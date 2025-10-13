L'oroscopo di oggi - Lunedì 13 ottobre

Ariete [♈️]



Inizi la settimana caro Ariete con la certezza che alcuni problemi in casa e nelle tue relazioni strette, possono essere risolti attraverso la perseveranza che di certo non ti manca. Oggi giornata dove hai più necessità di vivere la casa e i tuoi affetti più stetti con maggiore intimità: Mercurio e Marte accendono la passione con chi ti interessa, ma innescano anche lotte di potere che soprattutto in ambito lavorativo è bene tenere sotto controllo. La tua forza risiede nella capacità di portare avanti obiettivi pratici, messi un po’ in stand by dalla primavera scorsa. Oggi puoi prenderti una rivincita contro il tempo che scorre: il tuo spirito guerriero non invecchia mai.





Toro [♉️]



Sei più forte oggi caro Toro e malgrado le opposizioni dallo Scorpione che fiaccano il fisico, creando qualche difetto nella comunicazione con chi ti è attorno, mica te la cavi poi tanto male.

La Luna in Cancro, aiuta a recuperare stabilità e se in amore qualcuno ti sta deludendo o non ti è accanto come vorresti, puoi finalmente dire la tua e prenderti uno spazio di riflessione. Lavoro oggi nella routine degli obblighi ma ti invito a progettare già uno spostamento per il prossimo week end, dove sarai maggiormente propenso a staccare la spina e a sentirti in sintonia con i tuoi desideri. La tua forza risiede nella lentezza del progettare, senza mettere più limiti. Costruisci la tua nuova identità.





Gemelli [♊️]



Buon inizio settimana! Caro Gemelli, vieni da un week end che può essere stato impegnativo per i sentimenti e per le relazioni familiari. C’è forse troppa insofferenza da parte tua oppure stai sperimentando con il partner o con un collega l’emozione della gelosia o della competizione.

Fatto sta che oggi ti invito a porre una tregua, a ritrovare un dialogo costruttivo sia in casa che in ambito lavorativo. Un lunedì quindi di mediazione e di nuovi inizi anche in ambito pratico. Mercurio ti sostiene negli affari e nella capacità che hai di creare una rete giusta di contatti. La tua forza risiede nella trasformazione: Plutone in trigono rigenera nel profondo tutte le tue scelte.





Cancro [♋️]



La tua casa oggi caro Cancro è ancora di più al centro de l’attenzione. Inizio settimana dove c’è tanta voglia di condividere con chi ami le responsabilità e mettere a segno progetti per il futuro che profumano di ufficialità e impegno. Ancora qualche spesa imprevista: Giove nel segno incrementa il buonumore ma anche a volte preme per farti fare acquisti di impulso. In amore come ti dicevo, periodo d’oro per vivere le emozioni, perché ti senti desiderato o più sicuro delle tue potenzialità affettive. La tua forza risiede nella capacità di captare ciò che gli altri vogliono e farne un tuo punto di forza con grande tenacia e strategia.





Leone [♌️]



Voglia di vedere dei risultati tangibili per tutto l’impegno che stai mettendo in ambito pratico.

Caro Leone, non è un momento semplice per te per il buon andamento delle comunicazioni: troppe polemiche e troppe responsabilità che pesano quando tu invece avresti solo bisogno di stare un po’ con te stesso senza inutili rotture di marroni. Oggi tuttavia la giornata è interessante per sistemare questioni burocratiche e per avanzare proposte e richieste nel lavoro. Nei sentimenti, la passione non manca ma potresti essere ai ferri corti con un ex partner o con un familiare stretto che vanno un po’ rimessi in riga.

La tua forza sta nel vivere sempre a testa alta, anche se chi e attorno a te volge lo sguardo solo per terra.





Vergine [♍️]



Quanti pensieri oggi caro Vergine che affollano le tue meningi. La Luna in Cancro pungola sulla necessità di lasciare andare avvenimenti del passato per rimetterti prontamente in careggiata.

Mi piace il carisma che possiedi e una nuova sicurezza che ti permette, specie nel lavoro e nelle relazioni nate di recente, di dare il meglio di te. Saturno e Nettuno retrogradi in opposizione, vogliono farti spogliare delle vecchie dinamiche per rivestire i tuoi traguardi e obiettivi di una forza che ti nasce dalla capacità che hai di analizzare tutte le dinamiche che vivi. Oggi pensa a quante cose hai superato e parti da quelle per riconoscere in te stesso la fierezza del combattente.





