L'oroscopo di oggi - Martedì 14 ottobre

Ariete [♈️]

Oggi hai la volontà di mettere a segno dei risultati importanti nel tuo lavoro. Caro Ariete, la Luna in trigono in Leone accelera possibili comunicazioni e contatti a livello pratico. La tua energia può risultare prorompente e ti consiglio di saperla dosare e indirizzare verso obiettivi concreti, proprio per non sprecarla. Nei sentimenti c’è il desiderio di essere capiti, di intavolare con il partner o con la persona che ti interessa un dialogo fatto di condivisione e non di competizione, come magari già ti è accaduto.

Nella forma fisica, occhio alla gestione dello stress e al cibo: hai bisogno di seguire un’alimentazione più sana perché con Giove in Cancro magari hai scoperto di essere intollerante a qualche alimento.

Toro [♉️]

Polemica e accesa da molteplici stimoli, ecco come si presenta per te caro Toro la giornata di questo martedì. La Luna in Leone, batte sulle questioni familiari ed organizzative dove probabilmente tutti fanno riferimento a te per poi successivamente magari criticare il tuo operato. Sarà importante dunque proteggere la tua energia, senza per forza arrivare allo scontro con chi gioca a provocarti.

Nel lavoro tanta fatica, ma anche obiettivi che piano, piano stai raggiungendo. Ti consiglio in amore di dosare bene le parole e lasciare fluire eventuali incomprensioni. La forma fisica va un po’ rivista:Venere in Bilancia ti chiede un cambio di abitudini nella tua routine per sentirti immediatamente più bello e desiderabile.

Gemelli [♊️]

Folgorante per te oggi caro Gemelli, la Luna che nel segno del Leone lascia spazio alla stretta di accordi e comunicazioni vantaggiosi ma impegnativi per la tua professione. In amore c’è tanta passione ma anche tanta instabilità, dovuta a un braccio di ferro con chi ti piace. Non sei più disposto a cedere terreno o a metterti in disparte e pretendi giustamente per te stesso situazioni più chiare, visto che può esserci nelle relazioni un po’ di ambiguità. In questo martedì ti consiglio di curare maggiormente la tua immagine, anche attraverso il movimento fisico. Hai bisogno di liberare le tue energie per sentirti più libero ed allineato con l’esterno.

Cancro [♋️]

Buon martedì di impegni che però caro Cancro scorrono lisci come l’olio. Solo Venere da poco in Bilancia, può rendere più impegnativa la vita familiare e i rapporti di lavoro. Sei talmente carico di autostima e di volontà di dare il meglio di te che saprai come aggirare eventuali impedimenti ed ostacoli. L’amore torna ad essere sensuale, magico nelle parole, per ciò che sei in grado ora di trasmettere ed esprimere a chi ti interessa. Ti consiglio di vivere questa giornata nella progettualità, senza dare eccessivo peso a persone invadenti o che polemizzano sulle tue azioni. Quando sei in uno stato di grazia come ora, sei invincibile e inattaccabile.

Leone [♌️]

Ecco un martedì caro Leone dove con la Luna nel tuo segno in quadratura a Mercurio e Marte, le polemiche nel lavoro non mancano, nonché una certa stanchezza fisica che vuoi contenere e gestire. Per fortuna Venere in buon aspetto nel segno della Bilancia, mette un po’ di equilibrio e forza alle tue azioni, anche se a volte ti sembra di stare a combattere contro i mulini a vento. Nella professione, può essere una giornata dove le responsabilità incidono sulla qualità del tuo lavoro, ma non devi per questo darti per vinto. Sfrutta questo momento così complesso per rafforzare la tua volontà e fare una selezione dei tuoi impegni e delle persone che desideri accanto.

Vergine [♍️]

Vivere il tuo tempo e i tuoi pensieri, anche quelli che reputi più fastidiosi e scomodi, può oggi fare una vera differenza per il tuo umore. Caro Vergine, la Luna di questo martedì mi parla della necessità che hai di fare il punto della situazione, di fermarti per un istante a osservare quanto ti è accaduto dalla scorsa metà di settembre ad oggi. Questo sarà di aiuto a programmare meglio il lavoro che comunque con Mercurio e Marte favorevoli, può muoversi nella direzione che desideri. In amore invece prevale ancora una certa diffidenza, dovuta a delle possibili delusioni. Venere accende il settore dei nuovi incontri o comunque ti fa sentire maggiormente in pace con te stesso.

E per un perfezionista come te, mica è poco.



