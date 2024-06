L'oroscopo del 24 giugno 2024 di Branko

ARIETE Non irritatevi così tanto per le piccole eccentricità degli altri, avete anche voi i vostri divertenti difetti. Settimana di verifiche nel lavoro, affari, finanze. I grandi progetti non devono essere abbandonati, seguite la vostra idea di novità e modernità, non ascoltate chi vi dice il contrario. Giugno si concluderà con una importante Luna ultimo quarto in Ariete, succederanno cose importanti anche in famiglia e nella vita privata. Oggi Luna è diventata amica nel settore degli incontri, riceverete aiuto e sarete anche voi generosi nelle vostre amicizie.

TORO In settimana, Venere e Marte assumono un aspetto meraviglioso per l’amore, daranno più vita al matrimonio e allegria alla famiglia. Giorni creativi anche per l’attività e gli affari, crediamo nel vostro successo. Oggi però Luna ha voltato faccia, transita in Acquario e quadra il vostro Urano, il disturbo prevale nei rapporti con l’ambiente professionale e crea disguidi, in qualche caso anche noie di tipo fisico. Non c’è pericolo di perdite, perché questa Luna come voi: non cede mai per prima. È il vostro specchio, vi assomiglia specie in amore.

GEMELLI Non solo bravura, impegno e costanza, con cui inseguite la pietra verde del successo, anche la fortuna muove i fili del vostro destino. I grandi uomini sono quelli che uniscono la lealtà alle quattro stagioni, oggi con Luna in Acquario potete entrare nel capitolo più bello. Se non capita nulla tra oggi e domani avrete un’altra occasione il 28 e il 29. Partecipa all’avvenimento anche Venere che aggiunge la sua “piccola” fortuna ai vostri affari. Quella stella che brilla nel cielo è la donna Gemelli, la più bella del reame.

CANCRO La stagione del compleanno toccherà il punto più importante con la Luna nuova nel segno prevista per il 5 luglio, prima però dovrete superare l’esame dell’ultimo quarto in Ariete, il 28 giugno. Oggi preparate un piano preciso per lavoro e affari ma anche per la vita domestica, in particolare le questioni che riguardano i figli che studiano. Questa notte di San Giovanni è piena di magie, tra i riti propiziatori c’è quello di bruciare le vecchie erbe e raccoglierne di nuove per conoscere il futuro, comperare l’aglio per assicurarsi un anno propizio, raccogliere un ramo di felce a mezzanotte, insieme al caro amore…

LEONE Programmate due o tre ore di relax, giusto per far passare questo primo impatto con Luna in Acquario che mette sotto pressione alcuni rapporti stretti, collaborazioni, l’ambiente domestico. Luna sollecita al dialogo anche i coniugi, in famiglia, con i figli. Andrà meglio perché siete voi a mostrarvi più comprensivi e tolleranti, come sempre del resto. L’amore offre comunque un riparo sicuro, dovete solo allontanare la malinconia provocata nel sentire e nel vedere certe cose. Riunioni con amici cari e veri, che ti danno un aiuto anche per le questioni materiali.

VERGINE La settimana inizia con un ricordo dello scorso weekend, quando splendeva quella fantastica Luna piena nel campo dell’amore - a proposito come sono andate le ultime due notti? Ricordiamo che prosegue la deliziosa Venere e che Marte stimola nuove e vecchie passioni, ma oggi la Luna è in Acquario, preziosa per tutti i vostri lavori e tutte le vostre attività. Quasi inutile precisare che si mostra particolarmente collaborativa con i giovani della Vergine. In due giorni voi tutti siete in grado di fermare un’occasione prestigiosa. Grande successo con il pubblico, questo grazie anche alla ritrovata sicurezza in voi stessi.

BILANCIA Venere consiglia di dimostrare il vostro amore nelle piccole cose di tutti giorni, siete voi il regalo più prezioso per chi vi ama. Belli come siete, potreste partecipare ai concorsi di bellezza, ovviamente anche di intelligenza, non c’è problema che non abbia soluzione per voi. Giove nel settore dei lunghi viaggi, apre la strada a nuove possibilità e nuove collaborazioni lontano, dato che le vecchie appaiono un po’ in crisi. Affinché possiate organizzarvi al meglio, ricordiamo che avrete oggi e domani la Luna migliore per iniziare trattative e accordi.

SCORPIONE La vostra umanità. È questa la caratteristica che esce dall’odierno quadro astrale, concentratevi sulla famiglia, genitori e figli. Controllate però anche voi stessi e le vostre imprudenze, Luna e Marte saranno in agitazione anche domani, le iniziative e anche dichiarazioni d’amore e richieste di matrimonio vanno spostate a mercoledì con Luna in Pesci. Se pensate di avere tanti adulatori, state un po’ attenti: cosa vogliono davvero da voi?

SAGITTARIO Non è un cielo proprio equilibrato ma la cosa non vi impedisce di proseguire con i progetti, visto che alcune stelle non discutono solo voi ma anche il contesto in cui vi muovete, rapporti che dovete mantenere. L’importante è non cacciarsi nei guai proprio ora, mentre la Luna vi aiuta dall’Acquario e dal 28 in Ariete, sarà spettacolare, non compromettete con delle incertezze vostre le buone occasioni, che ci sono. Sistemate piuttosto le questioni di famiglia, con i figli sposati, date un ritmo più vivace al matrimonio, tanto lo sapete che da lì non vi muovete.

CAPRICORNO C’è un problema di comunicazione, bisogna andare a fondo nei problemi interpersonali, attenti a non difendere cause in cui non credete veramente. Voi avete ancora tutta la settimana Mercurio contro, naturalmente pensiamo a qualche essere umano non certo al corpo celeste che si muove intorno al Sole come ruotate voi intorno al vostro caro amore. Venere è molto curiosa del vostro modo di amare, vorrebbe sapere come vi siete comportati nelle notti con Luna piena nel vostro segno…

ACQUARIO Questa nel segno è la prima Luna della vostra estate, transita sostenuta da Giove. Questa combinazione astrale gode di grande popolarità in astrologia, anche secondo i moderni astrologi questo è l’aspetto fortunato “per tutto”. Dobbiamo però annotare lo scontro con Marte e con Urano, raccomandiamo prudenza nell’attività fisica e con tutti i macchinari, ma dal punto di vista mentale siete a un livello massimo. Fuori le idee! Non mancano le possibilità di guadagno, non mancano occasioni per trovare nuovi amori. Viaggi anche di piacere.

PESCI Scommettiamo che sarete il segno vincente in questa ultima settimana di giugno? Per un misterioso gioco delle stelle, vi trovate con lo zodiaco a vostra disposizione, in modo particolare è bellissima la prima Luna estiva nel vostro segno tra il 26 e il 28.

Un capitolo si conclude, per far iniziare a Saturno un capitolo nuovo, ma il pianeta del tempo e dei grandi cambiamenti vi chiede: le vostre idee sono chiare? Forse siete ancora perduti dietro a qualche sogno, ma crediamo che questo non sarà un impedimento per ottenere quello che avete in mente di prendere, anche e soprattutto in amore. Molti auguri.