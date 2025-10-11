L'oroscopo del giorno - sabato 11 ottobre 2025

[♈] Ariete

Caro Ariete in questo sabato la Luna in Gemelli accende il tuo entusiasmo e coraggio: giornata ideale per metterti in mostra o dare il via a un nuovo progetto personale. Le energie sono alte e la voglia di agire ti spinge a superare ogni esitazione anche riferita a recenti rallentamenti che anche in casa ti hanno magari innervosito. In amore, un gesto spontaneo può riaccendere la passione. Attenzione solo all’impulsività: potresti dire qualcosa di troppo. Sport e movimento ti rigenerano. La sera porta incontri vivaci e sorprese piacevoli. Voto week end: 7+

[♉] Toro

Il sabato inizia con riflessioni domestiche: desideri più stabilità e comfort. Caro Toro oggi potresti essere più insofferente verso chi vuole importi tempi diversi dai tuoi. Il lavoro procede bene ma senti il bisogno di rallentare, di prendere anche qualche pausa che sarà rigenerante per la mente. In amore, evita testardaggini: ascoltare di più l’altro porta armonia. Le stelle invitano alla cura di corpo e mente: un massaggio, una passeggiata nella natura o una cena tranquilla ti ricaricano. Piccole spese per la casa daranno soddisfazione. Voto week end: 6

[♊] Gemelli

Giornata dinamica e brillante. Caro Gemelli, questo sabato nasce con la Luna nel tuo segno, capace di illuminare i contatti e tutta la sfera delle relazioni. Le tue parole conquistano e convincono, ideali per incontri o trattative. La curiosità ti guida e potresti ricevere un messaggio sorprendente. In amore, fascino e leggerezza ti rendono irresistibile ma ti consiglio di moderare l’orgoglio o l’eccessiva gelosia perché potresti essere molto suscettibile. Attenzione a non disperdere le energie tra troppe cose. La sera è perfetta per amici e socialità: scegli chi sa stimolarti mentalmente: hai bisogno di tenere accesa la tua intelligenza. Voto week end: 8+

[♋] Cancro

Il cuore oggi è in primo piano. Caro Cancro, le emozioni fluiscono intense e sincere: c’è voglia di affetto e comprensione, ma anche di mettere in chiaro le dinamiche con i tuoi rapporti più stretti, dove ogni tanto avverti che si abusa della tua disponibilità e presenza. Potresti ricevere un segno d’attenzione da chi non ti aspettavi. Nel lavoro, segui l’intuito, ma evita di farti condizionare dai ricordi o da problemi della scorsa estate: ora puoi davvero mettere il turbo ai tuoi progetti. Le finanze migliorano grazie a una decisione oculata. In serata, relax e coccole: casa tua è il tuo rifugio ideale. Voto week end: 8

[♌] Leone

La Luna nel comunicativo segno dei Gemelli, aiuta caro Leone ad accendere la tua popolarità e carisma. Sei al centro della scena e tutti notano la tua forza. Ottimo momento per chiarire situazioni o lanciare iniziative. In amore, il romanticismo si unisce alla passione: lasciati andare senza paura. Plutone in opposizione ancora, può disturbare le finanze e la vita familiare, specie se sei nato nei primi giorni del tuo segno. Ti consiglio una maggiore cura della tua forma fisica, visto che spesso per tutelare chi ami, ti sottoponi allo stress. Invece arriva anche la necessità di riposare. Serata perfetta per festeggiare o brillare in compagnia. Voto week end: 7

[♍] Vergine

Hai bisogno di silenzio e introspezione. Caro Vergine le stelle oggi ti invitano a fermarti, rielaborare, capire cosa desideri davvero. Potresti ricevere una notizia che cambia prospettiva su un legame o progetto. La Luna in quadratura in Gemelli può arrecare qualche disturbo psicosomatico proprio a causa del fatto che sedimenti le emozioni quando ti sentì criticato o sotto il bersaglio de l’esterno. In amore, più ascolto e meno analisi. Prenditi cura del corpo: riposo, alimentazione sana e sonno ti rigenerano. La sera regala serenità se la trascorri in intimità. Voto week end 6 +

