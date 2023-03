Oroscopo settimana dal 6 al 12 marzo 2023

Ariete

Un oroscopo davvero interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia procede a gonfie vele, tra momenti di intenso romanticismo e altri di improvvisa passione. Piccole sorprese in arrivo anche per i single, pronti a lanciarsi in qualche fugace avventura. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela molto comunicativa, con i partner pronti ad analizzare vecchie problematiche del rapporto. In ufficio, nel mentre, è tempo di dimostrarsi più creativi per pianificare un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana molto energica, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si caratterizza per un'intensa passione, che porterà i partner a sperimentare nuove e intriganti fantasie. In ambito professionale, invece, serve prestare più attenzione alle richieste di colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, anche se i partner sapranno comunque ritagliarsi qualche momento di dolce intimità. In ufficio, nel frattempo, bisognerà cercare di evitare inutili discussioni con il proprio team.

Leone

Settimana promettente, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, mentre i single sono finalmente pronti a lanciarsi nella conquista. Sul fronte lavorativo, invece, una piccola promozione potrebbe ormai essere all'orizzonte.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa non risulta molto romantica, anche perché i partner tenderanno a dimostrarsi reciprocamente pignoli. In ufficio, nel mentre, non bisognerà dimostrarsi troppo dispotici nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo non ricco di grandi novità, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, anche se i partner potranno approfittare di momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di una svolta.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, ma con qualche piccola novità, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare poco comunicativa, tuttavia non mancherà una buona grinta sul versante più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare nuovi progetti.

Sagittario

Settimana abbastanza serena, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si caratterizza per un buon romanticismo, ma il versante più passionale del rapporto appare sopito, forse per mancanza da idee e fantasie. Migliore è l'ambito professionale, con piccole gratificazioni economiche in arrivo.

Capricorno

Un oroscopo altalenante, quello promesso dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non si rivela granché romantica, tuttavia i partner avranno la possibilità di migliorare notevolmente il loro dialogo. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre sia passione che romanticismo, un fatto che coinvolgerà non solo le coppie consolidate ma anche i single in cerca di avventure. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, spazio a una grande creatività.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela comunicativa ma non troppo maliziosa, forse perché i partner sono presi da altre questioni quotidiane. In ufficio, nel frattempo, si dovrà pensare a un nuovo progetto.