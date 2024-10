L'oroscopo dell'11 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Irrequieti per natura, ma anche combattivi e intraprendenti come pochi, ora con Marte contro rischiate però di esagerare. Affrontate con cautela il lavoro, gli affari, questioni scritte e viaggi, ostacolati anche da Mercurio. Anche le relazioni più tranquille dovranno affrontare qualche momento critico, dovuta al fatto che vi siete buttati troppo nelle questioni materialistiche della vita trascurando le necessità emotive. L’amore vi aiuterà molto, ma dovete evadere un po’.

TORO Mercurio è una piccola fabbrica di soldi, ottimo anche come avvocato e come farmacista, seguite direttamente le prescrizioni mediche. Nettuno apre una strada professionale lontano, anche con i forestieri. Oggi cercate eccitazioni, emozioni, novità, la compagnia di facce nuove, di posti nuovi. Luna fino stasera in Capricorno, offre la possibilità di contatti molto utili o molto sensuali. Gelosia, prepotenza, passionalità, litigi - tutto succede con Venere nello Scorpione.

GEMELLI Molto bene, le stelle vi seguono nella vostra corsa al successo e al guadagno, Mercurio imperdibile per quelli che pensano di cambiare lavoro, iniziare nuove collaborazioni, trasferirsi altrove - cosa che Giove consiglia caldamente. In serata aumenta il desiderio di amore e di viaggi, Luna sarà fino a domenica in Acquario, fortunata anche per le questioni domestiche. Vi sentirete pieni di calore e di amicizia, pronti ad offrire conforto e aiuto al prossimo. Bravi!

CANCRO Portate pazienza almeno fino a questa sera, Luna sarà più leggera in Acquario. Debolezza nella parte sinistra del corpo, questo è uno degli effetti della Luna quadrata al Sole in Bilancia, in più - nelle donne debolezza ossea, negli uomini fastidi di tipo urologico. Ma c’è una ciliegina sulla torta del vostro amore, niente male questa Venere genitrice e viaggiatrice che seduce il vostro Marte, un uomo e una donna si incontrano in una stanza e sopra pare vi sia un cielo stellato.

LEONE Potete contare sulla protezione della Bilancia, segno che li rende più belli e desiderabili, ma anche più attivi e più attenti alle esigenze degli altri. Positiva corrente astrale nel lavoro, in mattinata prevediamo novità molto importanti e decisive per il prossimo futuro. È noto alle stelle il vostro amore per il denaro… Sarete soddisfatti anche sotto il profilo finanziario. Questa sera Luna passa in Acquario e produce pesantezza, ma sarete anche più sensibili ai sentimenti degli altri.

VERGINE Le grandi speranze non devono essere dirette soltanto alla carriera e al guadagno, ma anche alla vita affettiva - un sogno d’amore si può realizzare. Benefica per voi questa pioggia in Capricorno, Luna sarà ottima anche quando passa in Acquario fino a domenica, farà spuntare funghi dell’abbondanza che moltiplicherete con la vostra bravura professionale, capacità commerciale e artigianale. Luna congiunta a un Plutone molto hot, sesso finalmente. Amici.

BILANCIA Mercurio ancora per tre giorni nel vostro segno, assicura che le uscite finanziarie sono richieste anche da avvenimenti lieti: preparativi per un matrimonio o una nascita, lavori in casa, figli. Se siete soli, i soldi servono per soddisfare il vostro bisogno di eleganza e bellezza. In mattinata Luna congiunta a Plutone nel duro Capricorno, alcuni cambiamenti nel campo professionale non sono a vostro favore, per ora. Ma avete in mano la situazione, muovetela a vostro interesse.

SCORPIONE Risultati strepitosi, Luna fino a sera è ancora ottima per avviare nuove intese o per rinnovare le vecchie collaborazioni che ancora vi soddisfano. La doccia fredda arriva sempre dalla Luna quando entra in Acquario ma avete sbagliato a cercare di dominare e di voler cambiare le persone, amatele e basta - certi tipi non cambiano mai. Ma non è forse per questo che vi piacciono, certi tormenti vi fanno amare e desiderare ancora di più. Tutto l’autunno, amore, e oltre ti aspetterà il mio cuore!

SAGITTARIO Finalmente il vostro autunno, pioggia, vento, nebbia, foglie che cadono dagli alberi… Ma su quel ramo del vostro passato c’è ancora una foglia che non riesce a staccarsi, è il vostro rimpianto di qualcosa, di qualcuno. Dimenticate le incomprensioni e ritrovatevi in un appassionato abbraccio coniugale, sotto la Luna crescente in Acquario, questa sera, vostro storico amante (seppure solo virtuale). Scegliete posti e ambienti raffinati, avete abbastanza soldi.

CAPRICORNO Voglia di un amore romantico. Luna nel segno è in aspetto con il sognante Nettuno, risveglia il poeta che si nasconde nel vostro intimo, lo stesso Giove si prodiga per rendere musicale il vostro amore, per non dire del primo quarto ancora in posizione di conquista. Calde emozioni, altroché, autunno freddo! Grandissimo questo Plutone, nel vostro cielo fino al prossimo 19 novembre. Usate la sua forza rigenerativa per dare al lavoro il vostro marchio di fabbrica: grande successo!

ACQUARIO Altri miglioramenti da aggiungere a quelli già registrati nel lavoro, questa sera la Luna arriva nel vostro segno e apre tre giorni preziosi per il vostro lavoro, carriera, affari. Non delegate la vostra riuscita agli altri, allo Stato, Acquario è un segno indipendente e deve fare ogni passo da solo. Non appena diffidate di qualcuno, sbagliate. Eventi anche in famiglia, nella ditta dei figli - qualcuno vorrà volare lontano, come è giusto che sia. Allontanatevi dalle chiacchiere nell’ambiente.

PESCI Uno degli aspetti più delicati, e nello stesso tempo più potenti, per quanto riguarda le forze inconsce, è Nettuno in Pesci in trigono con Venere in Scorpione, siete dei maghi e alchimisti, trasformate il ferro in oro, la gente dice che vi crescono soldi in tasca.

Ma la gente non sa quello che avete in banca… Ed è meglio che non lo sappia. Emozionante giornata, irresistibile Plutone per l’amore, il matrimonio ritroverà il sex. La persona che incontrerete non sarà solo una meteora.