Oroscopo settimana dal 3 al 9 aprile 2023

Ariete

Un oroscopo abbastanza interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre ancora molta grinta fra i partner, tuttavia potrebbe mancare un autentico romanticismo. In ufficio, invece, potrebbero giungere delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni molto gradevoli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, i quali sapranno concedersi dei momenti di incredibile dolcezza. In ambito professionale, nel frattempo, si potrà contare su una maggiore collaborazione tra colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana senza grandi intoppi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizza ancora per una buona intesa fra i partner, tuttavia sarà necessario migliorare la comunicazione reciproca. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario essere maggiormente creativi.

Cancro

Un oroscopo energico, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si dimostra molto maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi nella più viva sperimentazione. Qualche freno più in ufficio, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di piacevoli momenti insieme. In ambito lavorativo, invece, si inizia a intravedere un nuovo progetto.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per un buon romanticismo e, fatto non meno importante, per un dialogo edificante fra i partner. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di dimostrarsi eccessivamente pignoli.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di piacevoli momenti insieme. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario superare qualche intoppo comunicativo.

Scorpione

Sette giorni non sempre al massimo delle proprie possibilità, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non appare particolarmente intrigante, con i partner forse distratti da altre questioni quotidiane. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare discussioni con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso non appare troppo romantico, eppure i partner riusciranno comunque a ritagliarsi piacevoli momenti di intimità. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di pensare maggiormente in grande.

Capricorno

Un oroscopo non troppo energico, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si rivela poco fisica, tuttavia i partner sapranno approfittare di un'ottima capacità comunicativa. In ambito lavorativo, nel frattempo, serve maggiore creatività per la gestione di alcuni compiti quotidiani.

Acquario

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i single si sentiranno pronti a lanciarsi nella conquista. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario recuperare qualche compito accantonato nelle scorse settimane.

Pesci

Settimana abbastanza interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a importanti passi per la loro relazione. In ufficio, invece, è arrivato il momento di pianificare nuovi obiettivi.