Oroscopo settimana dal 21 al 27 novembre 2022

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia appare più romantica, con i partner pronti a vivere momenti di intensa intimità, mentre i single sono inclini alla conquista. Qualche intoppo in più in ambito professionale, poiché alcuni progetti non appaiono ancora chiari.

Toro

Sette giorni in lieve miglioramento, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di un rinnovato dialogo. In ufficio, nel frattempo, è arrivato il momento di investire su nuovi progetti.

Gemelli

Settimana in rallentamento, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non appare eccessivamente romantica e, inoltre, fra i partner non si escludono dei possibili battibecchi. Rimangono invece buone possibilità in ufficio, dove la creatività sarà ancora elevata.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non risulterà particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di improvvisi momenti di passione. In ufficio, nel mentre, è necessario evitare discussioni, per non alimentare comportamenti scorretti altrui.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno del Leone. L'ambito relazionale non si caratterizzerà per grandi discussioni e, anzi, potrebbe risultare particolarmente piccante sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, servirà rivedere alcuni progetti.

Vergine

Settimana tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non risulta eccessivamente romantica, ma i partner avranno la possibilità di migliorare sensibilmente il loro dialogo reciproco. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, sarà necessario dimostrarsi meno pignoli.

Bilancia

Un oroscopo senza troppe preoccupazioni, ma forse un po' noioso, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non promette momenti particolarmente romantici, ma fra i partner vi sarà comunque ascolto e aiuto reciproco. Sul lavoro, nel mentre, via libera alla creatività.

Scorpione

Sette giorni in rallentamento, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. Le energie nella coppia iniziano a calare, tuttavia non mancheranno momenti di improvvisa e soddisfacente passione. Sul fronte professionale, invece, è richiesta più attenzione nel rapporto con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana promettente, quella regalata dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si risveglia avvolta da un nuovo romanticismo e, per i single, vi sarà di certo la possibilità di fare nuove e maliziose conoscenze. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo non troppo energico, ma privo di grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non risulta ancora pienamente romantica, ma i partner potranno approfittare di una più soddisfacente intimità. Sul lavoro, invece, meglio evitare di sollevare discussioni per questioni futili.

Acquario

Sette giorni più energici rispetto alle ultime settimane, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela di certo più maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi in una soddisfacente sperimentazione passionale. Sul fronte professionale, invece, è arrivato il momento di pensare a nuovi orizzonti.

Pesci

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, anche se potrebbe mancare quel pizzico di malizia e passione in più. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare gratificazioni economiche.