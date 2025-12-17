Sui contanti la solita ideologia

Per la serie "un nemico al giorno" la sinistra in crisi di idee e di valori se la prende con il contante. Il centrodestra con un emendamento alla Finanziaria potrebbe mettere un limite ai pagamenti cash a 10mila euro (dai 5mila attuali) con il pagamento di un balzello una tantum da 500 euro sopra i 5mila euro. Sono almeno vent'anni che il sistema bancario e finanziario fa il tifo per l'abolizione del contante, i "governi degli eletti" targati Mario Monti prima e Mario Draghi poi aveva teorizzato persino la società cashless "per digitalizzare il Paese e aumentare la produttività e la competitività delle piccole imprese", almeno così pensava nel 2022 l'allora ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

Il Covid ha contribuito non poco ad accelerare i pagamenti "tracciabili" che l'anno scorso hanno superato il contante (43% a 41%, il restante 16% sono bonifici, addebiti in conto corrente e assegni) con 481 miliardi di euro, con una crescita dell'8,5% sul 2023. Le transazioni contactless sono quasi il 90% delle di quelle compressive in negozio, con un controvalore di 291 miliardi di euro (+19%). Più del 12% sono ormai i cosiddetti pagamenti "innovativi", fatti con il cellulare (pari a 56,7 miliardi di euro, +53%) e il cosiddetto Buy Now Pay Later senza interessi che vale 6,8 miliardi di euro (+46% sul 2023) secondo i dati dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.

Il contante domina nelle fasce d'età più alte e in esercizi cash oriented come bar, mercati ambulanti e tabaccherie. Se persino il governatore di Bankitalia Fabio Panetta (foto) teorizza l'approccio duale contante-digitale in nome della libertà di scelta, è pacifico che l'accostamento che fa la sinistra sul contante "strumento per il riciclaggio" è strumentale. Nessuno nega che i Paesi europei dove si usa più contante siano anche quelli con i più alti tassi di sommerso e corruzione, ma senza un tetto comune che l'Europa ha fissato a 10mila euro è difficile sconfiggere chi sottrae risorse al fisco senza prendersela con gli anziani, giustamente allergici a forme di pagamento virtuale o carte revolving che spesso innescano pericolosi sovraindebitamenti.

Peraltro, come ha denunciato il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, si ricicla anche pagando con Pos legati a conti correnti stranieri. Ci sono società cartiere che stampano fatture false per agevolare le organizzazioni criminali e persino la droga si paga online, con sistemi di pagamento anonimi sotto soglia.