L'oroscopo di oggi - sabato 27 settembre 2025

[♈] Ariete

La giornata caro Ariete, si apre con una spinta energica che ti rende protagonista in diversi contesti. La voglia di affermarti è forte, ma attenzione a non sembrare troppo competitivo: Mercurio in opposizione, può darti l’impressione di dover di istinto difendere i tuoi principi e idee, quando in realtà un pacifico confronto, specie oggi, agevola e favorisce la tua realizzazione. La Luna eccellente per gli spostamenti, desidera regalarti un sabato dinamico, dove anche nelle relazioni sentimentali puoi essere molto ricercato. Nella professione, consiglio di prenderti un momento di riflessione: hai progetti importanti da sviluppare e come ben sai le dinamiche impostanti, richiedono tempo. Senza bruciare le tappe, arrivi dove ti sei prefissato. Voto 7

[♉] Toro

Sabato ti invita a rallentare e ad assaporare la calma. Caro Toro, Venere sostiene le relazioni, rendendoti più empatico e desideroso di armonia. In amore puoi ristabilire un clima di dolcezza con il partner: un gesto sincero o una piccola sorpresa saranno apprezzati. Se sei single, potresti attrarre una persona che condivide i tuoi valori. Sul lavoro o negli impegni quotidiani con Marte in opposizione, possono esserci ritardi o contrattempi: niente di grave, ma serve armarsi di più pazienza. Ti consiglio maggiore cura per il tuo fisico un un po’ sotto pressione. Se puoi oggi prediligi la calma al caos. Hai bisogno di sensazioni positive per la tua mente. Voto 7

[♊] Gemelli

La Luna contraria ti rende incostante e forse anche un po’ suscettibile alle possibili critiche esterne specie quelle, riguardanti le tue attività. Caro Gemelli in questo sabato c’è da prenderti un momento solo per te stesso per poter integrare energie preziose e ripartire già dalla prossima settimana con maggiore slancio. Una situazione familiare può pesarti eccessivamente e con Urano nel segno e Plutone a tuo favore, desideri semplicemente trovare gli sbocchi giusti a ciò che ritieni ora troppo costrittivo e stagnante. Molto però dipende anche da te: in amore vuoi una verifica dei sentimenti o se sei single, oggi potrebbe prevalere la diffidenza nelle nuove conoscenze, dove rischi di dire troppo o troppo poco. Ti consiglio oggi di puntare al relax e alle confidenze di amici fidati. L’umore migliora e ti sentirai risollevato da i pensieri troppo pesanti. Voto 6

[♋] Cancro

L’emotività oggi è particolarmente viva e ti porta a concentrarti sulla famiglia o sulla sfera privata. Qualcuno vicino a te, caro Cancro potrebbe avere bisogno del tuo sostegno e saprai offrirlo con la tua sensibilità e capacità di captare i bisogni de l’altro . In amore, con Giove e Saturno eccellenti sei passionale e disponibile, sia che tu viva una relazione stabile, sia che sei alla ricerca di nuovi stimoli. Dunque le stelle mi dicono che il fascino di certo non ti manca anche se oggi nella tua quotidianità potresti risultare più frenetico e stressato del solito. Nella professione momento di preparazione a notizie ed avanzamenti che già da fine ottobre potrai verificare. Vietato mollare la presa quando hai tutte le carte in regola per ottenere ciò che tempo fa magari era solo un sogno nel cassetto. Voto 7

[♌] Leone

Ti senti al centro della scena e hai voglia di brillare. Caro Leone, Il livello energetico è forte, come il desiderio di metterti in mostra trova terreno fertile, specialmente in attività pubbliche, eventi o incontri sociali. Nelle tue relazioni strette mostri passione e sicurezza, ma attento a non sembrare troppo dominante: lascia spazio al partner per esprimersi. Sul fronte lavorativo, arrivano riconoscimenti o occasioni di avanzamento: cura i dettagli e non lasciare nulla al caso. Le ore centrali della giornata sono ideali per fare progetti concreti. La sera si prospetta frizzante, con possibilità di divertirti e stringere nuovi legami, magari anche grazie a un evento o ad un piccolo spostamento. La Luna in trigono ne l’amico Sagittario ti vuole vincente e ammirato. Lo sarai senza fare particolarmente fatica. Voto 7+

[♍] Vergine

Pragmatismo e organizzazione sono i tuoi punti di forza oggi. Caro Vergine, questo sabato è perfetto con Venere nel tuo segno per pianificare e risolvere questioni pratiche rimaste in sospeso. In amore puoi avvertire in chi ti piace una certa incostanza o rigidità. Ti consiglio oggi di pensare più al tuo benessere e priorità sia emotive che fisiche. Ogni tanto dare un po’ di assenza a chi sembra darti per scontato, può farti sentire più padrone del tuo tempo e delle tue azioni. Sul lavoro sei concentrato e produttivo, ma non trascurare il bisogno di pausa. Mercurio in aspetto positivo per i contatti, invita ad esplorare ambienti diversi da quelli che sei solito frequentare. Aprendoti alle novità, sarai ancora più soddisfatto di te stesso. Alla faccia di Saturno contro. Voto 7

