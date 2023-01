Oroscopo settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023

Ariete

Un oroscopo molto energico, quello previsto dalle stelle per i nati nell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una grande malizia, che potrebbe tradursi in molteplici momenti di passione. Manca, tuttavia, un approccio più romantico alla relazione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni molto creativi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela mediamente romantica, con i partner che sapranno approfittare di una buona comunicazione. Sul fronte lavorativo, invece, si troveranno nuove e innovative modalità per risolvere vecchi problemi.

Gemelli

Settimana molto interessante, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si caratterizza per una grande passione fra i partner, i quali potranno lanciarsi nella sperimentazione di numerose fantasie. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. In ambito amoroso, ai partner sarà richiesto di migliorare la comunicazione di coppia, per evitare delle discussioni inutili. In ufficio, invece, è tempo di recuperare dei compiti rimasti a lungo in sospeso.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, anche se il dialogo può essere comunque migliorato. Sul fronte lavorativo, invece, si avvistano all'orizzonte nuovi progetti.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non prevede una grande passione, ma fra i partner non mancheranno comunque momenti di interessante romanticismo. In ufficio, nel frattempo, è tempo di liberare una maggiore creatività.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello concesso dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, ma i partner sapranno comunque approfittare di intriganti spazi di sperimentazione. In ambito professionale, invece, è meglio non sollevare bisticci per questioni molto banali.

Scorpione

Sette giorni non particolarmente energici, ma non per questo meno interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare mediamente romantica, ma a essere avvantaggiati saranno soprattutto i single in cerca di conquiste. In ambito lavorativo, invece, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si rivela mediamente malizioso, con i partner pronti a lanciarsi in qualche inedita sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario rispettare scadenze e impegni già accordati con i superiori.

Capricorno

Un oroscopo molto comunicativo, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si caratterizza per un buon dialogo fra i partner, pronti a svelare senza remore reciproci desideri e timori. Sul fronte lavorativo, nel mentre, bisognerà investire maggiormente nel rapporto con colleghi e superiori.

Acquario

Una settimana di grandi energie, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela decisamente passionale, forse un po' troppo sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni privi di grandi intoppi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso appare romantico e ben equilibrato, con i partner pronti a lasciarsi alle spalle delle discussioni recenti. In ambito lavorativo, invece, è tempo di recuperare un progetto a lungo dimenticato in un cassetto.