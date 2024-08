L'oroscopo del 7 agosto 2024 di Branko

ARIETE Alzatevi, il Sole è ancora nel cielo dell’amore e della fortuna, Luna tutto il giorno in Vergine vi aiuta nelle questioni finanziarie e lavorative. Pensare, osservare, studiare, pianificare. Quando è il momento scattate come un Ariete e conquisterete! Marte è sempre passionale però rende possessivi, caparbi e gelosi, ma queste sono un po’ le caratteristiche del vostro comportamento in amore. Venere sentenzia che in amore non si finisce mai di imparare -voi ne sapete qualcosa?

TORO Ci sono giorni che nascono con un preciso messaggio sin dalle prime ore del mattino: fortuna. L’unione di Luna e Mercurio in Vergine, con Venere in aspetto esplosivo con Urano nel vostro segno, è molto di più di una sola promessa. Si tratta di iniziare subito grandi affari, con le questioni che sono urgenti per voi e per la famiglia, i risultati sono ben visibili in questo cielo brillante. Previsioni amorose bellissime, ma sul più bello voi rischiate di stancarvi. Problemi di gola.

GEMELLI Con il passaggio di Mercurio e Luna in Vergine, dove è presente anche Venere, dobbiamo tenere conto nelle nostre previsioni dell’opposizione che nasce con Saturno e Nettuno in Pesci. Obbligatoriamente dobbiamo mettere l’accento anche sulla salute, ma soprattutto prestare attenzione alla vita in famiglia, rapporti con i parenti acquisiti. Limitate la presenza in spiaggia, la pelle non è porcellana. Ma c’è una forza che non vi lascia mai: un amore appassionato.

CANCRO Mercoledì è il giorno condizionato da Mercurio, pianeta che governa il denaro e tutti i contatti che possono servire nel lavoro o per la famiglia. Ora transita in vostro completo favore, in più si trova in collaborazione con Luna e Venere, senza un solo influsso contrario, non vogliamo dire che questa è l’America però siete molto vicini a vincere un’ambiziosa gara. Se l’urgenza dovesse essere l’amore, allora lanciatevi immediatamente prima che la Luna passi in Bilancia.

LEONE Pronti a vincere? Impostate, sollecitate, inventate affari, cercate soci in Italia e all’estero. Potete contare sull’incondizionata protezione di Mercurio e Luna nel campo del profitto finanziario che corrisponde al governo della ricca Vergine, segno vostro amico che consigliamo anche come un possibile amore futuro. Abbiate solo presente una verità indiscutibile, cioè, che la felicità in amore arriva di corsa, come la fortuna. Anche per i coniugi è arrivato il tempo della complicità.

VERGINE Mercurio è stato il primo arrivo dell’anno e il più atteso, perché è il vostro astro guida. Farà un transito veloce ma supportato dalla vicinanza di Venere che contribuisce con la sua dose di fortuna e oggi avete ancora la Luna che risveglia l’intuito vincente. Nascono quelle idee che soltanto la Vergine è in grado di produrre. Sembra che oggi non esista Saturno, siete solo voi e il vostro amore. Nettuno dice che qualcuno vi ricorda, vicino o lontano, con nostalgia.

BILANCIA Mercurio in Vergine, da lunedì anche Venere, vi mettono in lista d’attesa. Meglio aspettare l’occasione giusta piuttosto che intraprendere strade incerte e non sostenute da necessarie garanzie, soprattutto per quanto riguarda il compenso finanziario. Non dovete andare nel panico, non perderete assolutamente nulla, noi vi invitiamo solo a posticipare certe iniziative per quando avrete maggiori certezze per una grande vittoria. Quella che meritate. L’amore fa ciò che vuole di voi.

SCORPIONE È scritto nella carta delle stelle, voi oggi siete in grado di fare un salto in avanti. Magnifica situazione di tre forze cosmiche in Vergine, vostro settore dei grandi incontri e delle grandi iniziative, con una occasione speciale anche nel campo finanziario. Incontri prestigiosi per l’attività e incontri d’amore molto coinvolgenti. Marte è l’astro del sesso, vi osserva da dietro le quinte e vi applaude, Venere languida chiede il bis. Non basta cambiare la tappezzeria in casa, bisogna dare un assetto nuovo alla famiglia.

SAGITTARIO Questo momento astrologico è indicato per una completa vacanza, Sagittario è circondato da transiti che ostacolano l’andamento della vita pratica e impegnano molto sul piano personale. A parte i pianeti in Vergine, oggi il soggetto principale è Nettuno in Pesci, che coinvolge anche il mondo professionale e i rapporti con il vicinato. È buona regola, in questo caso, restare fermi e in silenzio, siete troppo condizionati dalle emozioni, ma è proprio l’amore che cantano le stelle in questi giorni che precedono Ferragosto.

CAPRICORNO Un giorno speciale, anche oggi avete il record del segno meglio illuminato, bellissima ancora la Luna congiunta Venere in Vergine, settore dei lunghi viaggi. Molto probabile un intenso innamoramento durante una vacanza, un soggiorno, in paesi stranieri. A dire il vero il Capricorno è piuttosto attaccato alle proprie radici, alla propria casa, alle abitudini e alle comodità, ma quando l’eros ci si mette di mezzo non c’è via di scampo. Affari, fate tutte le cose in silenzio, vedrete che vi andrà molto meglio.

ACQUARIO Verso il weekend con un preciso segnale di miglioramento nei rapporti che sono stati ultimamente troppo agitati. Merito di Mercurio e di Venere che transitano in Vergine, le questioni finanziarie e professionali trovano una buona sintonia, potete fare l’uno e l’altro. Aria di mare per i polmoni, passeggiate mattutine in un bosco di pini, il Sole è ancora tanto forte in Leone. Nelle questioni affettive diciamo, non volendo violare la vostra privacy, c’è qualcosa nel cuore che vi agita.

PESCI Sono in atto le opposizioni della Vergine, verso il vostro Saturno e Nettuno, ma si tratta di contrasti che saranno sentiti da tutti noi, il Paese intero ne risente.

Voi dovete stare particolarmente attenti alle collaborazioni, associazioni, rapporti stretti in generale - quindi anche nel matrimonio, che è pur sempre la collaborazione per eccellenza, forse conviene posticipare le iniziative che vi interessano di più e che possono condizionare il prossimo futuro della vostra attività. Non dovete invece rimandare l’amore, ma cercare di arricchirlo di più.