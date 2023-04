Oroscopo settimana dal 17 al 23 aprile 2023

Ariete

Un oroscopo ancora energico, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre un medio romanticismo, saranno tuttavia i single a essere avvantaggiati con una rinnovata voglia di conquista. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle importanti novità.

Toro

Settimana particolarmente interessante, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela molto maliziosa, con i partner pronti a mettere in pratica delle fantasie a lungo taciute. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di prendere le redini del proprio team.

Gemelli

Sette giorni all'insegna dei sentimenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si caratterizza infatti per un ottimo romanticismo, che porterà i partner a vivere dei momenti particolarmente intensi. In ufficio, nel mentre, si potrà dare sfogo alla propria creatività.

Cancro

Un oroscopo di buone prospettive, quello suggerito dagli astri ai nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, ma i partner non sapranno comunque rinunciare a momenti di piccante intimità. Sul fronte professionale, invece, meglio evitare di dimostrarsi troppo scontrosi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia risulta mediamente romantica, ma saranno soprattutto i single ad approfittare di fugaci occasioni. In ambito lavorativo, invece, è tempo di recuperare un progetto accantonato qualche mese fa.

Vergine

Settimana abbastanza intrigante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa si rivela romantica e maliziosa, con i partner pronti a dimostrarsi particolarmente determinati sul successo della coppia. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo di piccoli miglioramenti, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo, tuttavia i partner potrebbero risultare distratti da piccole questioni quotidiane. Sul fronte lavorativo, invece, bisogna non lasciarsi ammaliare dagli specchietti per le allodole.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, ma fra i partner non mancheranno dei momenti di maliziosa intimità. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare gli scontri con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso non appare sufficientemente romantico, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di una buona capacità di dialogo. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero giungere nuove e interessanti proposte.

Capricorno

Un oroscopo di media entità, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non appare particolarmente grintosa, con i partner forse distratti da mille questioni quotidiane da risolvere. Sul lavoro, nel mentre, bisognerà recuperare dei compiti accantonati nelle ultime settimane.

Acquario

Sette giorni senza troppi scossoni, quelli promessi dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa è mediamente romantica, tuttavia ai partner potrebbe mancare quel pizzico di malizia in più. In ambito professionale, invece, un importante progetto inizia a intravedersi all'orizzonte.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa si rivela abbastanza romantica e maliziosa, con i partner pronti a concedersi numerosi momenti di intimità. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione a colleghi e superiori non sempre sinceri.