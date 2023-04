Oroscopo settimana dal 10 al 16 aprile 2023

Ariete

Un oroscopo intrigante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza infatti per un rinnovato romanticismo, che permetterà ai partner di vivere momenti dolci insieme e ai single di lanciarsi nella conquista. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni molto interessanti, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela energica e maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi in inedite sperimentazioni. In ufficio, nel frattempo, si avrà la possibilità di dare sfogo alla propria creatività.

Gemelli

Settimana dedicata alle emozioni, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia si caratterizza per un ottimo romanticismo, che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente. Sul fronte professionale, nel mentre, un nuovo progetto prende vita.

Cancro

Un oroscopo in miglioramento, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non appare eccessivamente romantica, tuttavia i partner sapranno approfittare di una buona grinta e lanciarsi in momenti di sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana abbastanza rilassata, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Leone. La vita amorosa risulta mediamente romantica, anche se i partner potrebbero risultare poco energici sul fronte più fisico del rapporto. Migliore le possibilità sul lavoro, dove potrebbero arrivare sorprese in fatto di contratti.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un buon romanticismo, che i partner sfrutteranno anche per un passo importante per il loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare più romantica rispetto al solito, ma potrebbe mancare un po' di grinta sul versante più fisico della relazione. In ambito lavorativo, invece, è tempo di pensare a un nuovo progetto da realizzare in estate.

Scorpione

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non risulta particolarmente grintosa, con i partner forse distratti da mille impegni quotidiani. Sul fronte professionale, nel frattempo, meglio evitare lunghe e infruttuose discussioni con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso non si rivela troppo romantico, tuttavia i partner sapranno comunque affrontare ogni intoppo con positività e leggerezza. In ufficio, invece, si avrà la possibilità di mettere alla prova la propria creatività.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si caratterizza per un eccessivo romanticismo, ma i partner non perderanno comunque la voglia di sperimentare. Sul fronte professionale, invece, è tempo di rivedere alcune strategie in vista del lancio di un nuovo progetto.

Acquario

Sette giorni senza grandi ostacoli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa può approfittare di una nuova ventata di romanticismo, che permetterà ai partner di superare delle recenti discussioni. In ufficio, nel frattempo, potrebbero esservi novità in fatto di contratti.

Pesci

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa si rivela intrigante e maliziosa, con i partner pronti a realizzare delle fantasie a lungo rimaste nascoste. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di puntare in alto.