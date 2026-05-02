50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelli

Il vento scende placido dalla collina di Superga e accarezza i grandi viali alberati di Torino, lasciando nell'aria un chiarore dolce, quasi struggente. Sono passati quasi cinquant'anni da quel memorabile 16 maggio del 1976, eppure basta socchiudere gli occhi per sentire ancora il boato ritmico del vecchio Comunale salire dritto verso l'orizzonte. È una primavera che sa intimamente di resurrezione collettiva, un tempo sospeso in cui il popolo granata riabbraccia la propria antica gloria. Il Torino conquista l'Italia intera, sovvertendo gerarchie dinastiche ritenute inattaccabili. Quello scudetto oltrepassa enormemente la dimensione del gioco calcistico; diventa la voce vibrante di una città profondamente operaia, dei faticosi turni in fabbrica alla Fiat, di un Paese che cambia pelle alla velocità della luce. Un autentico poema epico scritto sull'erba viva.

Sulla panchina siede Gigi Radice, l'uomo giunto per innestare la modernità vertiginosa del calcio totale olandese sul fusto antico e ruvido del tremendismo torinese. Il suo è lo sguardo profondo di chi sa scrutare l'anima dei propri ragazzi per estrarne un agonismo sconfinato. Costruisce una macchina corsara formidabile, un congegno perfetto che aggredisce lo spazio, pressa l'avversario in ogni zona del campo e trasforma ogni singolo pallone in una fervida promessa d'attacco.

Dietro, le mani volanti di Luciano Castellini, il "Giaguaro", catturano traiettorie all'apparenza impossibili. La linea difensiva si regge sui muscoli d'acciaio di Caporale e Mozzini, mentre sulle corsie esterne Salvadori e Santin macinano chilometri inesauribili. Il cervello della manovra pulsa esatto al centro, illuminato dalla saggezza precoce di Eraldo Pecci, un regista ragazzino che accarezza la sfera con la calma imperturbabile dei grandi maestri. Accanto a lui, Patrizio Sala e Renato Zaccarelli tessono una tela magnifica, innalzando un argine possente che protegge la retroguardia e rilancia continuamente l'azione.

La scintilla pura, tuttavia, si manifesta negli ultimi venti metri, dove la geometria tattica cede volutamente il passo al tumulto. Claudio Sala porta la fascia di capitano e dipinge traccianti luminosi col piede destro. Il "Poeta del gol" intuisce varchi celati al resto del mondo, sfornando cross morbidi che esigono soltanto un impatto risolutore. A tradurli in trionfo pensano i "Gemelli". Paolo Pulici, capocannoniere assoluto del torneo con ben ventuno sigilli, è una forza indomabile della natura, un uragano che si avventa su ogni spiovente con fame ferina. Al suo fianco, Francesco Graziani unisce una stazza da lottatore a una generosità commovente, firmando quindici reti capitali. Insieme, diventano la fiamma di una passione irrefrenabile.

Il duello scudetto è un lunghissimo corpo a corpo con la Juventus, sublimato meravigliosamente nei due derby stagionali, entrambi vinti per 2-0, con un furore che incrina le certezze bianconere. Si giunge così al sedici maggio, l'ultimo capitolo di un'epopea vertiginosa. Torino e Cesena incrociano i destini. L'orologio segna il sessantunesimo minuto. Sala scodella l'ennesima pennellata, Graziani fa sponda di testa e Pulici, distendendosi in un tuffo plastico, incorna in fondo al sacco. È la rete del pareggio, ma potrebbe non bastare. Dalle radioline gracchianti incollate alle orecchie di settantamila anime arriva simultaneamente l'eco salvifica da Perugia: Renato Curi ha trafitto la Vecchia Signora.

Al triplice fischio, le gradinate della curva Maratona si sciolgono in un oceanico pianto gioioso e liberatorio. Il cielo piemontese si tinge interamente di granata, cancellando d’un tratto ventisette anni di attesa. Oggi, a mezzo secolo di distanza, quell'impresa palpita ancora intatta.

Racconta di un calcio intensamente romantico, di eroi sudati e di una scintilla capace di far ardere intere generazioni. I festeggiamenti dei tifosi - alla luce moderna di un Toro da anni avviluppato in una dimensione di mediocrità - si affastelleranno. Capita forse ogni 50 anni che appaia una squadra così.