La "Storia speciale" di una "Fabbrica del sorriso"

"Aiutare chi ha bisogno è quasi un dovere etico per delle aziende sane. Per questo motivo nasce Mediafriends. La costituzione di una Onlus rappresenta di fatto la nostra assunzione di responsabilità. Donare deve essere fatto con la gioia di chi fa qualcosa di importante. Cosa è meglio del sorriso, proprio della gioia? Da qui nasce la Fabbrica del Sorriso". Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, nell'ottobre 2003, presentava in conferenza stampa la nascita di Mediafriends, l'Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa. Sono passati più di 20 anni di solidarietà e Mediaset ha scelto di ripercorrerli con un documento che ne ripercorre la storia. In onda su Canale 5, stasera lunedì 29 dicembre, in seconda serata, con la partecipazione straordinaria di Giulio Golia, Federica Panicucci e Gerry Scotti, Una storia speciale racconta i principali eventi dedicati alla beneficenza, rivivendo i momenti speciali di spettacolo e intrattenimento rivolti alla raccolta fondi. Dalle prime serate de La Fabbrica del Sorriso, che avevano come madrina e padrino Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, agli spazi che tutti i programmi di intrattenimento e informazione delle reti Mediaset dedicavano alle diverse operazioni, Una storia speciale pone l'accento su come Mediaset sia sempre stata al servizio delle grandi emergenze attraverso Mediafriends per reperire risorse e aiutare i più bisognosi o chi si è trovato improvvisamente in grande difficoltà. E la "Fabbrica della solidarietà" non si è mai fermata in questi 22 anni: tante sono state le iniziative nate, sostenute da Mediafriends, alcune scelte dall'editore altre dettate dagli eventi che richiedevano un intervento immediato, come accaduto con lo tsunami del 2004 o il terremoto a L'Aquila del 2009, fino alla pandemia da Covid del 2020.

Il tutto all'insegna della trasparenza, con giornalisti e volti noti, pronti ad andare sul campo per mostrare concretamente i progetti realizzati con i fondi raccolti. Una Storia Speciale è un programma Mediafriends - Ente Filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi.