L'oroscopo di oggi - lunedì 29 settembre 2025

Ariete [♈️]

Buon inizio settimana! Caro Ariete l’atmosfera si fa effervescente in un lunedì, il tuo, denso di impegni anche ti tipo burocratico. La Luna in Capricorno apporta un’energia contrastante: da una parte sei motivato e pronto a risolvere eventuali beghe e impedimenti; d’altra parte potresti essere eccessivamente ansioso di vedere che i tuoi sforzi producono finalmente dei risultati tangibili. Ti consiglio oggi di non strafare: nei sentimenti c’è una questione di orgoglio con la persona che ti interessa che va un po’ smorzata, altrimenti rischi fraintendimenti che possono farti sentire non considerato come vorresti. Nella professione un riconoscimento di un superiore o di un collega, aiuterà a sentirti più energico. Vivi la giornata seguendo più i tuoi ritmi e meno le aspettative degli altri.



Toro [♉️]

Lunedì che parla di sentimenti e di come caro Toro, hai necessità di esternarli oggi con maggiore forza. La Luna nel settore legato per te alla comunicazione con il lontano, vuole farti vivere un chiarimento che magari stavi aspettando da tempo con una persona che ti interessa. Il tuo modo di impostare il lavoro e le attività pratiche sarà più centrato anche nel ritrovare spazi di benessere e relax solo per te stesso. Marte in opposizione, non deve essere visto come un ostacolo nelle collaborazioni, ma come una spinta per te a dare il meglio, facendo un’accurata selezione delle persone che vuoi al tuo fianco. Perché è vero che l’essenziale spesso è invisibile agli occhi, ma non sfugge al cuore. E il tuo cuore ora ha voglia di dire ciò che fino ad ora non ti sei permesso di ascoltare.



Gemelli [♊️]

Vieni da un week end caro Gemelli impegnativo per la sfera familiare e per i sentimenti. Se hai avvertito una distanza o un senso di estraneità con una persona a te cara, in questo lunedì puoi ritrovare un maggiore equilibrio. Saturno sempre in quadratura nel segno dei Pesci, desidera che tu possa definitamente arrivare alla risoluzione di un problema che già da tempo pesa nella tua routine. In amore, c’è ancora bisogno appunto di valutare la tenuta emotiva del rapporto. Oggi ti consiglio di organizzare prima gli impegni pratici e successivamente di trovare spazio per il dialogo. L’eventuale tensione puoi scaricarla nello sport o ponendoti un obiettivo relativo al tuo benessere. Ritorna ad essere la tua priorità e tutto magicamente funziona.



Cancro [♋️]

Sotto i riflettori delle stelle caro Cancro in questo lunedì ci sono le tue priorità affettive. Sole e Mercurio in quadratura nel segno della Bilancia possono aver creato qualche dubbio in merito a una relazione ed ora giustamente magari desideri più calma e possibilità di dialogo. I pianeti restano comunque a tuo favore e incrementano, specie nella giornata di oggi il tuo desiderio di novità, anche nella sfera professionale. Se stai seguendo un corso oppure ti stai impegnando per ottenere un avanzamento di ruolo, sia Giove che Saturno e Nettuno favorevoli vogliono metterti sul podio dei vincitori con merito. La migliore vittoria non è quella su gli altri ma quella che puoi mettere in atto bei confronti di te stesso, evolvendo. E credimi puoi riuscirci alla grande.



Leone [♌️]

Il lunedì caro Leone ai apre con una quadratura un po’ spigolosa della Luna che nel segno del Capricorno ti riporta verso obblighi e responsabilità che magari neanche ti competono più di tanto. Eppure il carattere che possiedi è sempre orientato a difendere le persone che ami, a fare da scudo nelle eventualità avversità. Solo che ogni tanto anche tu hai necessità di essere ascoltato e sostenuto. Oggi soprattutto le questioni professionali o legate ai soldi possono avere il sopravvento. Ti consiglio visto anche gli aspetti di Marte e Plutone si non fare il passo più lungo della gamba. Nei sentimenti la tua presenza viene premiata: chi ti piace si scioglie se solo anche tu togli un po’ la corazza.



Vergine [♍️]

Inizi la settimana decisamente più motivato e carico di impegni importanti da portare a termine. Riuscirai a fare tutto caro Vergine, non solo armandoti della solita pazienza e spirito di sacrificio ma con il piacere di ottenere dei risultati. In amore oggi può esserci maggiore condivisione di idee con chi ti interessa oppure se sei un po’ in una fase neutra per il cuore, riscopri il valore delle emozioni e di ciò che sentì nel profondo. Ti consiglio di prestare maggiore attenzione alle questioni inerenti la tua famiglia: Urano in quadratura impone cambiamenti che non sono sempre negativi ma che ora vanno affrontati con più fiducia nei tuoi mezzi e possibilità. Notizie in arrivo anche per le finanze: Recuperi terreno e non è poco.



