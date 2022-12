Oroscopo settimana dal 19 al 25 dicembre 2022

Ariete

Un oroscopo molto promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare ancora eccessivamente romantica, tuttavia i single si sentiranno ora pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare importanti gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa risulta abbastanza tranquilla, con i partner pronti a migliorare la loro reciproca comunicazione. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare di dimostrarsi troppo pignoli con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana senza troppi scossoni, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa ancora non garantisce una grande intesa fra i partner, la passione potrebbe infatti risultare altalenante. Decisamente più gratificante la vita in ufficio, con una possibile promozione che si intravede all'orizzonte.

Cancro

Un oroscopo un po' complesso, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si rivelerà particolarmente romantica, con i partner forse troppo inclini al battibecco. Sul fronte lavorativo, invece, si avrà la possibilità di dimostrarsi più creativi rispetto al solito.

Leone

Settimana interessante, quella concessa dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, ma saranno soprattutto i single a trarne maggiore beneficio: le possibilità di conquista sono elevate. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare piccoli premi economici.

Vergine

Sette giorni molto tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si rivela ancora romantico, ma fra i partner non mancherà nemmeno un pizzico di passione. Più noiosa la vita in ufficio, dove sarà necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso nelle ultime settimane.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, ma con qualche piccola sorpresa, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non risulta eccessivamente romantica, i partner saranno infatti chiamati a migliorare la loro comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni pre-natalizie con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni intriganti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa offre un buon romanticismo, ma sarà sul fronte della malizia e della passione che i partner sapranno dare il loro meglio. Più rallentata la vita lavorativa, con qualche noia di troppo prima delle vacanze invernali.

Sagittario

Settimana dedicata ai sentimenti, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona passione, che per i single si tradurrà in tante nuove occasioni di incontro e di conquista. In ambito lavorativo, nel frattempo, vi saranno le condizioni per rinegoziare un contratto.

Capricorno

Un oroscopo ancora appassionante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a passare delle festività natalizie davvero dolci. Meno soddisfacente è la vita in ufficio, con qualche discussione di troppo con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non offre un eccessivo romanticismo, ma fra i partner non mancheranno di certo momenti di improvvisa passione. Sul fronte professionale, invece, si intravedono nuove opportunità, da concretizzare con l'anno nuovo.

Pesci

Settimana senza troppi scossoni, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita relazionale procede a gonfie vele, con un'ottima intesa fra i partner e tanti progetti per il futuro. In ambito lavorativo, nel mentre, è tempo di pensare a piccole rivoluzioni con cui inaugurare l'anno nuovo in arrivo.