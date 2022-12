Oroscopo settimana dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una maggiore malizia rispetto al solito e anche i single si sentiranno pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, arrivano gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela ancora abbastanza romantica, anche se fra i partner potrebbe palesarsi qualche piccolo fraintendimento. In ufficio, nel frattempo, è il momento di puntare su una maggiore creatività.

Gemelli

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia si rivela abbastanza passionale, con i partner pronti anche a lanciarsi in qualche fantasia inedita. In ambito lavorativo, nel mentre, arrivano conferme per un futuro progetto.

Cancro

Un oroscopo ancora un po' rallentato, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non offre un enorme romanticismo ai partner, i quali potrebbero risultare distratti da piccole questioni quotidiane. In ufficio, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni energici, quelli garantiti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, mentre i single si lanceranno in numerose conquiste. Sul fronte lavorativo, nel mentre, si iniziano a intravedere nuovi orizzonti per l'anno nuovo.

Vergine

Settimana senza grandi scossoni, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un buon romanticismo, anche se i partner saranno chiamati a evitare eccessi di pignoleria reciproca. Sul lavoro, invece, è necessario chiudere compiti rimasti in sospeso prima dell'arrivo dell'anno nuovo.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non offre un'eccessiva intesa fra i partner, anche se all'orizzonte non si intravedono grandi discussioni. In ufficio, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Scorpione

Settimana priva di grandi intoppi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela abbastanza maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi in numerose e inedite fantasie. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove bisognerà dimostrare elevata pazienza.

Sagittario

Sette giorni mediamente calmi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si caratterizza per una media malizia, che permetterà ai partner di mettersi nuovamente in gioco e ravvivare così il loro rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo ancora ricco, quello concesso dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela non solo romantica, ma anche molto comunicativa: i partner potranno così superare battibecchi recenti. In ufficio, nel mentre, grande spazio alla creatività.

Acquario

Sette giorni non eccessivamente energici, ma privi di grandi scossoni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia regala maggiore passione ai partner, ma sarà necessario migliorare il dialogo. In ambito lavorativo, invece, si intravede un nuovo progetto all'orizzonte.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela mediamente romantica, ma forse un pizzico di passione in più non guasterebbe. Sul fronte professionale, invece, bisogna evitare di sollevare polemiche soprattutto con i propri superiori.