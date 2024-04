L'oroscopo del 30 aprile 2024 di Branko

ARIETE Il vostro ondeggiante verde aprile si conclude con una tonalità di colore rosso, come il vostro pianeta Marte che arriva nel segno questo pomeriggio alle ore 15:34 e starà con voi, grande protettore, fino al 9 giugno. L’ultimo transito nel vostro segno risale a giugno di due anni fa, ma solo questa volta il pianeta può contare su tutte le influenze positive da parte di altri pianeti. Per voi il più importante sarà Plutone, potete indirizzare la vita dove volete. Auguri!

TORO Vogliamo definire fortunata anche oggi questa Luna in Capricorno, segno di grandi diplomatici, che facilità e propizia incontri con persone che vi servono per gli affari. La novità interessante del transito sono le occasioni che potrete trovare durante i viaggi all’estero, prospettiva che farà senz’altro felici i giovani Toro, studiosi e ambiziosi. Tutte le questioni finanziarie godono della protezione di Giove. Ricaricatevi di nuove energie, Marte stanca.

GEMELLI Un vero sospiro di sollievo: Marte non è più nemico, anzi, nel pomeriggio passa in Ariete e diventa straordinario amico e protettore nelle vostre iniziative professionali e sentimentali. Oggi stesso ponetevi obbiettivi da raggiungere, le energie si protendono verso il futuro, datevi da fare oggi per gli scopi del domani. Dal 25 maggio al 9 giugno sarà il tempo delle vostre vittorie. Si può stare da soli sotto un cielo così? No, infatti, l’amore c’è.

CANCRO Innamorati sempre e per sempre, in maggio avrete Venere giusta – nel caldo Toro diventa “il corpo della donna”, rende sensuali le donne Cancro e aumenta il desiderio dell’uomo del segno, che perde ogni timidezza. Preparatevi anche per qualche lotta coniugale ma soprattutto per le battaglie professionali, Marte sarà da oggi e fino al 9 giugno in aspetto di guerra.

LEONE Avere, in tempi così incerti come quelli che viviamo, Marte totalmente dalla propria parte significa poter disporre della forza e delle opportunità per arrivare ovunque. Capacità di lotta, basta non andare troppo sull’ideale, tutto deve restare su basi concrete, vogliamo dire “terrestri”. Come sono concreti Venere, Giove e Urano nel segno del Toro che richiamano l’attenzione sulle collaborazioni, specie se non vi hanno dato i risultati sperati. Amore in pausa, spesso interrotta da impeti erotici degni del selvaggio Leone.

VERGINE Atene, la vostra prossima vacanza, per eliminare lo stress del recente passaggio di Marte in Pesci, e per trovare nuove ispirazioni. Mercurio, vostro pianeta portafortuna transita in aspetto ideale, incide insieme a Plutone sulla vostra intelligenza e stimola il ricercatore che è in voi. Il mese delle rose e delle spose inizia per voi con la bellissima Luna in Capricorno. Non è proprio possibile dormire da soli in notti come queste…

BILANCIA Dovete essere consapevoli che con questo nuovo Marte in Ariete, fino al 9 giugno, ci saranno lotte e confronti nei rapporti di lavoro e di coppia. Se partite preparati per così dire a ogni evenienza potrete usare creativamente questa enorme energia marziana. Lo spirito della settima casa, Ariete, è l’intima collaborazione di due persone in ogni rapporto, anche nel più riuscito c’è sempre qualche ombra che alla lunga può indebolire il rapporto stesso. Parlate, apritevi, spiegate.

SCORPIONE Non mancherà amore nel mese di maggio, ci sarà passione, scoprirete nuovi piaceri… ma la cosa più importante diventa compiere un lavoro alla perfezione, come del resto è nel vostro stile. Marte in Ariete occupa il posto giusto per quanto riguarda il progresso e l’affermazione, ma è piuttosto egocentrico, non ama lavorare e collaborare con gli altri. Dovete fare in modo di avere più spazio per le vostre azioni personali, per i vostri progetti e idee originali e mai presentate.

SAGITTARIO Quale terzo segno legato all’elemento fuoco, che in astrologia significa “divina intuizione”, siete sostenuti al massimo da questo per voi fantastico Marte in Ariete, fino al 9 giugno nel punto più alto del vostro oroscopo, significa arrivare in porto in modo fortunato. Anche in amore, finalmente, soprattutto in amore siete in grado di fare la vostra libera scelta. Maria De Filippi vi metterebbe sul trono nel suo show Uomini e donne.

CAPRICORNO Ogni mese tutti aspettiamo l’arrivo della Luna nel nostro segno, perché è lei il legame più diretto e più veloce con la persona amata, è lei che illumina la strada della riconciliazione se ci sono stati problemi nel rapporto. Se invece avete sentore che potrebbe nascere nelle prossime settimane qualcosa di poco chiaro, quanto sarà Marte, parlate subito. Luna è ancora con voi e in aspetto con Venere, siete persino dolci. Camaleonti quando volete in amore. Amati.

ACQUARIO Preparatevi a giorni e settimane di attività quotidiana notevolmente accelerata, c’è anche il rischio di litigare con parenti, persone vicine, gente che frequentate abitualmente. Marte è molto positivo ma in Ariete diventa anche bisbetico e aggressivo, non danneggiatevi da soli. Perché questo è il momento per vendere una vostra idea, dato l’alto livello di energia mentale. Le amicizie e le relazioni sociali vivono una situazione di grande ottimismo, viaggi.

PESCI Nuovamente alla ribalta, illuminati dalla luce d’argento della Luna in Capricorno, dalla verde Venere in Toro, aspetto felice per gli incontri sociali e di amicizia.

Il passaggio nel nuovo mese è promettente per il successo professionale e finanziario, ma deve diventare anche una vacanza, occasione per fare nuove conoscenze, trovare posti ameni ed esclusivi per un completo relax fisico e mentale. Ciao, Marte! Grazie della forza che mi hai dato, ora mi servi per guadagnare di più…