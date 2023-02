Oroscopo settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un grande romanticismo, ma non mancheranno momenti di passione più intensa. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere delle promettenti gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli promessi dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela abbastanza rilassata, con i partner che potranno approfittare di una buona capacità di dialogo. Più lenta la vita in ufficio, con compiti forse più noiosi rispetto al solito.

Gemelli

Settimana grintosa, quella promessa dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si caratterizza per una grande energia, che si manifesterà soprattutto sul versante più malizioso del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera di coppia si caratterizza per una buona intesa, mentre i single si sentiranno pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa vedrà una buona capacità di sperimentazione, con i partner pronti a rivelare fantasie a lungo tenute nascoste. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole soddisfazioni economiche.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, tuttavia i partner sapranno approfittare di una buona capacità di comunicazione. In ambito lavorativo, invece, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo non ancora al massimo delle proprie possibilità, ma comunque privo di grandi problemi, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno approfittare di momenti di costruttivo dialogo. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Scorpione

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela abbastanza passionale, anche se i partner dovranno concentrarsi maggiormente sul dialogo reciproco. In ambito professionale, invece, è necessario migliorare il lavoro in team.

Sagittario

Settimana senza grossi intoppi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo, tuttavia servirà più impegno sul fronte della passione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare novità in fatto di contratti.

Capricorno

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non offre momenti di intenso romanticismo, ma i partner sapranno comunque trovare dei momenti di intimità. In ambito professionale, nel frattempo, bisogna pensare a nuovi progetti.

Acquario

Settimana senza grandi contraccolpi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela abbastanza passionale, con i partner pronti a sperimentare delle fantasie inedite. In ufficio, nel frattempo, si supereranno dei battibecchi recenti con colleghi e superiori.

Pesci

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa mentale fra i partner, tuttavia la passione potrebbe non essere completamente accesa. In ambito lavorativo, invece, arrivano novità in materia di contratti.