Bilancia [♎️]

Venere in ingresso nel tuo segno zodiacale, caro Bilancia riporta l’attenzione sulla vita di relazione e sulla possibilità di avanzare nel lavoro. Oggi puoi avere una riunione con una persona importante o ricevere una notizia che aspettavi in campo pratico. Certo, il periodo resta ancora con tanti punti interrogativi, specie a livello della tua routine giornaliera ,ma sei anche più motivato e fiducioso nel poter risolvere ciò che ti stava bloccando dalla scorsa primavera. In amore, con la Luna in Leone hai un alto grado di visibilità e sarai capace di catturare con carisma e charme l’attenzione di chi ti piace. Nettuno in quadratura invita però a fare chiarezza con chi ti è accanto. Il dialogo e non il silenzio, è la soluzione.



Scorpione [♏️]

Vuoi tutto caro Scorpione ma perché credo che per certi versi negli ultimi tre mesi ti è stato anche tolto tutto in termini di fiducia e di possibilità di espressione. Oggi malgrado la Luna aggressiva nel segno del Leone, puoi riportare un discorso a tuo favore, facendo sentire a chi ti piace la voce delle tue esigenze. I pianeti nel tuo segno ti donano una consapevolezza incredibile: non hai più bisogno di chiedere conferme esterne del tuo valore e fascino, perché la certezza principale sei ora tu stesso. Nel lavoro ti consiglio di proporre, di esporre le tue idee, di metterti in gioco in un progetto creativo. Il tuo formidabile intuito raramente sbaglia, ma oggi non polemizzare con chi finge di non comprendere quanto vali.



Sagittario [♐️]

Un po’ di respiro caro Sagittario, dopo giornate impegnative in famiglia e nella gestione delle tue risorse emotive. Oggi con la Luna amica nel segno del Leone, puoi vedere sbloccare una dinamica di lavoro e sentirti più entusiasta di ciò che fai. In amore, ancora tanto bisogno di chiarezza e di confronto con chi ti interessa, visto che ultimamente puoi esserti sentito messo un po’ da parte nelle relazioni ufficiali.

Venere aiuta il recupero fisico, facendoti sentire più affascinante e in sintonia con l’immagine che vuoi trasmettere agli altri. Usa questa spinta creativa per alleggerire il carico delle responsabilità e riprenderti i tuoi spazi.



Capricorno [♑️]

Mi parla di aspetti burocratici, ereditari e legali questa Luna oggi caro Capricorno nel segno del Leone che mette l’accento sulle dinamiche pratiche e sulla necessità di fare ordine. L’energia non manca, ma ti consiglio di prestare attenzione allo stress e ai tuoi immancabili mal di testa da accumulo di eccessivi stimoli. Non è in assoluto una giornata negativa, ma sicuramente prenderti più cura e spazi per te stesso, malgrado tutti gli impegni, ti sarà d’aiuto per non sovraccaricarti troppo. In amore, puoi avvertire di nuovo un certo distacco, come se le tua mente ora avesse altre priorità rispetto ai sentimenti. Ammorbidisci un po’ le dinamiche che vivi, cercando principalmente di non arrivare allo scontro con chi ti piace: magari ne hai tutte le ragioni, ma ora non è utile.



Acquario [♒️]

Mi rendo conto caro Acquario che con l’opposizione della Luna oggi in Leone e i pianeti in quadratura dallo Scorpione, l’umore non è certo dei migliori. Tu sei abituato quando hai momenti di down ad isolarti, cercando di ricaricare le batterie attraverso lo sport o dedicandoti al tuo hobby preferito. L’importante è che chi ti è accanto, familiare, partner, amico che sia comprenda e rispetti i tuoi tempi di ripresa. Ecco oggi puoi sentirti eccessivamente pressato nelle relazioni e potresti reagire anche con parole o azioni dettate dalla stanchezza e dalla esasperazione. Nel lavoro non sempre puoi dare il meglio di te: perdonati qualche possibile mancanza. D’altronde la perfezione non è di questo mondo.



Pesci [♓️]

Il sestile della Luna nel segno del Leone aiuta nelle questioni pratiche in casa, caro Pesci. Sei forte in questo martedì dove però ti invito a gestire solo gli impegni che sono veramente importanti, visto che ultimamente ti fai carico di tutto e tutti. In amore, Venere ti chiede maggiore pazienza con chi ti piace e invita all’incontro anche nelle possibili divergenze di vedute. Dunque si alla condivisione, no all’impuntarsi per dinamiche di orgoglio e di principio.

Nel lavoro sempre tanto impegno che viene ripagato attraverso il fatto che gli altri possono notare i passi da gigante che stai facendo. La migliore soddisfazione per te è mostrare che quando decidi per un progetto, a modo tuo ma vai fino in fondo.