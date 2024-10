L'oroscopo del 7 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Giove particolarmente adatto per chi lavora in uffici legali, studi medici, attività nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, protegge in un certo senso anche uomini politici e giudici. Voi tutti riuscite ad avere contatti positivi con questo tipo di persone, Luna scorpionica è congiunta anche oggi a Venere, chiarite i rapporti intimi ma soprattutto vivete la passionalità alla luce del giorno. Dovete rivedere tutta la vostra storia professionale.

TORO Luna ancora nell’umido Scorpione, controllate i punti deboli nella salute, viaggiate con prudenza (ma è un suggerimento diretto a tutti i segni, perché i viaggi nazionali e internazionali sono disturbati da Plutone-Mercurio). Il coniuge è sul piede di guerra, si fa per dire, perché poi sparisce l’effetto provocatorio di Urano. Il pianeta porta una persona nuova, eccentrica, non molto bella fisicamente ma con un fascino sensuale fuori dalle regole. Non durerà, ma intanto c’è.

GEMELLI Guadagni, profitti, polizze assicurative. Riportiamo con piacere il buon andamento degli affari, in questo momento così instabile per la situazione economica generale, voi invece avete ancora un Mercurio in Bilancia che può sviluppare idee, creare condizioni ideali per arrivare a qualcosa di grosso. Ma bisogna lavorare! Amore agitato, atmosfera in famiglia impegnativa, vita con i figli stressante, tirate fuori il massimo della pazienza se volete evitare discussioni domani.

CANCRO Qualcosa di speciale accadrà. Non vogliamo dire che i problemi saranno risolti in un attimo solo perché avete una bellissima Venere nel segno della vostra fortuna, Scorpione. Tutto ciò che riuscirete a conquistare sarà ottenuto a prezzo di lavoro, ma intanto fuori con le idee, iniziative, proposte e proteste. Autorizzati a fare la vostra teatrale protesta anche in amore, perché non vi corrisponde come dovrebbe. Verificate ogni scusa che trovano.

LEONE Luna in Scorpione chiama acqua, agita i mari, gonfia i fiumi. Anche la vita vi sembra un fiume in piena, sotto un cielo così, ma è acqua - dice Nettuno il re del mare - che trascina con sé i rami secchi di una vecchia collaborazione arrivata ormai alla conclusione. Si tratta anche di una normale chiusura di un rapporto di lavoro e ora Giove prepara la pensione. Per le nuove iniziative e nuovi amori, aspettate gli eventi: oggi non siete in forma (gola, bronchi).

VERGINE Vendemmia dell’amore. Luna e tre pianeti uniti per farvi felici in amore, Venere e Marte risvegliano la passionalità anche nelle persone “anta”, Luna ancora in Scorpione riavvicina i coniugi, Urano provoca nuovi incontri che diventano subito innamoramenti irresistibili. Non perdete una simile opportunità di essere felici. Mercurio velocissimo per i contatti professionali e nuove utili conoscenze. Consultate gli articoli di legge. Alimentazione disciplinata.

BILANCIA Dopo il novilunio nel vostro segno, in settimana vi attende un’altra fase lunare importante per la famiglia, in particolare nei rapporti con le donne vicine. Affrontate oggi stesso i problemi, se voi sentite che potrebbero presentarsi, anche nei rapporti di lavoro potrebbero esserci cose non chiarite che ristagnano da qualche parte. Non irritatevi per le mancanze degli altri, pensate al vostro benessere, alla salute, al vostro “spleen”. Amore: un marito per Cinzia, direbbe Sophia Loren.

SCORPIONE Per i nati dopo il 2000, vale naturalmente anche per altri segni, queste congiunzioni astrali rappresentano le prime esperienze della loro vita, aiutano a crescere. Non ancora a maturare, come sarà dal prossimo anno in poi, però tutti voi dovrete prendere in mano il vostro destino, orientarlo - fin dove è possibile - nella direzione voluta. Trascinati dall’acqua della Luna e di Nettuno, approderete su una spiaggia solare dove troverete amore e soddisfazione nel lavoro, studio.

SAGITTARIO Non escludiamo la necessità di consultare articoli di legge, per anticipare l’opposizione Luna-Giove prevista per domani. Sarà un transito delicato per le collaborazioni e il matrimonio, spenderete soldi, ma se sono spese d’amore…Quando la Luna transita nel segno che ci precede, avverte che c’è la presenza di nemici nascosti da qualche parte, muovetevi con prudenza e segnatevi tutto quello che sentirete intorno a voi. Anche la gelosia può essere una nemica nascosta.

CAPRICORNO La settimana che vi porterà nel segno il primo quarto di Luna, la fase più ottimista e fiduciosa per l’amore e per altre questioni, apre già con la Luna amica in Scorpione. Qui è la sede astrale dei vostri incontri più importanti e anche più sensuali, quando si tratta del rapporto di amore. Da un incontro casuale o da tempo programmato nascerà una grandiosa possibilità per organizzare la professione e gli affari. Consideriamo ancora cautela in viaggio, controllo medico.

ACQUARIO Dolori alle ossa, sensibilità al freddo e umidità. Saturno invece è buono per i dentisti, ortopedici, dermatologi, fisioterapisti… La situazione nell’ambiente professionale, uffici statali, è quasi fuori controllo. Sembrano prove generali di quello che sarà l’anno 2025. Nel vostro caso, Luna sarà già domani completamente amica e complice dei vostri affari, avete sempre su di voi la coroncina di rami d’ulivo che ha fatto per voi Giove. Siete ben voluti dalle stelle, ricordatelo.

PESCI Non lasciate passare invano questa formidabile Luna in Scorpione congiunta a Venere, insieme formano quella fortuna che tante volte Giove non intende mandarvi.

Mettetevi in prima fila negli uffici e in tutti quei posti dove è necessario mostrare preparazione, scatto, genialità. Ognuno di voi, nel piccolo o nel grande, sin dalla nascita porta con sé il dono della originalità, che possiamo chiamare anche arte. Urano vi aiuta in banca, Marte è passione, voi siete gelosi.