Bilancia [♎️]



C’è stanchezza fisica in questo inizio settimana, caro Bilancia. Puoi aver vissuto un week end denso di incontri e di comunicazioni anche inerenti il tuo lavoro, dove da agosto scorso puoi aver iniziato di nuovo a carburare. Lunedì quindi dove ti consiglio di prenderti delle pause per ricaricare le batterie. Mercurio nel campo delle opportunità esterne può aprirti a un ventaglio di possibilità e di collaborazioni che sarà poi da metà novembre che prenderanno forma. È però ora che getti le basi solide. In amore è un periodo dove tendi ancora di più a voler tenere tutto sotto controllo. Ogni tanto concediti il lusso de l’imprevisto: chi ti ama non aspetta altro. La tua forza sta nel mediare sempre con le parole giuste tra istinto e razionalità.





Scorpione [♏️]



Quello che dovevi scoprire, vedere, indagare in amore è stato credo ampiamente sviscerato dal tuo sguardo che poco lascia spazio se ti si vuole nascondere o negare una verità. Caro Scorpione, in questo lunedì con tanti pianeti a favore vuoi dare finalmente l’energia che possiedi prima a te stesso, rivalutando impegni e priorità. Momento catartico per tutti e tuoi rapporti: non esistono ripensamenti o mezze misure, o si è tuoi alleati e complici, oppure non temi di tagliare fuori chi non ha il coraggio di essere alla tua altezza. Nel lavoro Mercurio e Marte nel segno ti fanno stare sotto i riflettori della tua attività, attirando l’attenzione positiva di un superiore o di un cliente se sei un libero professionista. Le tua forza risiede nella grande resilienza dei tuoi sguardi. Dove gli altri si perdono e annegano, tu nuoti e sopravvivi sempre.





Sagittario [♐️]



Per far fronte a tutti gli impegni che questo autunno così movimentato ma anche complicato per le tua routine ti mette di fronte, dovresti caro Sagittario avere una giornata di 96 ore.

Oggi proprio perché hai necessità di rallentare, ti invito a iniziare la settimana con un ritmo più disteso in tutte le tue attività. La Luna in Cancro nel settore della trasformazione, illumina la sfera delle emozioni intime, facendoti sentire a volte sotto pressione perché poco compreso da chi hai accanto. C’è urgenza di rivalutare le energie messe in un rapporto con una persona a te cara.

Non puoi sempre essere in assoluto quello comprensivo e ben disposto. Nel lavoro, Urano in opposizione urla a gran voce che è ora di tagliare nuovi traguardi. La tua forza? L’entusiasmo spontaneo di spaziare laddove altri non si avventurano.





Capricorno [♑️]



Calma, sguardo ghiacciato se non vitreo e dose extra di granitica pazienza. Caro Capricorno, inizi la settimana con l’urgenza di recuperare energie che dentro casa qualcuno ti sta togliendo. La Luna e Giove in opposizione invitano appunto all’osservazione di alcune dinamiche che non tolleri più e che magari sono anche arrivate alla loro conclusione. In amore con Marte amico nel segno dello Scorpione puoi tentare il dialogo; oppure se sei a caccia di nuove conoscenze, sentirti più motivato all’azione, visto che spesso risulti in apparenza distaccato, quando si tratta di fare conquiste. Nel lavoro oggi ti consiglio di non perdere la pazienza e di tenere sotto controllo l’ansia: stai facendo del tuo meglio sappilo riconoscere.





Acquario [♒️]



Per spezzare delle catene emotive che ti stanno tenendo immotivatamente fermo, caro Acquario urge una netta presa di posizione. In questo lunedì parti con le idee molto chiare in testa, specie nei confronti di una relazione che sta mostrando i suoi limiti. Nella professione c’e grande movimento, ma anche da parte tua, desiderio di evasione da chi appunto impone troppe scadenze e regole. Oggi ti invito a stare nelle tue emozioni, a valutare con estrema obiettività e chiarezza i pro e i contro sia di una frequentazione, che di un rapporto di lavoro. L’inizio di questa settimana nasce per mostrarti dove puoi andare a modificare attraverso la tua energia, quelle situazioni che ti lasciano ne l’incertezza e con l’amaro in bocca. La tua forza risiede nel sapere cambiare rotta quando occorre, senza mai piangerti addosso.





Pesci [♓️]



Bello questo inizio settimana per tutte le questioni relative al lavoro e al rafforzare la tua posizione pratica. Caro Pesci, la Luna nel segno del Cancro racconta però anche di obblighi familiari e maggiore bisogno da parte tua di recuperare spazi e autonomia per te stesso, visto che pensi fin troppo al benessere degli altri, tralasciando poi il tuo. In amore come ti dicevo, giornata in cui la tua presenza sarà richiesta dal partner, anche se ti consiglio di non essere sempre eccessivamente disponibile.

Datti il valore che meriti, lasciando anche a volte chi ti è accanto nel desiderio della tua compagnia. Nel lavoro possibili spostamenti positivi e notizie che incrementano la portata dei tuoi affari. La tua forza risiede nella creatività dei tuoi sogni: ora non hai più timore di raggiungerli e viverli.