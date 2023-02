Oroscopo settimana dal 13 al 19 febbraio 2023

Ariete

Un oroscopo molto interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una buona comunicazione fra i partner, pronti anche a regalarsi qualche momento inedito di passione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni senza grandi preoccupazioni, quelli garantiti dagli astri ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner, i quali saranno anche pronti a un passo importante per il loro rapporto. In ambito professionale, invece, bisogna prestare attenzione alle discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana promettente, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela molto maliziosa, con i partner pronti a sperimentare numerose fantasie inedite. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di sfoderare una maggiore creatività.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello concesso dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia alterna momenti romantici ad altri di discussione, con i partner forse troppo presi dalle distrazioni quotidiane. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario investire sul gioco di squadra.

Leone

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera di coppia offre una buona intesa ai partner, i quali potranno anche lanciarsi nella sperimentazione di qualche fantasia più maliziosa. Qualche intoppo in più in ufficio, dove bisognerà gestire alcune tensioni con colleghi e superiori.

Vergine

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala momenti di buona intesa fra i partner, ma potrebbero non mancare piccole discussioni. In ufficio, nel frattempo, è necessario sistemare qualche questione amministrativa.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela molto comunicativa, con i partner pronti a discutere di qualche intoppo recente, ma potrebbe mancare quello slancio passionale in più. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario impostare le basi per nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni interessanti, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si caratterizza per una buona malizia e, in particolare, i single si sentiranno pronti a lanciarsi nella conquista. Più noiosa la vita lavorativa, seppur senza preoccupazioni eccessive.

Sagittario

Settimana altalenante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia può approfittare di una buona comunicazione fra i partner, ma la passione potrebbe essere ai minimi storici. In ufficio, invece, potrebbero arrivare importanti notizie su un progetto in partenza.

Capricorno

Un oroscopo non troppo energico, ma privo di grandi preoccupazioni, quello concesso dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente passionale, tuttavia i partner avranno l'occasione di migliorare il loro dialogo. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario recuperare alcuni compiti rimasti in sospeso.

Acquario

Settimana intrigante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si caratterizza per una grande capacità di dialogo, che permetterà ai parter di superare qualche battibecco recente. In ufficio, nel mentre, arrivano alcune conferme su contratti e stipendi.

Pesci

Sette giorni abbastanza rilassati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa appare serena e romantica, con i partner pronti a vivere momenti di intensa intimità. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di lanciare nuovi progetti.