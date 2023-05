Oroscopo settimana dal 15 al 21 maggio 2023

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica e i partner potrebbero imbattersi in qualche battibecco. Più interessante il fronte lavorativo, dove si intravedono nuove offerte all'orizzonte.

Toro

Sette giorni molto interessanti, quelli promessi dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, pronti anche ad approfittare di un'ottima comunicazione. In ufficio, nel frattempo, utile sarà dimostrare il proprio spirito creativo.

Gemelli

Settimana senza grossi intoppi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non offre un'enorme passione ai partner, tuttavia gli innamorati sapranno comunque ricavarsi dei momenti di intimità. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo energico, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa si rivela molto grintosa, con i partner pronti a sperimentare fantasie a lungo rimaste inedite. Qualche intoppo in più in ufficio, dove non bisognerà dimostrarsi aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma privi di grandi sorprese, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera di coppia offre una buona comunicazione ai partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di malizia in più. In ambito professionale, nel frattempo, spazio alla creatività.

Vergine

Settimana stabile, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre un buon romanticismo ai partner, i quali ne approfitteranno per rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, nel mentre, si potrà approfittare di una buona comunicazione con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo in lieve miglioramento, quello promesso dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso non offre ancora una grande passione, ma i partner saranno comunque in grado di rafforzare il loro rapporto. Sul fronte lavorativo, invece, meglio non intromettersi nelle discussioni altrui.

Scorpione

Settimana con qualche ostacolo da superare, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non appare molto romantica, poiché i partner appariranno troppo presi dai loro impegni quotidiani. In ambito professionale, invece, è meglio tenersi a debita distanza dalle discussioni.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, ma potrebbe mancare quello slancio passionale in più. Sul fronte lavorativo, invece, è arrivato il momento di pensare a nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera di coppia non offre un eccessivo romanticismo e anche la passione potrebbe risultare latitante. In ufficio, invece, è arrivato il momento di recuperare alcuni progetti dimenticati.

Acquario

Settimana senza grandi sorprese, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non appare eccessivamente romantico, con i partner forse sbilanciati sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio puntare su nuove scommesse.

Pesci

Sette giorni interessanti, quelli garantiti dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si caratterizza per un ottimo romanticismo, che permetterà ai partner di pensare in grande per la loro relazione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.