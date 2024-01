L'oroscopo del 25 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Marte, per quanto forte in Capricorno, non può fare niente per disturbare questa maestosa Luna piena che nasce questa sera in Leone, nel punto più luminoso del vostro cielo e del vostro cuore. Amate, amate, tutto il resto può attendere. Oppure tutto il resto è noia, come cantava Franco Califano. Noiosi sono di sicuro certi colleghi e collaboratori ma se vi impegnate è possibile trovare un dialogo chiarificatore. Non cedete però nelle finanze.

TORO Breve tensione nei rapporti d’amore e anche in famiglia, ma è più significativa la tensione che vivrete con voi stessi. Succede sempre così quando nasce la Luna piena in Leone, un punto delicato anche per la vostra salute, risveglia qualche antico problema, quindi cautela. Dicono che vedete rosso quando siete nervosi o contrariati, ma con questo Marte così protettivo non dovete temere niente e nessuno nel lavoro.

GEMELLI Tanta fatica porterà a un risultato sicuro e durevole. Saturno non è un astro facile ma è il più costruttivo quando transita in un punto nevralgico dell’oroscopo, quest’anno è nel campo del successo. Attenti alle piccole noie provocate da Mercurio, le grandi questioni sono protette. Finalmente una Luna super passionale, rivolgete l’attenzione al coniuge, alla persona amata. Siete un libro aperto in amore, sarà difficile nascondere qualche fuga dal selciato.

CANCRO Luna è uscita dal segno ma ora in Leone è ancora più favorevole, in fase di plenilunio illumina il vostro amore e va contro gli eventuali influssi poco gentili. Approfittate di questo di transito e create un nuovo movimento intorno alla vostra persona, nel lavoro si avvicinano tempi di forti sfide, la concorrenza cresce, come cresce il vostro successo. Sorvegliate il vostro rapporto affettivo, con tutte le sue imperfezioni è comunque la vostra isola di felicità.

LEONE Tintarella di Luna. Come Mina, anche voi potete cantare la vostra canzone d’amore. Oggi nasce la vostra Luna piena, la più bella degli ultimi anni. Non è detto che porti sempre occasioni vantaggiose per affari o lavoro, ma voi avete il giusto Mercurio che propizia guadagno. Splendido con Venere: colpi di fulmine assicurati. Prestate attenzione ai sogni che farete nella notte, secondo la Smorfia napoletana, i sogni sotto il plenilunio sono veritieri. Vere anche le vostre premonizioni.

VERGINE Venere è nel campo dell’amore nel segno del Capricorno, fa pensare che certe emozioni diventeranno realtà, non avete più la sensazione di essere soli. Ben venga, quindi, il movimento che propizia Marte passionale nel punto più alto del vostro oroscopo, rispondete al richiamo dei sensi, cominciate a cambiare stile. Luna piena in Leone arriverà da voi e accenderà una nuova luce. Corrispondenza.

BILANCIA Esaltazione amorosa. La Luna piena in Leone propizia nuovi innamoramenti e incoraggia i progetti di matrimonio, convivenza, nascite. Generosa nelle relazioni in genere, ha un grande effetto liberatorio. Cominciate già a pensare alla vostra meravigliosa estate, quando avrete il grande Giove tutto per voi. Oggi comunque siete in grado anche di dedicarvi a un’impresa professionale. Dice Venere: la vita ricomincia ogni mattina, adesso.

SCORPIONE Noie tecniche di vario tipo, guasti meccanici, prudenza nell’attività fisica e durante gli spostamenti. Luna piena in Leone apre anche una pagina professionale molto valida, ma si trova in critico aspetto con Urano e con Plutone, da qui nasce il nostro invito alla cautela. Guardatevi dalle ambiguità, meglio evitare possibilità di equivoci. Due giorni pensierosi che possono caratterizzare due anni di lavoro. Non pensate ai ritorni.

SAGITTARIO Forse troppo impulsivi ma certamente molto decisi, nel lavoro e in amore. Luna piena in Leone, segno a cui vi lega un antico affetto, annuncia con forza eccezionale un nuovo incontro d’amore. Se dovesse nascere tra oggi e domani una nuova attrazione, una fiamma, non sarà solo un’avventura. Ci sono anche pianeti che cercano errori del passato, voi conoscete la vostra storia e saprete agire. Ricchi influssi sulle finanze.

CAPRICORNO Una salutare escursione nella spiritualità, dopo avere a lungo parlato e discusso solo di profitti, di lavoro e di carriera. La potente Luna piena in Leone, al massimo della luce oggi e domani, può significare per voi una rinascita, nel campo che considerate importante. Oggi si, è bello il vostro atteggiamento in amore, così protettivo e caldo. Giove intende mandarvi una nuova persona, aprite il vostro cuore.

ACQUARIO Per la prima volta nasce l’opposizione Plutone-Luna piena. È il primo invito a chiudere con tutte le situazioni insoddisfacenti, consumate dal tempo. Opponete resistenza se qualcuno cerca di forzarvi la mano nel lavoro e nelle finanze. Mettete al sicuro il capitale accumulato, ci sono parenti interessati. Effetto bellissimo del plenilunio. Una nuova folle attrazione, anche durante i viaggi e nell’ambiente di lavoro. Burrasche nel matrimonio.

PESCI Quando la Luna attraversa il Leone, segno a voi caro, diventa ambiziosa per il lavoro, per la carriera, per gli affari. Così tornerete ambiziosi, voi, sostenuti dalla bravura e dalla buona volontà, avrete risultati ottimi. Questa Luna vi aiuta anche a vedere i vostri errori. Risveglio passionale pure nei rapporti di vecchia data, Luna, questa Luna, strega le donne Pesci. Ditelo in portoghese: “ te amo amor da minha vida”.