Oroscopo settimana dal 5 all'11 dicembre 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre ancora dei momenti di buon romanticismo fra i partner, tuttavia potrebbe esservi qualche intoppo sul fronte della comunicazione. In ufficio, invece, spazio a una nuova creatività.

Toro

Sette giorni abbastanza stabili, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, ma questo non impedirà ai partner di sviluppare comunque una buona intesa. Sul fronte professionale, invece, bisogna prestare attenzione agli investimenti.

Gemelli

Settimana ancora un po' rafferma, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia non garantisce ancora un buon romanticismo, anche se non mancheranno dei piccoli momenti di passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario superare qualche scontro con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si rivela particolarmente travolgente, poiché i partner dovranno prestare attenzione alla comunicazione reciproca. In ufficio, invece, è tempo di pensare a nuovi progetti.

Leone

Sette giorni senza grandi preoccupazioni, ma senza troppe novità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non garantisce una grande intesa romantica fra i partner, ma non mancheranno momenti di improvvisa e famelica passione. In ambito lavorativo, invece, si aprono nuove porte.

Vergine

Settimana tranquilla, priva di grandi contraccolpi, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela piacevole e comunicativa, ma ai nati nel segno sarà richiesto di non mostrarsi eccessivamente pignoli. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo di media intensità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa non sembra essere particolarmente romantica, ma questo non impedirà agli innamorati di fissare nuovi obiettivi per la loro relazione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, spazio a una rinnovata creatività.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non regala grande romanticismo, tuttavia rimane una buona grinta sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario investire su nuove occasioni.

Sagittario

Una settimana ancora interessante, quella garantita dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si caratterizza per una buona malizia, che permetterà ai partner di sperimentare delle inedite fantasie. In ufficio, nel mentre, è necessario valutare nuovi progetti con razionalità, non affidandosi solo all'istinto.

Capricorno

Un oroscopo non ancora al massimo delle proprie possibilità, ma con piccoli miglioramenti, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa regala un maggiore romanticismo, che permetterà ai partner di superare qualche battibecco recente. Sul fronte lavorativo, invece, migliora la comunicazione con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non regala enorme romanticismo, ma non mancheranno momenti di stuzzicante passione fra i partner. In ambito professionale, nel mentre, si avvistano all'orizzonte nuovi progetti.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei a. La vita di coppia si rivela stabile, forse meno romantica rispetto al solito, ma priva di grandi discussioni. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare discussioni poco fruttuose con colleghi e superiori.