L'oroscopo di oggi - lunedì 27 ottobre 2025

Ariete

L’inizio della settimana caro Ariete, con la Luna nel settore per te del mistero e della forza introspettiva, porta energia e voglia di agire. Sul lavoro, decisioni rapide e iniziative coraggiose possono aprire nuove porte: valuta rischi con attenzione. In amore, sincerità e dialogo rafforzano i legami: condividere emozioni evita malintesi. La vita sociale è stimolante: amicizie e contatti offrono supporto e ispirazione. La forma fisica richiede equilibrio tra attività e riposo: movimento e pause aiutano a mantenere energia. Possibili opportunità creative o finanziarie emergono: affrontale con entusiasmo ma senza impulsività. Fidati del tuo intuito e della tua determinazione: in questo lunedì vinci se dentro te stesso hai ben tracciata la strada che vuoi perseguire.

Toro

Caro Toro, la Luna in trigono nel segno del Capricorno stimola riflessione e concretezza che aiutano a vivere al meglio gli impegni quotidiani della giornata. Sul lavoro, costanza e precisione portano risultati: evita però scelte affrettate. In amore ti invito a piccoli gesti pratici e attenzione ai dettagli che rafforzano i legami. La vita familiare richiede equilibrio tra dovere e affetto: una parola sincera risolve tensioni. La tua forma fisica messa sorto pressione dai pianeti in opposizione, beneficia di routine regolari e pause rigeneranti. Opportunità finanziarie o pratiche emergono: valutale con attenzione. La pazienza e la perseveranza sono i tuoi migliori alleati. Lentamente ma senza arrestarti stai arrivando ai risultati che desideri. Non farti prendere dai dubbi!

Gemelli

Caro Gemelli inizi la settimana con un filo in più di stanchezza emotiva in più ma anche con la consapevolezza che i tuoi sforzi stanno riscontrando i risultati sperati. Sul lavoro, incontri e scambi di idee aprono nuove prospettive: la flessibilità è fondamentale. In amore, leggerezza e dialogo rafforzano i rapporti: momenti divertenti con il partner sono favoriti. La vita sociale è intensa, ma evita superficialità nelle emozioni. La salute mentale e fisica richiede pause e respirazione profonda: Urano nel tuo segno può giocarti il brutto tiro di essere a volte preda de l’ansia. La giornata se ben organizzata stimola apprendimento e nuove conoscenze. Fidati della tua mente brillante e della capacità di adattarti rapidamente alle situazioni.

Cancro

Buon inizio settimana caro Cancro. La Luna in opposizione, incrementa il tu bisogno di organizzare con cura gli impegni, proprio per evitare un sovraccarico di emotività. Sul lavoro, ascoltare gli altri aiuta a gestire situazioni complesse. Momenti di introspezione portano chiarezza nelle decisioni. In amore, empatia e comprensione creano armonia: condividere emozioni profonde rafforza i legami. La famiglia richiede ancora un occhio di riguardo: sei infatti stanco di sopperire alle esigenze di tutti, anche se sono persone a te care. La forma fisica viene agevolata da l’equilibrio a tavola e movimento fisico, visto che Giove da l’estate scorsa nel tuo segno, può averti fatto mettere su qualche chilo. Oggi sarà fondamentale dare retta al tuo intuito che saprà guidarti verso le occasioni e le persone giuste, quelle che si rapportano con te con reciprocità

Leone

Energia e piglio da leadership caratterizzano la giornata. Caro Leone, oggi la Luna in Capricorno batte il ferro sulle questioni legate alle tue finanze e alla sfera gerarchica nel tuo lavoro. Potresti essere chiamato ad assumerti maggiori responsabilità, oppure a chiarire la tua posizione con un superiore o collega. In amore, gesti spontanei e attenzione al partner rafforzano i legami: passione e complicità sono favorite. La vita sociale è vivace: nuove opportunità e incontri interessanti si presentano, ma non trascurare momenti dove avrai più bisogno di silenzio e di riflettere in maniera autonoma. La forma fisica, ti invita a non abusare delle tue risorse e a controllare circolazione sanguigna e a moderare lo stress. Fidati delle tue capacità e dell’intuito: puoi fare passi importanti il successo che meriti..

Vergine

Caro Vergine, precisione e metodo guidano l’inizio della tua settimana.Sul lavoro, organizzazione e attenzione ai dettagli portano finalmente a risultati concreti. Evita però critiche e puntigli eccessivi: la diplomazia apre strade migliori. In amore, gesti pratici e cura dei dettagli rafforzano i legami che sono messi sotto il torchio di Saturno e Nettuno opposti. La famiglia richiede pazienza e ascolto, visto che ultimamente non ti sei sentito molto supportato da i tuoi cari. La forma fisica ed emotiva migliorano grazie a una regolare routine: alimentazione equilibrata e pause incrementano energia e concentrazione. Opportunità di crescita personale o professionale emergono: coglile con mente aperta. La giornata premia se sai combinare efficienza e creatività. Fidati della tua capacità di pianificazione e perseveranza.