[♎] Bilancia

Con la Luna in posizione eccellente per le comunicazioni, tua giornata cari Bilancia si illumina di fascino ed equilibrio. Ti senti più in armonia con te stesso e riesci a trasmetterlo agli altri. Le relazioni sono favorite: in coppia si respira un’aria di complicità, mentre se sei single attrai con naturalezza chi ti piace.. Sul piano lavorativo, la diplomazia diventa la tua arma vincente: puoi mediare tra posizioni opposte e ottenere risultati concreti. Non mancano momenti di creatività e ispirazione, ideali se stai riscoprendo un hobby o se per lavoro ti occupi del benessere anche estetico degli altri. Oggi sei davvero al centro di un’energia positiva. Voto 8

[♏] Scorpione

Eccoti servito caro scorpione un sabato intenso dal punto di vista emotivo. Potresti percepire più chiaramente le dinamiche nascoste intorno a te, grazie alla tua naturale capacità di osservazione. Nei sentimenti con Marte nel tuo segno, puoi avvertire la reale consapevolezza che se qualcuno ti ha deluso o se ci sono state forti incomprensioni il mese scorso con la persona che ami, è ora che puoi rifarti di una rivincita. Sul lavoro la tua intuizione è un’arma potente, ma non forzare le situazioni: lascia che le cose maturino con i loro tempi. Nel pomeriggio potresti sentire il bisogno di isolarti per riflettere. La sera porta chiarezza e un senso di rinnovamento interiore. Resta con le antenne drizzate. Voto 8

[♐] Sagittario

Oggi hai voglia di libertà e nuove esperienze. La giornata favorisce i contatti sociali e la scoperta di ambienti diversi dal solito. In amore, caro Sagittario sei spontaneo, allegro e capace di contagiare chi ti è accanto: se sei in coppia anche con tante difficoltà in questo sabato puoi sperimentare una nuova leggerezza che mancava da tempo. Se invece sei in una fase di distanza dai sentimenti, la Luna nel tuo segno ti fa essere catalizzatore di attenzioni e sguardi, a patto che tu non sia eccessivamente diffidente e sulle tue. Sul lavoro sono in arrivo notizie da lontano o opportunità legate a viaggi e collaborazioni esterne. La tua mente è aperta e creativa, ma rischi di disperdere energie se non ti concentri. Nel pomeriggio concediti uno spazio per attività sportive o all’aria aperta. La sera promette nuove connessioni e la volontà da parte tua di ritrovare serenità. Voto 7+

[♑] Capricorno

Sabato ti spinge caro Capricorno a riflettere sul valore delle responsabilità. Ti senti concentrato sui tuoi obiettivi e desideroso di stabilità: Marte eccellente per gli studi e le trattative, infonde una rinnovata energia. In amore potresti sembrare più distante, ma in realtà stai cercando certezze profonde: una conversazione sincera può rafforzare la fiducia reciproca. Sul lavoro sai emergere per disciplina e affidabilità: un progetto a lungo termine richiede ora tutta la tua attenzione. Non trascurare la salute: concediti momenti di relax per non accumulare tensione. Nel pomeriggio, la famiglia o persone care ti offrono supporto. Non sentirti sempre che riesci a fare tutto da solo. Alleggerire le spalle dai troppi pensieri con una confidenza fidata, sarà di grande aiuto. Voto 8 +

[♒] Acquario

La giornata è vivace e porta stimoli nuovi. Caro Acquario La tua mente è in fermento, pronta a raccogliere idee innovative e a condividere opinioni con chi ti circonda. In amore desideri libertà e autenticità: se sei in coppia ti consiglio di ricercare un equilibrio tra indipendenza e intimità, mentre se sei alla ricerca di conoscenze nuove, potresti attrarre persone originali ma un po’ complicate nel carattere e negli atteggiamenti. Sul lavoro la giornata resta brillante e creativa: Urano in trigono specie se appartieni alla prima decade del segno, invoglia a intraprendere attività e spostamenti utili anche per incrementare i tuoi guadagni. Ti consiglio in serata di staccare la mente dai pensieri un po’ intrusivi. Il passato, specie quello affettivo, ora va messo da parte. Sei il segno più proiettato verso il futuro, non dimenticarlo. Voto 7

[♓] Pesci

Sabato dedicato all’introspezione e alla sensibilità. Ti senti in sintonia caro Pesci con le emozioni altrui e puoi essere un prezioso sostegno per chi ti sta vicino. In amore mostri dolcezza e comprensione, ma attento a non idealizzare troppo il partner. Se sei single potresti lasciarti trasportare da un sogno romantico: bello, purché non perda contatto con la realtà. Sul lavoro sei intuitivo e creativo, ma rischi di distrarti con facilità: stabilisci priorità chiare.

Saturno nel tuo segno in buon aspetto a Giove desidera coerenza e obiettivi da raggiungere con capacità e spirito di iniziativa. Il pomeriggio di oggi è ideale per pratiche artistiche, musicali o spirituali. La sera invece porta serenità e un senso di connessione profonda con ciò che ti circonda. Voto 7