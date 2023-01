Oroscopo settimana dal 2 all'8 gennaio 2023

Ariete

Un oroscopo molto interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un romanticismo rinnovato, che permetterà ai partner di pensare in grande al loro rapporto. In ufficio, invece, nuove opportunità si intravedono all'orizzonte.

Toro

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela molto comunicativa, con i partner pronti a superare un battibecco recente. In ambito professionale, invece, è tempo di pensare a una svolta lavorativa.

Gemelli

Sette giorni molto intriganti, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela decisamente passionale, con i partner pronti a realizzare molte fantasie a lungo tenute nascoste. In ambito professionale, nel frattempo, si potrà consolidare un'alleanza con un collega.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera di coppia non sembra regalare un grande romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi degli spazi di intimità. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia risulta mediamente romantica, ma saranno i single ad avere la meglio con una rinnovata voglia di conquista. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non garantisce un enorme romanticismo, ma fra i partner rimarrà comunque una grande capacità di comunicare. Sul fronte lavorativo, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo pignoli.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non regala grandi momenti romantici, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi dei momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, bisogna evitare di compiere passi dettati dalla fretta o dal nervosismo.

Scorpione

Sette giorni senza grandi ostacoli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona grinta fra i partner, tuttavia è arrivato il momento anche di migliorare il dialogo interno alla coppia. Sul fronte lavorativo, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si rivela abbastanza intensa, con i partner pronti a lanciarsi in nuove ed entusiasmanti fantasie. In ufficio, invece, è arrivato il momento di investire su nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo ancora molto entusiasmante, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non risulta eccessivamente romantica, ma un buon dialogo guiderà gli innamorati. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è meglio non sollevare polemiche per questioni futili.

Acquario

Settimana molto romantica, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, sia sul versante più mentale che su quello maggiormente fisico del rapporto. In ufficio, invece, potrebbero arrivare importanti gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni senza eccessivi intoppi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non risulta eccessivamente grintosa, con i partner forse troppo presi da questioni lavorative. In ambito professionale, nel frattempo, si potranno stringere nuove e proficue alleanze.