Bilancia

Inizio settimana un po’ severo in casa e per le tue emozioni più profonde. Caro Bilancia con la Luna in quadratura nel segno del Capricorno, puoi avvertire forte l’esigenza di fare ordine nei tuoi pensieri e di seguire una scaletta ben pianificata anche nella vita pratica. Sul lavoro, collaborazioni e relazioni richiedono tatto e diplomazia: evita compromessi che limitano la libertà. In amore, dialogo e comprensione rafforzano i legami: affronta questioni importanti con calma. Creatività e attività artistiche portano gioia e soddisfazione. La tua forma fisica viene agevolata da cure di bellezza: Venere ti rende attento e magnetico verso i tuoi bisogni di benessere. Nuove conoscenze o contatti sociali possono rivelarsi preziosi. Fidati del tuo senso estetico e del giudizio equilibrato. La serenità interiore guida le tue azioni verso risultati positivi e gratificanti.

Scorpione

Sei sul podio in questo inizio settimana caro Scorpione. Intensità e determinazione caratterizzano la giornata. Sul lavoro, situazioni complesse richiedono lucidità e coraggio: puoi affrontarle con successo. In amore, passione e profondità emotiva creano momenti intensi: evita gelosie o malintesi. La vita interiore è stimolata: introspezione e riflessione portano dopo tanti dubbi ad una chiarezza. La forma fisica richiede equilibrio tra energia e riposo. Opportunità pratiche o finanziarie emergono: con la Luna in sestile in Capricorno sei audace nelle mosse è molto strategico nel perseguire i tuoi obietti. È dunque un giorno favorevole per trasformazioni positive, soprattutto sul piano emotivo e relazionale.

Sagittario

Caro Sagittario, in questo lunedì sei mosso dalla curiosità e voglia di novità che guidano la tua giornata. Sul lavoro, atteggiamento ottimista e flessibile apre opportunità interessanti. In amore, bisogna ritrovare equilibrio e leggerezza il dialogo può essere l’arma vincente per rafforzare il legame. Attenzione a non trascurare impegni pratici o professionali. Il benessere fisico migliora con attività all’aperto. Viaggi o contatti con persone nuove stimolano la mente. Opportunità culturali o intellettuali si presentano: coglile. La tua energia positiva contagia chi ti circonda: affronta sfide con coraggio e buonumore. Fidati dell’ottimismo, mantenendo concretezza e senso della perseveranza nelle scelte. Saturno e Nettuno in quadratura, invitano a non investire in progetti che non hanno basi solide

Capricorno

La Luna nel tuo segno oggi caro Capricorno, illumina il tuo desiderio di disciplina e concentrazione. Sul lavoro, impegno e perseveranza portano risultati concreti, ma evita rigidità eccessiva. In amore, dialogo e riflessione consolidano i rapporti: non trascurare sentimenti profondi. La famiglia richiede equilibrio tra dovere e affetto. La forma fisica ancora stressata da Venere in quadratura, beneficia di routine regolari e attività costante, ma non trascurare momenti di relax. Opportunità pratiche o finanziarie emergono: ponderale con attenzione. Perseveranza e pazienza vengono alla fine premiate. Fidati della tua capacità di pianificazione: ogni passo calcolato avvicina al successo. Stabilità e impegno guidano verso il tuo sicuro progresso.

Acquario

Oggi caro Acquario con la Luna nel settore del silenzio e del bisogno di intimità, sei molto riflessivo e attento ai tuoi stati d’animo. Ultimamente con i pianeti in quadratura ha subito dal tuo ambiente esterno troppe pressioni ed ora hai necessità di prendere le distanze da ciò che non funziona più per il tuo sistema di vita. Sul lavoro, idee originali e pensiero fuori dagli schemi portano vantaggi: evita però distrazioni e rispetta le eventuali scadenze. In amore, spontaneità e leggerezza rafforzano i legami: nuovi incontri o momenti divertenti sono favoriti. La vita sociale è stimolante, ma bilancia tempo con sé stessi. La forma fisica migliora con attività che stimolano mente e corpo: hobby creativi o meditazione portano beneficio. Opportunità intellettuali o tecnologiche emergono: valutale con equilibrio. Fidati della tua intuizione e capacità di progredire, ma mantieni concretezza nelle decisioni pratiche.

Pesci

Caro Pesci, la Luna in sestile oggi nel Capricorno stimola sensibilità e intuizione. Sul lavoro, creatività ed empatia aiutano a risolvere problemi complessi. Se stai aspettando delle risposte pratiche, queste potranno arrivare tra giovedì e sabato prossimi, ma avremo modo di riparlarne. In amore, dolcezza e comprensione rafforzano i legami: condividere emozioni profonde crea armonia ed empatia con chi ti interessa. La famiglia e le amicizie richiedono attenzione: ascolto e disponibilità sono premiati.

La forma fisica aumenta in termini di benessere con l’equilibrio tra riposo e attività leggera. Attività artistiche o spirituali portano serenità e chiarezza. Fidati dei tuoi sentimenti e della percezione delle situazioni: oggi la sensibilità è un potente alleato per affrontare la giornata.