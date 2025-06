"Suonando jazz sul mio piano ho scoperto la fede in Dio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un pianoforte che risuona in tutto il mondo, dalla Palestina all'India un po' ovunque dove c'è bisogno di solidarietà...Decine di dischi incisi e migliaia di concerti dagli anni Settanta ad oggi per Gaetano Liguori che ha musica e politica nel cuore ma non solo. Un tempo impegnato politicamente in prima linea nella sinistra extraparlamentare e oggi laureato in teologia in attesa di una seconda laurea in teologia magistrale non perde occasione di raccontarsi e lo fa ora con un libro e un long playing, come ai vecchi tempi.

Dunque Liguori l'impegno è sempre alla base della sua attività.

«Sì, ho pubblicato il libro Il grembo del mistero che racconta la mia esperienza di fede».

Come è arrivato alla fede?

«La musica per me è sempre stata impegno; un tempo politico, oggi di solidarietà e vicinanza agli altri attraverso una ricerca interiore e di fede».

Come ha iniziato?

«Sono stato al Conservatorio di Milano dal 1962 al 2016, prima da studente poi da insegnante».

E non è stato attratto dal rock?

«Sì, marginalmente, dal beat, dagli Animals».

Come si definisce?

«Un sognatore coi piedi per terra e la testa in cielo».

Il suo disco?

«È la versione in long playing, per i cultori del genere del mio album con miei brani e alcuni classici popolari rivisitati».

Non sta vivendo un momento particolarmente felice.

«È morto a 98 anni mio padre Lino, grande batterista che inciso brani come Una lacrima sul viso».

Ora cosa sta facendo?

«Mi laureo in teologia magistrale».