il giorno avrà una bella leggerezza, magari non capita nulla di straordinario per voi che pretendete sempre il massimo, ma ci piace il vostro modo di essere agguerriti e di sapere dove volete arrivare e, soprattutto, da chi. Luna in Bilancia suggerisce e aiuta l’equilibrio, Mercurio in Ariete ha fretta di arrivare subito e di prendere tutto. È un momento impegnativo della vostra vita, il coniuge oppure una persona cara può darvi un prezioso aiuto. Un sogno d’amore diventerà presto una bella realtà.

VERGINE Il buon umore nasce anche dall’ottimo andamento delle questioni pratiche, affari e lavoro, la carriera vivrà in maggio una nuova fioritura, grazie alla valanga di influssi che vi raggiungeranno dal Toro. Luna è calma nella vicina Bilancia, cercate di essere calmi anche voi (la melissa fa bene ai nervi), per non perdere una ripartenza nel campo del lavoro e degli affari. Attenti ai farmaci e al cibo.

BILANCIA Una Luna così, una Luna come quella di oggi e domani, non si vede ogni mese, aggredite subito situazioni e argomenti che più vi interessano, forti anche delle amicizie che avete saputo coltivare. Un momento di gioia, di emozioni vecchie ma che ora sembrano nuove, tutto potrà succedere nelle prossime settimane! Questa è la meraviglia delle stelle, girano, prima o poi toccano quell’angolo del cielo che ci appartiene ed è solo nostro.

SCORPIONE Attesa. Insieme a voi aspettiamo la Luna piena che inizia a formarsi tra domani pomeriggio e venerdì. Sarà una Luna da seguire con la massima attenzione per quanto riguarda l’influenza sulla vita sociale e del mondo, ma per voi individualmente segnala il confine netto tra la prima parte di questo 2024 e la seconda che inizierà appunto il 25 aprile. Liberazione di qualche impegno di troppo e insoddisfacente.

SAGITTARIO Giorno positivo. Luna cambia velocemente, dalla Bilancia passa in Scorpione, cambierà fase e diventerà piena, poi arriverà in Sagittario e vi aiuterà a concludere aprile con una inattesa soddisfazione morale e materiale. Questo cielo permette nuove e ambiziose iniziative professionali, considerate tutte le nuove proposte, incontrate gli amici, gente nuova e rilassante. Novità anche nel cielo dell’amore, conquiste.

CAPRICORNO Oggi sarà meglio restare calmi, Luna vi porta a essere eccessivi in tutto. Anche la passione va assaporata a piccoli sorsi, solo così sarà possibile capire il valore di una “affettuosa relazione”. Per quelli che cercano amore diciamo che prima del 30 aprile, molto è possibile. Causa Luna in Bilancia il giorno non è facile, evitate complicazioni nel campo pratico e nelle collaborazioni, ascoltate e osservate con attenzione, qualcuno vi è contro.

ACQUARIO Luna piena nello Scorpione è una fase enigmatica che coinvolge tutti i segni, quest’anno anche di più perché sarà opposta a Giove-Urano e quadrata a Plutone nel vostro segno. Sin da oggi dovete affrontare discussioni in casa e nel lavoro, ma che servano veramente a qualcosa, a portare chiarezza. Grande sete d’amore, Luna in Bilancia risveglia anche il buon gusto degli uomini, ma non è certo una novità questa, l’uomo Acquario è da sempre raffinato nelle sue scelte amorose.

PESCI Contiamo insieme: 22, 23, 24, 25 - quattro giorni illuminati da stelle perfette per affari, questioni domestiche e abitative, studio e ricerche di nuovi affari, per non parlare di splendide occasioni per l’amore. Questo è possibile grazie alla presenza della Luna in Bilancia e poi nello Scorpione, pianeti in Toro e in Ariete più tre pianeti nel vostro segno.

Chi scrive vi invita affettuosamente a prendere quelle che considerate decisioni importanti della vostra e della vita di chi amate.