L'oroscopo del 30 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Luna in Bilancia si intromette nelle collaborazioni e associazioni, punta contro l’ambiente dove dovrebbero crescere i vostri affari, significa che dovete essere presenti e lucidi anche nei giorni di festa. È probabile che sarete già nei primi giorni di novembre in grado di raccogliere un discreto frutto dalle fatiche di questi giorni. Il mese si concluderà in maniera sorprendente per l’amore, Venere è molto sensuale e vi invita a riorganizzare la vita di coppia, a preparare la festa nuziale.

TORO Sorpresa! La buona notizia potrebbe arrivare dal settore della vita pratica e finanziaria, nonostante Mercurio dissonante, grazie al transito della Luna in Bilancia, vostro settore delle ricchezze materiali, anche quello infatti è il segno di Venere, insieme al vostro, la voglia di beni materiali e di lusso aumenta. Concorrenza: aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. L’atmosfera nell’ambiente non è ancora tranquilla.

GEMELLI Questa costruttiva Luna, anche molto innamorata, è perfetta per la vostra attività professionale, esami universitari, domande di lavoro da inoltrare adesso, anche nei giorni di festa, perché Luna nuova è perfetta e benaugurante per iniziative di questo tipo. Segno delle farfalle e degli uccelli migratori, sapete volare e trovare nuove calde terre per vivere una storia d’amore quasi da favola.

CANCRO Tensione nei rapporti affettivi, in famiglia agitazione causata da nuove responsabilità, anche verso i parenti che non vivono nella vostra stessa casa, probabile un improvviso viaggio non programmato. La buona posizione di Mercurio fa ben sperare in una soluzione positiva. Siete molto irrequieti ma anche simpatici, forse eccessivamente attaccati al caro amore, ma voi sapete cosa significa amare e sapete anche che male fa la gelosia…

LEONE Almeno dello scontro diretto tra i due protagonisti del cielo astrale, Giove e Saturno, non dovete avere paura, ma indirettamente potreste essere disturbati attraverso le azioni degli altri, tenetevi informati sulle persone lontane, Luna facilita le comunicazioni però è meglio non parlare con questo Mercurio influenzato. Ma intanto va, nel silenzio splende un amore che è davanti alla porta… Prudenza in viaggio, tra la folla.

VERGINE In questo finale di ottobre potete considerarvi vincenti. Bisogna però vedere come avete risposto alle moderne sollecitazioni di Urano e di Mercurio, siete comunque in grado di programmare nuove cose per il lavoro e gli affari. Aiutati da una Luna che cresce di positività sistemate anche in famiglia e nel matrimonio. Pensate pure a voi stessi, seguite le indicazioni mediche. Fate vedere a tutti che non avete paura del futuro.

BILANCIA Gli ultimi due giorni di ottobre sono vostri, grazie alla presenza della Luna nel segno e gli aspetti che forma con Giove e Venere. Qualcosa di fortunato succederà, ne siamo certi. Sportivi di spirito (il corpo risente di Marte negativo), pieni di idee fresche e rinnovative, apparite anche più giovani nella penombra lunare. Affari in corso, avete tanto da vendere, sembrate un centro commerciale ma qualcuno vi avrà gratis: amore!

SCORPIONE Lassù, al Polo Nord, le renne vanno in amore quando nasce la vostra Luna piena, il primo novembre. Perché nello Scorpione Luna risveglia desideri nascosti e passioni, in tutti i segni. Il vostro amore è come una stella indiana, meteora dal cuore bruciante… Non solo passione in questo cielo ci sono anche influssi romantici, Marte è caldo come una sciarpa di cachemire tibetano. Vacanze in montagna, Cortina.

SAGITTARIO Voi forse non ricordate, ma Saturno vi ha messo alla prova già nel 2017, però anche adesso scava nel terreno dei beni materiali, vi spinge a far valere il talento, niente è regalato ma quello che conquistate durerà. Siete un centauro, sapete correre e precedere tutti. Solo la passione amorosa si ripete notte dopo notte, specie quando nel cielo c’è Luna calante in Bilancia. Un uomo, una donna, e nulla più.

CAPRICORNO Notizia positiva: Mercurio e Saturno facilitano i contatti di lavoro e i rapporti con persone importanti e autorevoli. Quindi l’attività prosegue bene nonostante la Luna in Bilancia che porta agitazione nell'ambiente professionale. La donna del segno non riesce a essere ottimista come sempre, l’uomo invece risente di Marte negativo, una forza “bestiale”, attenti nelle attività fisiche, macchinari, sostanze infiammabili. Se avete deciso di chiudere, il giorno è giusto.

ACQUARIO Luna in Bilancia incoraggia a coltivare un profondo e segreto desiderio, a cui non dovete rinunciare mai! Del resto, non è nel carattere dell’Acquario rinunciare a quello che desidera veramente nel lavoro e nella vita affettiva, però tenete presente che c’è ancora Luna nuova in Scorpione da superare. Prima di lanciare iniziative studiate bene il vostro ambiente e soprattutto le persone. Le indagini psicologiche non sono il vostro forte.

PESCI Potete vincere il primo importante round professionale di questo autunno. Individuate il momento giusto, il luogo e le persone giuste.

Luna è positiva, anzi di ora in ora diventa più amica, Marte favorevole, Sole e Saturno in aspetto rinnovativo e fortunato non fermatevi davanti a un piccolo ostacolo, lasciate qualche volta le mura domestiche, andate per il mondo - nel 2025 le occasioni più belle saranno fuori. Le differenze rendono più eccitante l’amore.