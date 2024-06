L'oroscopo del 25 giugno 2024 di Branko

ARIETE Intense sensazioni, emozioni, progetti, sogni… Questo porta Luna in Acquario, segno con cui avete un legame forte e che condiziona e favorisce anche le vostre scelte professionali. In questo campo dovete essere ancora prudenti, Mercurio e Venere transitano in una posizione non indicata per grandi operazioni finanziarie. Nei prossimi giorni avrete in mano qualcosa di più concreto in affari, e voi capirete quello che va cambiato, rinnovato, lasciato. Sole in Cancro mette in primo piano la famiglia, i figli, i genitori, i parenti. Le prospettive non sono affatto negative, ma ci sono tensioni nel rapporto coniugale.

TORO Inquietudine e fretta, questo produce Luna in Acquario, può avere qualche conseguenza sulla salute se non vi mantenete calmi. Voi dovete approfittare del Sole e di Mercurio in Cancro, per sistemare rapporti di lavoro, verificare contratti e altre questioni scritte, ma soprattutto cercate di guadagnare. Mercurio in seguito non sarà così disponibile… Il quadrato Marte-Luna è di breve durata, ma comporta effettivamente il rischio di liti senza seri motivi e anche di eccessiva passionalità. Ma non vi dovete sentire minacciati da chi nemmeno se lo sogna!

GEMELLI Sotto il segno dell’amore… Luna e Giove aprono un’estate di grandi amori. Eventi indimenticabili nella vita di coppia, anche per i coniugi non tanto giovani che magari avranno la sorpresa di un nipotino… Numerose occasioni professionali finanziarie. Se non riuscite a concludere oggi, perché la Luna corre veloce in Pesci, riprenderete in mano la situazione il giorno 28, quando avrete Luna ultimo quarto in Ariete. Da quel segno potete ripartire. Ciò che è stato impostato non sarà demolito. Un nuovo nido d’amore.

CANCRO Nella luce bianca di questa Luna in Acquario, l’amore sembra un meraviglioso miraggio, ma è reale e concreto - toccatelo. Come è reale un nuovo amore che arriva incontro alle persone sole, passioni provocate da Marte sensuale che esplodono anche durante i viaggi, nei luoghi di villeggiatura, durante una festa con gli amici, un compleanno, un matrimonio… Il destino è nelle vostre mani, dice Plutone, potete creare qualcosa che resterà nel tempo. Addio a un certo passato. Non è da meno il settore degli affari finanziari, correte!

LEONE Vita privata. È tutto l’anno che inseguite successo e benessere, approvazione del mondo. Almeno per un giorno, pensate a voi stessi: salute e amore. Anche oggi Luna opposta e quadrata a Marte, non è un aspetto rilassante per il fisico e soprattutto per il sistema nervoso, tenete sotto controllo la pressione anche voi giovani. Marte governa la circolazione sanguigna. Né di Venere né di Marte? Effettivamente, oggi meglio non muoversi troppo. Questi influssi snervanti cambiano nel giro di 24 ore, sono le vostre 24 ore di Le Mans. Famiglia.

VERGINE Mercurio, vostro principale astro, prima di passare in posizione silenziosa in Leone, vi offre oggi sotto la Luna dinamica in Acquario un’altra straordinaria occasione di incontri che lasceranno traccia nel vostro lavoro futuro. Negli ultimi giorni di giugno siete in grado di impostare attività per tutta l’estate ed oltre! Molto positivo Sole in Cancro, perché dà nuove energie fisiche e rende la mente libera di pensare a nuove strategie, nuove opportunità di guadagno. Un premio, una rivincita anche in amore.

BILANCIA L’amore è ancora avvolto in una nuvola di polveri sottili. Ecco le difficoltà respiratorie a causa di Mercurio in Cancro, anche Venere ancora laggiù in quel lago dorato, ma si fermerà ancora per poco. E noi puntiamo molto su questa Luna e soprattutto su Plutone, astro della sessualità, che riesce a creare una sorpresa da prima notte di nozze, rallegra anche persone di una certa età, e può provocare con Giove anche un colpo di fortuna! Cautela però in viaggio, alla guida, siete un po’ stanchi e nervosi. Relax esclusivamente al mare.

SCORPIONE Guardate che Urano in Toro non è solo fonte di agitazione e di crisi nei rapporti stretti, dovuti alla vostra insofferenza, questo pianeta del futuro risveglia il genio che si nasconde in voi. Consigliamo soltanto di essere rilassati fisicamente, con Luna contro Marte c’è poco da scherzare, è lei che fa scherzi alle donne e agli uomini. Voi lavorate per le soddisfazioni immediate, ma l’obiettivo deve essere un altro: il futuro. Gli incontri professionali devono essere seguiti oggi con impegno anche maggiore, per sfruttare in pieno Mercurio e Venere in Cancro.

SAGITTARIO È un segnale di bene iniziare il giorno con la Luna favorevole, in un segno amico come è per voi Acquario, che simboleggia la vostra espansione verso l’esterno. C’è anche una bella spinta di Marte nel campo del lavoro che fa sentire nuovamente liberi di viaggiare con il corpo e con lo spirito. Ricordiamo che giugno si conclude con un’altra fase lunare molto favorevole ai vostri affari. Nel frattempo tornate a deliziare il vostro amore, gli amici, le persone care, con il vostro sorriso. Siete qualche volta portati a fingere, ma oggi conviene dire tutta la verità.

CAPRICORNO Alcuni transiti danno forza, altri aumentano lo stress, ma quelli che incidono sul successo, pensiamo ai grandi pianeti, sono in postazione favorevole. Si tratta soltanto di far scivolare via le opposizioni di Mercurio e Venere, che danno qualche problema alla respirazione e allo stomaco, ma non possono compromettere seriamente i progetti in fase di elaborazione. Dopo la vostra Luna piena, avrete domani un’altra Luna sentimentale e appassionata, nel segno dei Pesci. Un uomo si avvicina alla donna Capricorno e certamente con buone intenzioni.

ACQUARIO A tutti gli innamorati, giovani o anziani, Giove in Gemelli ricorda che questa è la stagione ideale per celebrare il matrimonio, iniziare una convivenza, programmare un erede. Ricordiamo che diventare nonni è anche una paternità o una maternità che si rinnova. Luna nel segno è la vostra famiglia, sono i vostri figli e i vostri genitori, mai come in questo inizio estate 2024 vi siete sentiti così legati alla vostra casa e alle vostre radici. Questo si chiama il richiamo della patria.

PESCI Cambierà? Ma certo che cambierà! Sole in Cancro e nella migliore postazione per il vostro segno, vi darà anche quell’energia necessaria per affrontare gli impegni e i doveri che impone Saturno, consigliamo di programmare oggi gli impegni per domani e dopodomani.

Nel segno avrete la vostra prima Luna estiva, il viaggio attraverso il vostro mare sarà senza intoppi, preparatevi anche per affrontare le persone del vostro ambiente che vi hanno toccato qualcosa. L’amore è coinvolto in un ballo delle stelle appassionate e romantiche, come piace a voi. Viaggi sì.