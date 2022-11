Oroscopo settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022

Ariete

Un oroscopo interessante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia propone un maggiore romanticismo rispetto al solito, mentre i single saranno motivati alla conquista. In ufficio, invece, è meglio non dare troppa attenzione alle malignità altrui.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non si rivela particolarmente intensa, anche se fra i partner vi sarà comunque un buon dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, è utile pianificare nuovi progetti.

Gemelli

Settimana di alti e di bassi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non si rivela particolarmente energica, inoltre il dialogo fra i partner potrebbe essere complesso. In ambito professionale, nel mentre, bisogna evitare le discussioni con superiori e colleghi.

Cancro

Un oroscopo di media intensità, quello garantito dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non si rivela particolarmente gratificante, tuttavia i partner saranno in grado di ritagliarsi dei momenti di intimità. In ufficio, nel frattempo, si avvistano all'orizzonte nuovi progetti.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera di coppia offre una media intesa fra i partner, con qualche piccolo momento di inedita passione. Sul fronte lavorativo, invece, è arrivato il momento di liberare una maggiore creatività.

Vergine

Settimana abbastanza rilassata, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno coltivare il loro dialogo reciproco. In ambito professionale, nel mentre, spazio a nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo di alti e di bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non garantisce un estremo romanticismo fra i partner, tuttavia non mancheranno i momenti di intrigante passione. In ufficio, nel frattempo, sono in arrivo delle piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni un po' noiosi, ma non per questo preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita relazionale non sarà eccessivamente maliziosa, poiché i partner dovranno lavorare maggiormente sul dialogo. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Sagittario

Settimana ancora promettente, quella garantita dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si rivela romantico e intrigante, con i partner pronti anche a un passo importante per il il loro rapporto. In ufficio, invece, arrivano delle soddisfacenti gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo non troppo intenso, ma privo di grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si caratterizza per un migliorato dialogo fra i partner, ma l'ambito più fisico del rapporto rimane ancora noioso. Sul lavoro, invece, è necessario investire su rapporti più prolifici.

Acquario

Sette giorni non troppo energici, ma senza grandi scossoni, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela un po' tumultuosa, ma non sarà di certo assente la passione. Sul fronte professionale, invece, è arrivato il momento di lanciarsi in nuove sfide.

Pesci

Settimana tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, anche se la sintonia di coppia non è ancora ai massimi livelli. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare importanti e soddisfacenti novità.