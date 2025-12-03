Case, soldi, incarichi. Il grande business della formazione per la diplomazia

Chi conosce Federica Mogherini ricorda che nel 2021 teneva particolarmente al progetto pilota che si è poi aggiudicato il Collegio d'Europa di Bruges, di cui è stata nominata rettrice. Perché nelle sue ambizioni, ma anche in quelle anche dell'ex alto rappresentante dopo di lei, il socialista Joseph Borrell, c'era quella di arrivare a costruire una vera accademia diplomatica europea, capace di sfornare funzionari di alto livello, una sorta di fabbrica delle élite, un punto di riferimento continentale per la formazione di una classe dirigente. Cioè un ulteriore passo rispetto a quello che già offriva il Collegio, qualcosa di più rispetto alla formazione post universitaria di qualità per entrare nelle istituzioni. Una scuola esclusiva, accedere all'istituto non è semplice: le selezioni sono coordinate dai ministeri degli Esteri nazionali e le borse di studio arrivano spesso direttamente dagli Stati membri.

Per accrescerne il prestigio sarebbe stato importante per Mogherini mettere a terra il progetto pilota da 990 mila euro, finanziato con un bando del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), guidato allora proprio da Borrell - estraneo all'inchiesta - e di cui era segretario Sannino. Ieri gli uffici del Seae sono stati perquisiti in cerca di elementi. Mogherini e Sannino sono stati due tasselli chiave del Seae: la prima in qualità di alto rappresentante ne ha tenuto il timone dal 2014 al 2019, mentre il secondo ha firmato la regia operativa come segretario generale dal 2021 al 2024. Il progetto pilota dell'accademia diplomatica però è stato presentato e spinto nel 2021 da un altro socialista, l'europarlamentare spagnolo Nacho Sanchez Amor. In qualità di promotore dell'Accademia europea, Nacho, ha tenuto diversi incontri con le parti interessate a partecipare prima dell'aggiudicazione. In questo contesto, Federica Mogherini, aveva invitato Nacho presso la sede del collegio per una visita l'8 novembre 2021. Lo spagnolo è andato anche a visitare l'Istituto Universitario Europeo e della School of Transnational Governance a Firenze il 26 novembre 2021, così come dell'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica a Maastricht. Era stato poi Borrell a presenziare all'inaugurazione della prima fase ormai aggiudicata al Collegio di Bruges guidato da Mogherini: "Stiamo istituendo l'Accademia Diplomatica Europea con l'obiettivo di creare un vero corpo diplomatico europeo che rafforzi ulteriormente l'azione globale dell'Unione", diceva Borrell.

Dopo la prima fase pilota di nove mesi, Nancho ha proposto come emendamento al bilancio Ue del 2023 la prosecuzione del corso, e alla cerimonia ufficiale di apertura per la seconda parte, il 12 febbraio 2024, c'erano Mogherini, Sannino, e lo stesso Nacho Sanchez Amor.

Eppo ha sottolineato che "le indagini sono in corso per chiarire i fatti e verificare se siano stati commessi reati".

Ieri il Collegio ha detto che "collaborerà pienamente con le autorità", ma ha rivendicato "i più elevati standard di integrità, correttezza e conformità, sia in ambito accademico che amministrativo".

Il gruppo The Left chiede un'azione immediata sulle misure anticorruzione per i funzionari europei e "un dibattito alla prossima sessione plenaria di Strasburgo e una commissione d'inchiesta sulle continue accuse di corruzione

ai massimi livelli delle istituzioni europee. dato quanto sappiamo essere stata lassista la supervisione dell'Ur sulle figure di spicco in passato, forse non sorprende. La credibilità delle nostre istituzioni è in gioco".