Oroscopo settimana dal 9 al 15 gennaio 2023

Ariete

Un oroscopo promettente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, che permetterà ai partner di risolvere anche qualche bisticcio recente. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, tuttavia i partner possono approfittare di una buona capacità di dialogo. In ufficio, nel frattempo, spazio alla creatività.

Gemelli

Settimana interessante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia si caratterizza per una buona intesa, che potrebbe sfociare anche in una vigorosa passione. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare troppe discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non permette di approfittare di una grande intimità, anche se fra i partner non mancherà il dialogo. In ufficio, nel mentre, servirà progettare alla perfezione un nuovo obiettivo.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli concessi dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera di coppia offre una buona intesa ai partner, in particolare sul versante più fisico del rapporto, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare piccole sorprese economiche.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa non regala un enorme romanticismo, ma i partner sapranno comunque ritagliarsi degli spazi di intimità. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare un compito rimasto a lungo in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo all'insegna di qualche stanchezza di troppo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera di coppia non offre grandi occasioni passionali, tuttavia il legame fra i partner non verrà intaccato. In ufficio, invece, bisognerà prestare maggiore attenzione al denaro.

Scorpione

Settimana senza grandi intoppi, ma forse non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si caratterizza per una buona passione, tuttavia i partner potrebbero lanciarsi in qualche battibecco di troppo. In ambito lavorativo, invece, si potrà dare sfogo alla creatività.

Sagittario

Sette giorni privi di grandi turbamenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso regala momenti di buon romanticismo ai partner, tuttavia si renderà necessario migliorare la qualità del dialogo reciproco. Sul fronte professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di pensare a nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo ancora interessante, quello concesso dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si rivela molto energica, con i partner pronti a fare dei passi importanti per la loro relazione. In ufficio, invece, bisognerà cercare di evitare i battibecchi con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni all'insegna delle emozioni, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si caratterizzerà per un enorme romanticismo, tale da permettere ai partner di vivere dei momenti magici. Qualche noia in più in ufficio, ma nulla che non possa essere superato con un po' di pazienza.

Pesci

Settimana senza grandi ostacoli, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa non prevede enormi momenti romantici, ma i partner sapranno comunque approfittare di una buona capacità di dialogo. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna pianificare al meglio i prossimi passi.