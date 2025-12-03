E i dem radunano gli ultrà pro Pal. In Sicilia le prove del partito islamista

Prove di campo largo a trazione islamica. Nonostante la tregua a Gaza e il declino dell'entusiasmo per il movimento pro Pal, continua il dialogo tra una parte della sinistra e il mondo islamico. Una suggestione, quella dei musulmani in politica, che ha avuto una prima manifestazione concreta nella creazione di MuRo 27, un gruppo pronto a correre alle amministrative a Roma previste tra due anni. Insomma, l'attivismo non si ferma, con la sponda di settori del mondo progressista. E Gaza è ancora il motore del confronto. Prendiamo un esempio, che arriva da Siracusa.

L'iniziativa del convegno, che è andato in scena ieri, l'hanno presa i dem siciliani, con tanto di logo sulla locandina. "Gaza, Flotilla, diritti umani e pace", il titolo dell'incontro. Tra i partecipanti spicca Yassine Lafram, presidente dell'Ucoii, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, già imbarcato sulla Flotilla. Con lui altri reduci della spedizione: da Thiago Avila e Tony Piccirella del direttivo della Global Sumud al deputato del Pd Arturo Scotto, già imbarcato sulla "Karma". Ma non solo. Presente, in quota Avs, un volto simbolo della sinistra, l'eurodeputato rossoverde Mimmo Lucano, già sindaco di Riace icona dell'accoglienza senza frontiere. Con lui l'eurodeputata dem Annalisa Corrado, molto vicina alla segretaria Elly Schlein e Pietro Bartolo, già a Bruxelles e Strasburgo nella scorsa legislatura, sempre con il Pd, medico di Lampedusa non rieletto alle europee dello scorso anno nonostante le 44 mila preferenze raccolte. Ospite d'onore, collegato da remoto, il sindaco di Gaza Yahya al-Sarraj.

Lafram, in particolare, è stato accusato di vicinanza a Mohammed Hannoun, architetto residente a Genova, già sanzionato dagli Stati Uniti perché ritenuto un finanziatore di Hamas attraverso l'associazione Abspp (Associazione benefica di solidarietà con il Popolo palestinese). Non solo: il presidente dell'Ucoii, l'anno scorso, in occasione di un convegno alla Camera con il M5S, era stato indicato da Fratelli d'Italia come "emanazione dei Fratelli Musulmani". E a Siracusa si è fatto vedere Avila, componente del direttivo della Flotilla. Come riportato ieri da Il Tempo, l'attivista era stato premiato dall'ambasciata iraniana in Brasile e ha partecipato, a febbraio, al funerale del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.

Con loro, appunto, parlamentari di Pd e Avs. E se questa volta, in quota rossoverde, c'era l'icona Lucano, a fine luglio scorso Angelo Bonelli ha partecipato, a Londra, al battesimo dell'Alleanza Globale per la Palestina. Con lui c'era l'ex leader del Labour inglese Jeremy Corbyn, allontanato dal partito dopo la diffusione di un report interno in cui veniva accusato di antisemitismo e ora in procinto di lanciare una nuova formazione politica. Tra le altre cose fotografato, nel 2014, mentre partecipava a una cerimonia sulla tomba di uno dei terroristi delle Olimpiadi di Monaco '72. Lo stesso Corbyn che, dopo il 7 ottobre 2023, durante un'intervista si è rifiutato più volte di definire Hamas come "organizzazione terroristica".

Oltre a Bonelli e Corbyn, c'era nella capitale britannica anche l'ex ministro greco di estrema sinistra Yanis Varoufakis, ad aprile 2024 bandito da una conferenza sulla Palestina in Germania con l'accusa di stimolare "potenziali discorsi d'odio". Alla stessa iniziativa presenti attivisti del Movimento Bds, in prima linea per il boicottaggio di qualsiasi prodotto provenga da Israele. E ora da Siracusa la celebrazione della Flotilla.