Oroscopo settimana dal 14 al 20 novembre 2022

Ariete

Un oroscopo in lieve miglioramento, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia garantisce un più appassionate romanticismo, che servirà ai partner anche a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, arrivano gradite novità.

Toro

Sette giorni ancora un po' complessi, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non offre una grande passione fra i partner e i piccoli battibecchi potrebbero essere all'ordine del giorno. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di essere più determinanti nel tratteggiare il proprio percorso.

Gemelli

Settimana abbastanza rilassata, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, ma non mancheranno momenti di improvvisa e famelica passione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona passione fra i partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ambito professionale, invece, è tempo di investire su nuovi progetti.

Leone

Sette giorni abbastanza sereni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una media passione, tuttavia ai partner è richiesto di migliorare il reciproco dialogo. In ufficio, nel mentre, utile sarà dimostrarsi maggiormente creativi.

Vergine

Settimana di media intensità, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non si rivela pienamente intenso, anche se non mancheranno momenti di simpatica intimità. Sul fronte professionale, nel frattempo, non bisognerà mostrarsi eccessivamente pignoli.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa offre buone possibilità di sperimentazione, anche se fra i partner potrebbe sussistere qualche battibecco. In ambito lavorativo, meglio puntare su nuovi progetti.

Scorpione

Settimana decisamente soddisfacente, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia continua a dimostrarsi passionale e maliziosa, per dei partner a cui non mancherà di certo il divertimento. Qualche intoppo in più in ufficio, dove non bisognerà mostrarsi eccessivamente aggressivi.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, ma con qualche piccolo miglioramento, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre grandi novità, tuttavia arriveranno delle giornate maggiormente romantiche. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare questioni con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si rivela più romantica rispetto alle ultime settimane, ma il dialogo con il partner deve essere migliorato. Sul fronte lavorativo, attenzione agli investimenti.

Acquario

Settimana mediamente serena, quella in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia garantisce giornate di buona intesa e, nel frattempo, i single sapranno lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel frattempo, giungono novità in tema di contratti.

Pesci

Sette giorni soddisfacenti, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre romanticismo e passione, ma anche qualche battibecco. In ambito professionale, invece, serve dimostrare più attenzione a colleghi e superiori.