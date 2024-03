La Coppa del mondo resta una... Fede. Un secondo posto che sa di trionfo

Chiudere almeno seconda in tutte le sfide, dopo la miglior stagione di sempre, ai 33 anni di una ritrovata gioventù. Rientrare, dopo 44 giorni dal crac di Cortina e vincere subito, con una prova monstre, una coppetta, dopo aver dato l'addio all'obiettivo più goloso, la sesta coppa generale di fila. Con motivazioni forti ma diverse, Federica Brignone e Mikaela Shiffrin si sono ritrovate il 10 marzo di nuovo in Svezia, dove si compiono tanti dei destini di Coppa.

Fede voleva fare gli straordinari e anche quei 4 punti (27sima a 3"77) rimediato in slalom sono frutto della sua determinazione. Mika si era fatta precedere dal comunicato dello staff: «Per quest'anno lo slalom può bastare». E così è stato.

L'americana vince la sua ottava sfera di cristallo di slalom con un sontuoso 1"24 su Zrinka Ljutic e Michelle Gisin, eguaglia, fra i pali, Ingermar Stenmark a casa sua, dove già un anno fa lo aveva superato nelle vittorie totali, che ora sono 10 in più, ben 96. Lei vince e sta. Alle finali dovremmo rivederla solo in slalom sabato prossimo in Austria.

Una passerella. Fede, invece, combatte le sue 3 battaglie: gigante, superg e overall. Lo slalom serviva, oltre che «Per divertirmi» anche per staccare Mika che ora ha solo una gara per colmare 63 punti di svantaggio. Brignone, invece, andrà fino in fondo con l'altra lady di questa stagione, l'elvetica Lara Gut Behrami cui sorridono le chanches sia nella generale dove guida per 282, sia in gigante dove comanda con 95 punti su Fede. È questa la battaglia più ardua e quindi stimolante per Brignone che dovrebbe vincere su una Lara fuori dai 15: appuntamento a Saalbach domenica 17 (Dirette Tv alle 9 e 11.30).