Bilancia [♎️]

Ecco un esordio settimana un po’ appannato da alcune resistenze emotive e possibili questioni pratiche che sembrano mettere un freno al tuo bisogno di tranquillità ed equilibrio. Caro Bilancia oggi ti invito a rilassare le meningi e a darti una bella pacca sulle spalle in segno di soddisfazione e di amore verso te stesso. Stai facendo tanto in campo pratico: tra nuove collaborazioni e progetti nati già dalla scorsa estate, puoi davvero per una volta ritenerti fortunato di come hai gestito possibili cambiamenti di ruolo e mansione. La Luna in Capricorno di questo lunedì illumina la tua sfera fisica e sentimentale: sputa il rospo se qualcosa in famiglia o con una persona cara non ti risuona come dovrebbe. Il dialogo anche un po’ duro di oggi può evitare ulteriori discussioni nel futuro. Tu pensaci.



Scorpione [♏️]

A tutta forza e con un carisma capace di farti notare anche al buio. Brilli della luce del coraggio e della determinazione, caro Scorpione. Il tuo lunedì accende la scintilla de l’eros e della tua capacità anche a distanza di tempo di farti ricordare nel bene o nel male da qualcuno che magari neanche tu stesso hai dimenticato. Ti consiglio indipendentemente dalla tua situazione affettiva, la necessità ora di guardare avanti senza troppi rimpianti. Una relazione deve arricchire e non farti sentire in difetto di qualcosa. Ecco perché con Marte nel tuo segno e Giove e Saturno favorevoli si aprono davanti a te scenari nuovi, dove la tua verità e capacità di metterti in gioco verranno apprezzate. Nel lavoro si muovono finalmente comunicazioni e contatti: riparti da ciò che ami nel profondo e non sarai mai in errore.



Sagittario [♐️]

In attesa degli eventi. Potrebbe essere questo il titolo caro Sagittario di questo lunedì un po’ in sordina. Urano in opposizione non aiuta l’autonomia e il tuo senso di spontaneità e sicurezza con gli altri. Sei come bloccato e come ti dicevo all’inizio, in una posizione più passiva rispetto al passato. Oggi tuttavia le stelle portano anche benessere e la possibilità se qualcosa in casa o nella tua sfera relazionale non funziona a dovere di rimediare con una maggiore elasticità e comprensione de l’altro dei tuoi bisogni. Ti consiglio nel lavoro di puntare alla qualità e a ritornare un po’ a svolgere le tue attività, fidandoti de l’istinto. Hai bisogno di ritornare a sentirti padrone della tua vita a 360 gradi.



Capricorno [♑️]

La Luna nel tuo segno oggi caro Capricorno riflette la necessità di essere presente a te stesso, alle tue priorità più profonde che sono cambiate già da i mesi scorsi. Ancora nei sentimenti pur magari avendo ritrovato slancio e volontà di condividere, potrebbe esserci ancora una distanza da chi ti interessa. Ti consiglio oggi oltre a puntare sulle questioni professionali che restano comunque favorite, anche a vivere l’amore con la fiducia di dare a te stesso anche la possibilità concreta di farti conoscere da l’altro. Spesso infatti indossi un’armatura che può sembrare fatta di freddezza quando in realtà la profondità di ciò che sentì è importante poterla vivere senza il timore che qualcuno non la comprenda. Lascia parlare i tuoi occhi: chi ti conosce, saprà comprendere.



Acquario [♒️]

Qualche ansia caro Acquario per quello che riguarda la gestione dei tuoi sentimenti. Marte in quadratura esige da te una presa di posizione netta verso chi non sa cogliere veramente il valore della tua presenza e delle tue emozioni. Cerca in questo lunedì di mediare tra ragione e istinto e basati solo sulla realtà oggettiva di ciò che vivi. Serve un aiuto concreto anche nella professione: le idee e i contatti positivi non mancano ma magari ci possono essere dei rallentamenti nella messa in atto di un progetto che però non ti deve scoraggiare. Inizi dunque la settimana molto centrato su ciò che provi all’interno di te e con la volontà di non voler far più scalfire la tua sicurezza da niente e nessuno. Plutone nel segno è il tuo maestro nella rinascita: ascoltalo.



Pesci [♓️]

Inizi la settimana con un piglio più sicuro delle tue capacità. Caro Pesci, provvidenziale per te la Luna tuo luminare governatore nel segno austero è resistente del Capricorno. In amore riporti una vittoria o ancora meglio la voglia di vedere una certa stabilità nella tua relazione, viene premiata. Ancora qualche dissidio nel lavoro, dove puoi sentirti ingiustamente sotto osservazione da un ambiente non proprio positivo per te.

Fai buon viso a cattivo gioco e alle possibili critiche, rispondi con i risultati tangibili che stai con impegno ottenendo. Creatività e sensibilità le tue migliori alleate anche contro la noia è la routine. A volte ti basta veramente poco per rimetterti in careggiata: il tempo da dedicare a te stesso non è un optional ma il bene primario.