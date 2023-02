Oroscopo settimana dal 6 al 19 febbraio 2023

Ariete

Un oroscopo abbastanza interessante, quello riservato dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non prevede grandi intoppi, tuttavia potrebbe mancare quello slancio passionale in più. In ufficio, invece, nuovi progetti iniziano a intravedersi all'orizzonte.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, soprattutto sul fronte più comunicativo del rapporto. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare di sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana promettente, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, spinta da una rinnovata passione. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non risulta particolarmente passionale, con i partner forse distratti da altre incombenze quotidiane. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario pensare più in grande.

Leone

Settimana senza troppi intoppi, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una rinnovata intesa fra i partner, i quali potranno lasciarsi alle spalle alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel mentre, si troverà un nuovo equilibrio con colleghi e superiori.

Vergine

Sette giorni non eccessivamente energici, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa può ancora approfittare di un buon dialogo fra i partner, nonché di un medio romanticismo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, non bisognerà eccedere in testardaggine.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza promettente, quello concesso dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela abbastanza romantica, ma saranno soprattutto i single ad avere la meglio, lanciandosi nella conquista. In ambito lavorativo, invece, serve una maggiore creatività.

Scorpione

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa offre una media sintonia dei partner, con qualche improvviso momento di intensa passione. Sul fronte professionale, nel mentre, bisogna investire maggiormente sul lavoro in team.

Capricorno

Un oroscopo in rallentamento, ma senza grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel Capricorno. L'ambito amoroso si caratterizza ancora per un buon romanticismo, che aiuterà i partner nel solidificare la loro relazione. Qualche attenzione in più in ufficio, soprattutto moderando i toni con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni energici, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita relazionale è trainata da una grande energia, che permetterà ai partner di vivere anche momenti di intensa passione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di recuperare un progetto accantonato tempo fa.

Pesci

Settimana tranquilla, quella prevista dagli atri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si caratterizza per un grande romanticismo, che porterà i partner a vivere intensi momenti di intimità. In ambito professionale, invece, sarà una spinta più creativa a guidare le proprie giornate.