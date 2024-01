L'oroscopo del 7 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Creatività e ispirazione. Le qualità professio-

nali sono stimolate da Mercurio e Plutone, aspetto che

risveglia l’imprenditore, il commerciante, l’inventore che

si nasconde in voi. Rompete le righe, riconoscimenti e possibilità

anche fuori dal solito ambiente. Luna fino a giovedì ogni ora più

incisiva. Oggi nel cielo sensuale dello Scorpione può far nascere

una passione magnifica. L’invito alla cautela nello sport viene

ancora da Marte.

TORO Combattivi come sempre ma imprudenti,

impulsivi, nervosi. Quell’atteggiamento, insomma, che i

vostri familiari ben conoscono. Oggi è soprattutto la

Luna ancora in Scorpione che vi rende polemici. Prendetevi una

pausa, programmate il lavoro per la prossima settimana. Marte è

dalla parte delle donne che attendono una passione… Uno

sconosciuto, bello e misterioso, vi viene incontro, certamente parla

una lingua selenita. Auguri

GEMELLI C’è ancora qualche traccia positiva

dell’Ultimo quarto, per il lavoro e contatti d’affari:

seminate subito. Questa fase è ben augurante per le

questioni domestiche, fa prevedere una prossima schiarita nei

problemi che da tempo vi tengono in ansia. È affascinante Luna in

Scorpione, cerca di sostituire Venere, nervosa con voi. Chissà,

forse riuscirà davvero a procurare un momento emozionante in

amore. Liberatevi dall’ansia, viaggiate sempre con cautela. Pausa

CANCRO Siete in un momento di svolta; un

imbarazzo, una piccola incertezza con un quadro astrale

così impegnativo è comprensibile. Non prendete

decisioni drastiche. Godetevi questa magnifica Luna nel punto più

alto del vostro cielo che riuscirà a procurare un momento

emozionante in amore, un incontro affascinante alle persone sole,

ma avrà anche il merito di risvegliare la passione coniugale. Anche

con i parenti acquisiti intesa buona. Come stanno i vostri suoceri?

LEONE Questa Luna non è amorosa, è una Luna

calante, senza luce, provoca disorientamento nella vita

di tutti noi. Nel suo pallore riporta in mente il bucaneve,

fiore di gennaio, che simboleggia l’amore timido e freddo e

l’amicizia senza slancio. Un breve viaggio, una gita al mare o in

montagna farà passare in fretta le ore di questa domenica che vi

ricordano la notte della Befana passata… che ha portato la

Befana?

VERGINE Luna scorpionica diventa per voi una strega

- non sbaglierete un colpo. Marte prega di concludere

subito la vacanza, se vi trovate ancora in luoghi di

divertimento, perché la posta in ballo è alta e la concorrenza vi tiene

d’occhio. La prossima settimana, giovedì 11, sarete gratificati dalla

Luna più incisiva dell’inverno, Luna nuova in Capricorno. Preparate

un serio progetto. Amore ancora sotto pressione di Venere e

Mercurio che chiamano in causa famiglia e figli.

BILANCIA Siete il segno dei calmi tramonti

autunnali, non potete gradire il clima freddo dell’inverno,

che le persone vicine in qualche modo, volendo o non

volendo, rendono anche più rigido. Perché non programmate una

fuga di Natale verso un paese caldo? Marrakech insieme al vostro

amore, suoni, profumi di spezie che ubriacano. Sostiene Mercurio

che avete molti soldi. Marte ghigna e vorrebbe farvi cadere su una

lastra di ghiaccio

SCORPIONE Non è il momento di rilassarvi!

Sarebbe un vero peccato sprecare gli influssi così

generosi che le stelle mandano in vostra direzione. Tutto

il nuovo che arriva, situazioni e persone, vi porta bene e successo.

Intensi i rapporti genitori-figli, tutto il clan familiare è concentrato

su una questione molto importante. Se si tratta di un progetto

immobiliare, si risolve felicemente, fino a venerdì 12 potete contare

su una Luna imbattibile. Caldo sex.

SAGITTARIO I sospiri sono le parole dell’amore…

se in mezzo ci scappa una litigata, pazienza, l’importante

è volersi bene. Instancabile Venere nel segno, una

farfalla che vola di fiore in fiore e si fermerà di sicuro su una pianta

magica. Saturno provoca sempre qualche problema in casa,

Nettuno chiede cautela con cibo e farmaci, ma nel lavoro c’è una

novità per voi e anche in casa, domani succederà qualcosa di

nuovo. Riconsiderate le azioni del passato.

CAPIRCORNO Ricca Befana, preparatevi per la

prossima settimana e per la vostra Luna nuova, avrete

occasioni incredibili, vincenti. Oggi siete ancora baciati dalla

Luna erotica in aspetto di seduzione con il vostro Marte, i nuovi amori

spuntano come il bucaneve. Folli amori anche, attrazioni immediate,

sposatevi, programmate figli - nasceranno con la protezione di Giove

pianeta della fortuna. Il 2023 si può dire definitivamente accantonato.

Vita nuova.

ACQUARIO Qualche pensiero per fratelli e sorelle,

altri parenti, persone che vivono lontano. Luna è anche

oggi nervosa, voi troppo apprensivi. Non clamorosa la

sfera sentimentale, dimenticate un amore immaginato nel 2019.

Plutone, padrone vostro e di noi tutti, si farà sentire molto presto

sin dalla prossima settimana. E voi troverete nuove occasioni. Oggi

però mantenete la distanza, intervenite solo se è necessaria una

vostra azione diretta.

PESCI L’amore che verrà… sotto questa bella Luna

nel settore dei grandi incontri le persone sole possono

coltivare una speranza, i giovani sposi un dolcissimo

sogno. Venere non sarà per sempre in Sagittario dopo la Luna

nuova dell’11 andrà in Capricorno e si congiungerà col suo amante

storico, Marte. Preparatevi con le vostre catene, quell’amore dovrà

essere fermato. In famiglia e nell’ambiente di lavoro agitazione,

splendidi rapporti esterni.