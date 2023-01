Oroscopo settimana dal 16 al 22 gennaio 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa romantica fra i partner, pronti a trascorrere molti momenti dolci insieme. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario prestare maggiore attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni senza grandi scossoni, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa non risulta particolarmente intrigante, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di un buon dialogo. In ufficio, nel mentre, è giunto il momento di pensare a un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana gradevole, quella promessa dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre ancora un buon romanticismo ai partner, pronti anche a lanciarsi in qualche nuova e maliziosa sfida. In ambito professionale, invece, sarà necessario evitare discussioni con colleghi rancorosi.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non regala un enorme romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi degli spazi per la passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, è meglio puntare su una maggiore creatività.

Leone

Sette giorni forse un po' statici, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non garantisce grandi momenti di romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi dei momenti di interessante intimità. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle gradite novità.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella promessa dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa romantica fra i partner, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di passione in più. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio non esprimersi sui battibecchi altrui.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, con i partner pronti anche a sperimentare qualche nuova fantasia. Sul fronte professionale, tuttavia, bisogna prestare attenzione: meglio non compiere delle scelte dettate unicamente dalla fretta.

Scorpione

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non si rivela estremamente romantica, ma non mancheranno dei momenti di improvvisa passione per i partner. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di recuperare qualche compito rimasto a lungo in sospeso.

Sagittario

Settimana abbastanza rilassata, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa regala una buona intesa fra i partner, sia sul versante più mentale del rapporto che su quello più fisico. In ambito professionale, invece, utile sarà sfoderare una buona capacità di problem solving.

Capricorno

Un oroscopo all'insegna delle buone opportunità, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizza per un ottimo dialogo, che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente. Anche in ufficio la comunicazione sarà importante, in particolare con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni molto romantici, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizza per un'ottima intesa fra i partner, pronti a lanciarsi in momenti di grande condivisione sia fisica che mentale. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare gratificazioni economiche.

Pesci

Una settimana senza grandi intoppi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non risulta eccessivamente romantica, ma i partner sapranno comunque approfittare di un ottimo dialogo. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.