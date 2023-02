Oroscopo settimana dal 20 al 26 febbraio 2023

Ariete

Un oroscopo molto interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela decisamente passionale, con i partner pronti a lanciarsi in maliziose sperimentazioni. Buone anche le occasioni per i single alla ricerca di nuove conquiste. In ufficio, invece, potrebbero giungere delle novità in merito a contratti e compensi.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non offre grandi momenti di passione, tuttavia i partner sapranno approfittare di un ottimo dialogo, utile per rafforzare la relazione. Sul fronte lavorativo, invece, si potrà approfittare di una buona comunicazione all'interno del proprio team.

Gemelli

Settimana decisamente interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso regala una divertente passione, che permetterà ai partner di mettere in pratica nuove fantasie. Sul fronte lavorativo, invece, una buona creatività sosterrà i compiti più artistici.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre un'elevata passione, tuttavia non mancheranno dei piccoli momenti di romanticismo. In ufficio, nel frattempo, è necessario risolvere alcune questioni relative a contratti e pagamenti.

Leone

Sette giorni privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa promette interessanti scambi, con la possibilità di approfittare anche di grinta e malizia. Sul fronte professionale, nel mentre, è arrivato il momento di porre le basi per un nuovo progetto.

Vergine

Settimana senza troppi intoppi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia garantisce una buona capacità di dialogo ai partner, i quali riusciranno così a superare alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo pignoli nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa non risulta particolarmente passionale, poiché i partner saranno distratti da questioni personali o lavorative. In ambito professionale, invece, sarà necessario risolvere alcune incomprensioni emerse nel proprio team.

Scorpione

Settimana non particolarmente energica, ma non priva di sorprese, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia offre dei momenti di divertente sperimentazione, tuttavia i partner dovranno migliorare il loro dialogo reciproco. Sul fronte lavorativo, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa regala dei momenti di interessante grinta passionale, sia per le coppie consolidate che per i single alla ricerca di facili conquiste. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela complice, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ambito professionale, invece, alcuni progetti richiedono piccole modifiche e revisioni.

Acquario

Sette giorni sereni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela decisamente maliziosa, con i partner pronti a mettere in pratica numerose fantasie. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si dimostra dolce e senza grandi preoccupazioni, per dei partner che sapranno approfittare di piccoli momenti di intimità. In ufficio, nel frattempo, si potrà liberare il proprio animo più creativo.