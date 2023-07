Oroscopo settimana dal 10 al 16 luglio 2023

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia sarà mediamente soddisfacente, ma per i partner sarà necessario impegnarsi nella comunicazione e superare eventuali distrazioni. Sul fronte lavorativo, invece, nuove opportunità e progetti si profilano all'orizzonte.

Toro

Una settimana senza troppi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona malizia, caratterizzata da fantasie intriganti. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è tempo di concentrarsi sul recupero dei compiti rimasti in sospeso nelle ultime settimane.

Gemelli

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia garantisce romanticismo, ma potrebbero sorgere piccole discussioni per questioni futili. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario evitare contrasti con colleghi e superiori, soprattutto se legate al denaro.

Cancro

Un oroscopo all'insegna dei sentimenti, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia vede una buona passione, consentendo ai partner di lanciarsi nella sperimentazione. In ufficio, invece, migliora la comunicazione con colleghi e superiori, anche se bisogna prestare attenzione a piccoli battibecchi.

Leone

Sette giorni ricchi di novità, quelli garantiti dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso è molto vivace, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, e anche i single si lanceranno in nuove conquiste. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, utile sarà concentrarsi su progetti creativi.

Vergine

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. In ambito amoroso, una buona sintonia coinvolge i partner, pronti a momenti di romanticismo. Sul fronte professionale, invece, è il momento di dedicarsi a un nuovo progetto creativo.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello promesso dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non sarà particolarmente avvincente, tuttavia i partner potranno migliorare il loro dialogo. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare facili discussioni con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni senza enormi preoccupazioni, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa è mediamente passionale, ma i partner potrebbero risultare più distratti sul dialogo reciproco. In ambito lavorativo, nel mentre, utile sarà recuperare dei compiti accantonati qualche settimana fa.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso è mediamente romantico, tuttavia i partner devono dimostrare più coraggio sul fronte della sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, attenzione ai cattivi consiglieri.

Capricorno

Un oroscopo non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si rivela altalenante, con i partner forse distratti da questioni quotidiane. Sul fronte professionale, invece, serve più impegno per portare a termine un progetto.

Acquario

Sette giorni ancora un po' stanchi, ma senza enormi preoccupazioni, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia è più fisica che romantica, con i partner che devono migliorare il dialogo. In ufficio, nel frattempo, è utile stringere rapporti significativi.

Pesci

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non si rivela particolarmente ricca, ma i partner sapranno approfittare di brevi momenti di intimità. Sul lavoro, invece, è necessario stringere relazioni più vantaggiose con colleghi e superiori.