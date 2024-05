L'oroscopo dell'8 maggio 2024 di Branko

ARIETE Siamo sotto l’influsso della Luna nuova in Toro, quest’anno particolarmente valida per le iniziative di carattere economico-immobiliare, settore che nel vostro caso riceve anche l’entusiasmo di Mercurio nel vostro segno e la fortunata luce di Giove nel settore dei guadagni. Studiate, ascoltate, organizzatevi anche per l’estate. Marte segnala una vita che si rinnova, in amore avete una marcia in più. Le conquiste d’amore non sono mai state così alla vostra portata, azione!

TORO Protagonisti dello Zodiaco grazie alla Luna nuova nel segno, che nasce alle ore 5:22, e forma immediatamente due grandi aspetti, con Giove e Venere. Splendido splendente il matrimonio, le nuove conquiste hanno il sigillo di Urano, giovani e un po' folli, diverse dalle storie fin qui vissute, un sogno per le giovani coppie. Guardate sempre lontano anche nel lavoro, affari, collaborazioni. Viaggi molto consigliati.

GEMELLI La prossima Luna nuova sarà nel vostro segno giovedì 6 giugno, oggi concentratevi sui vostri pensieri e sulla vostra vita, seriamente e profondamente, scoprite dove si è inceppato qualcosa, anche nel lavoro, dopo sarete liberi di ripartire. Sono favoriti i contatti con il pubblico, transazioni finanziarie anche all’estero - voi potete contare sulla protezione di un Plutone internazionale. Vita affettiva: Marte si presenta come il grande conquistatore del mese di maggio per tutti voi, giovani e anziani. Dovete però essere disciplinati.

CANCRO Luna diventa concreta, stabile, laboriosa, tenace, danarosa. Indicata per le nuove semine, ricerche di nuovi lavori o di nuovi soci, ottima per le proprietà immobili. Certamente riesce a smuovere situazioni stagnanti anche nelle questioni familiari, si tratta solo di attendere. Non avete invece bisogno di aspettare in amore, Venere insieme a Giove colora di verde speranza questo giovedì di maggio, conferma la vostra fama di amanti raffinati.

LEONE Brusco risveglio per qualcuno, ma non appena la Luna passerà in Gemelli riempirà l’orizzonte di stelle amiche, Marte troverà per voi una nuova carica di energia e vi aiuterà a creare un altro capolavoro. La stessa Luna transita nel vostro campo del successo, uscirete fuori dai problemi presto. Chiedetevi se i legami che avete stretto servono più a voi oppure agli altri. Gelosia.

VERGINE Segno di Mercurio, anche voi avete il grande dono della parola, ma qualche volta parlate troppo e rischiate di dire troppo. Questa mattina è nata Luna nuova accanto a Venere e Giove, favorevole fino all’inverosimile, ma è una fase senza luce e chiede di agire in silenzio, meglio ancora se in segreto. Questo vale per gli affari e non certo per l’amore, qui dovete esprimere ad alta voce tutti i vostri sentimenti o risentimenti.

BILANCIA Prima staccate con situazioni stanche, meglio sarà. Speriamo di trovarvi riposati e rilassati, per iniziare questo nuovo giorno al top. Avete l’aiuto della Luna nuova per lavoro e carriera, affari. È una fase che incide anche sul mondo interiore, sul vostro pensiero. Tempo di ricordi per le persone di una certa età, transiti prorompenti per gli incontri passionali. Qualche giovane donna del segno, provocata da Marte, potrebbe concepire un figlio prima del matrimonio.

SCORPIONE Luna nuova opposta al vostro segno, annuncia la prossima conclusione di qualche rapporto, professionale o sentimentale. L’evento non sarà traumatico, visto che è stato programmato da tempo e da voi voluto. Potete rinnovare un contratto, ma sarebbe meglio trovare nuove opportunità che non mancheranno. Sotto il novilunio bisogna depurare l’organismo, rinunciare alle cattive abitudini alimentari, sistemare la casa.

SAGITTARIO Influssi molto postivi verso il settore del lavoro, affari finanziari, questioni che interessano la salute vostra o delle persone vicine. Luna nuova in Toro si unisce tutto il giorno a Giove, tempo sufficiente per rinunciare a qualche progetto che non convince nessuno e trovare immediatamente un ricambio molto più valido. Tutti i cambiamenti nei rapporti di collaborazione vanno sistemati entro il 25 maggio. Farete qualcosa che resterà nel tempo, siete testimoni del tempo, come direbbe Gianni Minà.

CAPRICORNO Non stancate le vostre belle mani con il conteggio dei soldi o delle fatture da presentare o da saldare, cercate piuttosto di accarezzare un caro volto, deluso dal vostro recente comportamento. È vero che molta colpa è di Marte, ma oggi siete al centro dell’attenzione della stupenda Luna nuova nell’amato segno del Toro che noi consideriamo il primo fiore della vostra primavera. Non vi cadrà la corona, se farete un passo indietro e farete finta che non è successo nulla.

ACQUARIO Rivolgete un pensiero a Marte: è il pianeta che vi nutre di energia, entusiasmo, ottimismo. Grazie alla sua protezione siete in grado di lavorare con il consueto impegno. Sapete affrontare anche una non facile situazione domestica, come fa pensare Luna nuova in Toro però è proprio questa Luna che indica un nuovo cammino che porterà lontano. Alimentazione equilibrata, attenzione al fegato. L’importante è stare bene, fisicamente e spiritualmente non ascoltare le bugie di Venere, in amore.

PESCI Amati dalle stelle. Un’altra volta siete il segno che conta sulle maggiori possibilità di riuscita, grazie alla bravura e all’impegno, ma grazie anche al sostegno della fortuna. Luna nuova in Toro - soluzione immediata di eventuali problemi abitativi, vendite o acquisti immobiliari, traslochi e trasferimenti in altre città.

Mercurio governa anche i vostri parenti, controllate. Venere in Toro sembra ornata di fiori e riesce a provocare uno di quei colpi di fulmine, che non passano mai…