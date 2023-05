Oroscopo settimana dall'8 al 14 maggio 2023

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si caratterizza per un grande romanticismo, così come per una forte passione: i partner sembrano più presi da questioni quotidiane. In ufficio, invece, arrivano importanti notizie in fatto di contratti.

Toro

Settimana ancora avvincente, quella promessa dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre ottime capacità comunicative ai partner, i quali riusciranno così a superare alcuni battibecchi recenti. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano interessanti gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non si caratterizza per un eccessivo romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di passione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è arrivato il momento di stringere nuove alleanze.

Cancro

Un oroscopo in miglioramento, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela molto passionale, ma non mancheranno nemmeno momenti di romanticismo. Qualche intoppo in più sul lavoro, invece, dove bisognerà evitare facili discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non risulta particolarmente passionale, ma i partner sapranno comunque ritagliarsi alcuni momenti di intimità. Sul lavoro, nel frattempo, utile è fare maggiore affidamento sulla propria creatività.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si rivela mediamente romantico e, fatto non meno importante, i partner potranno approfittare di una buona forza comunicativa. In ufficio, nel mentre, bisogna recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo senza troppi intoppi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare molto intima, con i partner forse distratti da altre questioni. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario prestare attenzione ai pagamenti: vi potrebbero essere piccoli ritardi su questo fronte.

Scorpione

Settimana ancora un po' rallentata, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non risulta particolarmente comunicativo, ma non mancheranno momenti di intensa passione. Sul lavoro, nel frattempo, bisognerà evitare accese discussioni con colleghi e collaboratori.

Sagittario

Sette giorni mediamente stabili, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non risulta particolarmente scoppiettante, ma non vi saranno litigi o battibecchi fra i partner. In ambito professionale, invece, il momento è utile per rinegoziare la propria posizione.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non risulta eccessivamente romantica, mentre la passione appare un po' sopita. Nel frattempo, sul fronte lavorativo è arrivato il momento di pensare a nuovi progetti.

Acquario

Sette giorni senza particolari problemi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia non offre una grande passione, tuttavia i single potrebbero comunque lanciarsi nella conquista. In ufficio, nel mentre, è tempo di sfoderare una maggiore creatività.

Pesci

Settimana abbastanza interessante, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela mediamente romantica, con i partner anche pronti a lanciarsi in sperimentazioni inedite. In ambito professionale, nel frattempo, risulterà molto semplice gestire un piccolo team.