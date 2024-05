L'oroscopo del 6 maggio 2024 di Branko

ARIETE L’aspetto economico è assai promettente, i guadagni raggiungeranno livelli inconsueti, considerando la stagione. Almeno voi non vi fate contagiare dal pessimismo cantato come un estenuante ritornello, da persone che non hanno il vostro entusiasmo. Cielo sereno, Marte sempre con voi, abbracciate questa felicità così lungamente cercata, il vostro è maggio davvero. Avete ritrovato la gioventù del cuore.

TORO La buona salute è un dono che le stelle vi hanno prodigato sin dalla nascita, mantenetevi in forma tutta la settimana che vi porta un cielo di stelle splendenti, amore e soldi. È grande l’aspetto Sole-Giove che diventa la base del successo, voglia di partecipare a qualcosa che è più grande di voi ma che vi intriga molto. Concentrate la mente e i pensieri per la vostra Luna nuova domani e mercoledì. Venere rende fresca la bellezza, gli occhi sono come quelli di un bimbo che chiede.

GEMELLI Questa Luna in Ariete, segno dei vostri incontri più avventurosi e della passione, fa nascere in voi un nuovo stupendo pensiero d’amore. Le lune calanti non sono proprio il massimo come slancio romantico e poetico, ma voi avete anche Marte e Plutone che cantano insieme una romanza d’amore. Mercurio gratta in un terreno che sembra secco e arido, ma gratta gratta sotto si trovano cristalli. Esploratori dovete essere.

CANCRO L’amore non è così distante come vuole fare intendere la Luna in Ariete, basta seguire il tracciato di Venere e troverete affetto e passione, certo però che la gelosia diventa morbosa. Questa stessa Luna domani farà vedere la faccia nascosta, diventerà nuova nel segno del Toro, chiuderà il periodo scarsamente produttivo iniziato con i pianeti in Ariete. Nulla, ma proprio nulla, è perduto, ma vi farà bene restare un attimo da soli per meditare e giungere ad una visione più chiara degli altri.

LEONE Nonostante tutto, nonostante i tre pianeti complicati nel segno del Toro e Plutone in Acquario, la fiducia non viene mai meno. Nascono problemi con l’ambiente di lavoro, collaborazioni, istituzioni… oggi sarete premiati però dalla Luna in Ariete, meravigliosa per l’amore. Quello che iniziate è destinato a crescere. Nonostante i ritardi negli incassi che vi sono dovuti, conducete un ottimo tenore di vita. Almeno questa sera invitate il vostro amore in un ristorante molto alla moda, e pagate!

VERGINE Niente può compromettere le iniziative impostate, altre e numerose occasioni sono previste già in settimana, ma adesso è necessario un lavoro di approfondimento, rifinitura di ogni dettaglio. Sono i piccoli dettagli che fanno capire quant’è grande un amore. Oggi riceverete informazioni preziose riguardanti il vostro passato, saprete perché non è riuscito un affare, ma sarà ancora più utile una notizia riguardante le persone vicine.

BILANCIA Lunedì con Luna in Ariete, non si può iniziare la settimana tranquilli, confusione in famiglia e ancora più agitato è l’ambiente di lavoro. Sembrate protagonisti di un film di Pedro Almodovar: sull’orlo di una crisi di nervi, donne e uomini. Inclusione perfetta. Non mangiatevi il fegato (per non offendere Giove che è tanto buono), domani avrete occasioni quasi insperate anche per gli affari finanziari. Ripartite ambiziosi, create allegria in amore.

SCORPIONE Con la grinta di Marte inoltratevi in questa settimana di maggio che vi riserva alcuni punti interrogativi, ma ci sono anche parecchi punti esclamativi. Domani primo quarto in Toro annuncia la nascita di nuove possibilità, collaborazioni, associazioni. Certo che esistono problemi nei rapporti di vecchia data, piuttosto evidenti le antipatie nei vostri confronti, però anche voi non vi sforzate per avere consensi. In questo incredibile maggio non manca di certo la passionalità.

SAGITTARIO Questa Luna in Ariete che apre la settimana, risveglia l’amore e fa nascere nuovi meravigliosi progetti. Fortuna, amicizia, protezioni. Tutto in un giorno, anzi tre? È possibile. Molto bello sarà anche il primo quarto in Toro domani che nasce accanto al vostro pianeta Giove. Vivetelo questo Giove fino all’ultima goccia perché è in grado di creare proprio quella situazione che più desiderate. Alle donne procura amori dall’età molto diversa.

CAPRICORNO Forse anche voi avete maltrattato un cuore, adesso vi potrete riscattare, il cielo dell’amore sarà domani stimolato da una grande Luna nuova in Toro congiunta a Giove e Urano, aspetto fortunato praticamente per tutte le questioni professionali e di amore. Resta Mercurio agitato che richiede qualche attenzione per il coniuge e le persone vicine, Urano rende immediato ed efficace il linguaggio, sapete convincere.

ACQUARIO Non è possibile eliminare di colpo i problemi nati ultimamente in casa e in famiglia, dovrete inoltre affrontare anche Luna nuova in Toro, ma la situazione è indubbiamente più leggera, per le giovani coppie, amorosa e appassionata. Sarà un mese indimenticabile, ma vi dovete abbandonare alla corrente delle stelle, che hanno già cominciato a tracciare un nuovo percorso della vostra vita. I soldi arrivano prima, se non ci pensate.

PESCI Siete o non siete un segno caratterizzato da due pesci legati? Se non vi convince una strada, ne troverete una seconda, la svolta positiva per la vostra carriera può avvenire in qualsiasi momento. Il vostro carattere nettuniano vi porta a seguire sogni impossibili, ma oggi e per tutto il mese dovete essere fortemente radicati alla realtà, solo così riuscirete ad avere successo e realizzare guadagni formidabili che promettono Giove e Venere.

Domani è un altro giorno, come diceva Rossella? Sarà proprio così.