[♎] Bilancia

Energia positiva e incontri stimolanti rendono la giornata vivace. Caro Bilancia è il momento di far valere le tue idee con garbo ma decisione. Sole nel tuo segno e Luna in trigono neo Gemelli, fanno si che tu possa godere di un grande riscatto nelle comunicazioni: ciò che dici oggi nella sfera pratica ha un peso e viene ascoltato maggiore attenzione In amore, cresce l’intesa e la voglia di complicità. Una proposta o invito potrebbe sorprenderti. Ottimo momento per arte, estetica e benessere. Attenzione solo alle spese impulsive. La sera: romanticismo e leggerezza. Voto week end: 8

[♏] Scorpione

Oggi la determinazione ti accompagna in ogni cosa. Caro Scorpione, le stelle favoriscono i traguardi professionali: segui la tua strategia senza svelare troppo e senza riferire i tuoi successi e progetti al l’esterno. Hai bisogno di tutelare il tuo spazio di privacy, di sentirti anche più in sintonia con i tuoi reali desideri, senza più masochismi o sensi di colpa. In amore, appunto sei magnetico ma anche un po’ geloso e cervellotico : fidati di più. La Luna ti spinge a esprimerti con coraggio. Un gesto sincero può cambiare l’atmosfera. La sera porta una rivelazione o un sogno premonitore: come sempre le tue antenne possiedono un’alta sensibilità. Giocala a tuo favore. Voto week end: 7+

[♐] Sagittario

Giornata elettrizzante ma anche parecchio frenetica. Caro Sagittario hai voglia di libertà e di nuovi orizzonti. Potresti pianificare un viaggio o ricevere una proposta interessante. Nel lavoro, fidati dell’intuito anche se ultimamente con Urano in opposizione ti sei dovuto adeguare a scelte non tue. In amore, desideri entusiasmo e sincerità: evita chi ti trattiene o chi appare distante, quando invece sei tu che richiedi il dialogo. In questo sabato puoi fare molto per te stesso, ma necessariamente ti consiglio anche di cercare l’appoggio di persone amiche. La sera è leggera, piena di allegria e conversazioni ispiranti. Voto week end: 6 +

[♑] Capricorno

Le energie si muovono in profondità: caro Capricorno in questo sabato desideri certezze ma anche rinnovamento. Oggi potresti chiarire questioni economiche o emotive con una persona che si era resa indisponibile nei tuoi confronti. In amore, lasciati guidare dalla vulnerabilità: l’intimità nasce dal fidarsi, anche se ultimamente hai dovuto pensare di più alla professione e alle finanze, anche il cuore e l’intimità vogliono la loro parte. Il lavoro chiede concentrazione ma regala finalmente dei risultati durevoli nel tempo. La sera favorisce relax e introspezione: ascolta i sogni, hanno messaggi importanti. Voto week end 7 +

[♒] Acquario

Relazioni e collaborazione sono al centro del tuo sabato. Caro Acquario, dopo giornate impegnative sia per la forma fisica che per le tue sensazioni emotive, oggi torni in vetta a respirare un’aria un pochino diversa. La Luna in trigono di Gemelli può accendere un confronto in amore o in famiglia che risulterà positivo. È il momento di dialogare e trovare compromessi che però ti rendano soddisfatto e non succube degli eventi. L’energia è alta, ma l’orgoglio può creare tensioni. In amore, desideri più libertà e autenticità: spiega ciò che senti con chiarezza. Un’amicizia può rivelarsi più profonda del previsto. Ottimo giorno per networking o progetti condivisi. Voto week end: 8

[♓] Pesci

Oggi la Luna illumina la tua area del benessere. Caro Pesci, hai più necessità di dare cure alla tua persona, riappropriandoti degli spazi che in settimana sono stati occupati dagli impegni pratici. Nel lavoro, precisione e sensibilità ti fanno apprezzare e rendono le tue competenze sempre più richieste. In amore, piccoli gesti quotidiani valgono più di mille parole. Evita persone che assorbono la tua energia.

La sera regala serenità, magari con musica o arte: segui la tua ispirazione. Saturno e Nettuno nel tuo cielo astrologico coniugano analisi delle emozioni con la capacità intuitiva che hai di sapere immediatamente a pelle se quella situazione o persona sono corretti per te. Voto week end: 8